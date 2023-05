Les médecins en grève sont répertoriés dans une carte interactive bien pratique en cette veille de fêtes de fin d’année.

Les médecins en grève posent un véritable problème aux Français qui voudraient accéder à des soins. Il ne faut pas oublier que les fêtes comme Noël ou le jour de l’An sont propices à certaines maladies comme une intoxication alimentaire ou une allergie. En parallèle, la grippe et la gastro-entérite prennent de l’ampleur sur le sol français, ce qui ne rassure pas la population. Le corps médical souhaite élever la voix contre le projet de santé proposé par Marisol Touraine et il utilise les fêtes pour être repéré.

Des médecins en grève et une carte assez pratique

Les médecins en grève ne passent donc pas inaperçus, mais les habitants des petits villages ou des régions isolées pourraient se retrouver dans une situation complexe. Pour un cas urgent ou un doute sur ce dernier, il est recommandé de joindre le 15. Le SAMU devrait donc être submergé d’appel, mais il aura la possibilité d’apporter un rapide diagnostic au vu des symptômes mis en avant. Il est important que les lignes ne soient pas surchargées, il est donc judicieux de joindre le 15 lorsque la situation le demande. En parallèle, une carte a été relayée sur le Web et elle s’avère être pratique.

Un point rouge pour les médecins en grève

Les médecins en grève apparaissent dans une carte et ils sont identifiés par une icône rouge. En cliquant sur cette dernière, les internautes accèdent à des informations concernant le professionnel de la Santé. Il est intéressant de remarquer que tous les médecins en grève ne sont pas répertoriés, il est donc judicieux de joindre le cabinet au plus tôt pour savoir s’il sera accessible dans la journée du 24 et le jour de Noël. Cette donne tout de même une indication appréciable qui permettra aux internautes de connaitre les médecins en grève.

La carte interactive