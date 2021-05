Les étapes à suivre pour l’achat de votre première maison

Vous avez le souhait d’acheter votre première maison ? Voici les étapes de l’achat d’une maison et les documents que vous devez présenter pour qu’il soit officiellement valable.

Si vous avez déjà trouvé votre maison idéale, il ne vous reste plus qu’à franchir la dernière étape pour la faire entièrement vôtre.

Le processus d’achat d’une maison peut prendre un certain temps, il est donc important que vous vous concentriez et que vous ayez tous les documents en ordre.

Quelle est la procédure à suivre pour acheter une maison pour la première fois ?

Contracter un notaire

Remettre la lettre d’autorisation de crédit

Soumettre la documentation

Présenter le certificat d’absence de privilège

Montrer l’évaluation actuelle de la propriété

Présenter le titre de propriété ou les actes de propriété

Effectuer des paiements au notaire

Contracter un notaire

Il est de la plus haute importance que, dans le processus d’achat de maisons, d’envisager les frais de notaire car un notaire aidera légalement à acquérir une propriété et examinera en détail la documentation présentée.

De même, le notaire corroborera que la personne qui prétend être le propriétaire de la maison que vous allez acheter est bien le propriétaire et que la maison se trouve bien dans des conditions d’habitabilité acceptables afin que finalement la transaction soit effectuée et que les actes soient changés à votre nom.

Remettre la lettre d’autorisation de crédit

Si vous avez demandé un prêt auprès d’une institution financière, il est important que vous remettiez au notaire la lettre de confirmation prouvant que votre prêt a été accepté.

Cette lettre prouvera également au propriétaire de la maison que vous allez acheter, que vous disposez des revenus nécessaires pour poursuivre le processus d’achat du bien.

Présenter la documentation

Une autre des étapes pour l’achat d’une maison que vous devez prendre en compte, est de préparer votre documentation en original et en copie, pour la présenter devant le notaire, qui sera :

Une identification officielle

Un certificat de naissance

Un certificat de mariage au cas où vous auriez un crédit conjugal

Un acte de naissance et pièce d’identité officielle du conjoint en cas d’hypothèque conjointe

Une identification officielle du propriétaire et du conjoint si le bien appartient aux deux

Un certificat de mariage du propriétaire si le bien appartient au vendeur et à son conjoint.

Il est recommandé de ne pas oublier vos documents personnels et ceux du vendeur afin que votre démarche d’achat d’une maison soit légale devant le notaire.

Montrer le certificat d’absence de privilèges

Le but de ce certificat est de vérifier que la maison que vous achetez est libre de dettes, que tous ses papiers sont en ordre et qu’elle ne présente pas de problèmes juridiques devant le Trésor ou toute autre institution financière. Ainsi vous pouvez certifier l’achat et la légalité de la propriété.

Indiquer l’évaluation actuelle de la propriété

Dans les dépenses pour acheter une maison, vous avez envisagé l’évaluation immobilière et ce document confidentiel vous a été remis par un évaluateur immobilier.

Pendant le processus d’achat d’une maison devant le notaire, remettez l’évaluation actuelle de la propriété, ce certificat établit la valeur monétaire et les conditions habitables de la maison.

Présenter le titre de propriété ou les actes de propriété

L’une des étapes légales pour acheter une maison est la délivrance du Titre de propriété ou des actes de propriété. Ce document doit être remis au notaire pour prouver que le vendeur est le véritable propriétaire du bien.

Assurez-vous que les papiers de la propriété sont en règle afin de pouvoir poursuivre le processus d’achat d’une maison.

Prévoir les paiements d’enregistrements des documents

Il est impératif de prévoir les frais d’enregistrement de votre futur bien immobilier auprès des organismes compétents et du Registre Public de la Propriété pour le changement de nom des actes qui fera le notaire.

De même, vous devrez payer les honoraires du notaire et demander les reçus pour le paiement de ses services.

Le notaire examinera toutes les informations et vous donnera les accusés de réception des documents reçus, il calculera les taxes et les droits que vous aurez à payer sur la propriété. Il vous informera du jour où vous devrez vous présenter pour la signature des actes.

Enfin, si vous avez acheté votre maison par l’intermédiaire d’un agent ou courtier immobilier, il vous aidera du début à la fin dans la procédure d’achat de la maison.