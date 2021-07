Estimation d’une maison : quels critères prendre en compte ?

Avant de fixer le prix pour une maison que vous avez l’intention de vendre, il est nécessaire de réaliser en amont une estimation immobilière. Cette démarche vous permettra de trouver le juste prix de l’habitat, car s’il est trop élevé, il sera difficile de trouver un acquéreur. De même, si le prix est trop bas, vous risquez de ne pas faire de bons profits. Dans ce cas, comment fixer le prix de sa maison ?

Considérer la localisation géographique et ses commodités

Pour fixer le prix idéal pour une maison à vendre, vous devez prendre en compte sa localisation géographique. À l’évidence, un bien situé dans une ville ne sera pas proposé au même tarif que celui se trouvant dans un village. Dans le premier cas, il sera plus cher alors que dans le second, le logement sera raisonnablement plus abordable.

De plus, quelle que soit la situation du bien, vous devez aussi analyser ses commodités, c’est-à-dire les transports en commun, les commerces de proximité, les hôpitaux et écoles à proximité.

En bref, plus le logement mis en vente est bien localisé, plus sa vente sera intéressante.

Les caractéristiques et l’état du bien pour faire l’estimation immobilière

Considérant les caractéristiques du bien, vous devez comprendre que plus la surface de celui-ci sera grande plus sa vente sera fructueuse. De même, plus le nombre de pièces sera élevé, plus la maison sera onéreuse.

Outre ces quelques caractéristiques, vous devez aussi prendre en compte l’état général de la maison, c’est-à-dire sa performance énergétique. Mieux cette dernière est neuve, plus chère sera votre maison.

Entre autres, vous devez analyser si la maison est neuve, ancienne ou destinée à la rénovation. En fonction de ces divers paramètres, le coût de l’estimation immobilière peut être plus élevé ou en baisse.

Maison, Pixabay – Giovanni_cg