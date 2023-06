Mails : un stress favorisé avec plus de 3 lectures quotidiennes

Les mails et le stress sont liés, car l’un favorise l’autre lorsque la dose de trois consultations est dépassée.

Les mails ont remplacé les courriers traditionnels reçus par La Poste. Autrefois, il était nécessaire de consulter une seule fois la boîte aux lettres pour savoir si du courrier avait été reçu. Désormais, les boîtes de réception sont devenues de plus en plus nombreuses et il est possible de les consulter à sa guise sur les ordinateurs, les Smartphones et les tablettes. Certaines montres connectées offrent également cette possibilité. Cela n’a toutefois pas arrangé l’état d’esprit des utilisateurs selon une nouvelle étude qui s’est penchée sur le lien entre les mails et le stress.

Les mails favorisent le stress à cause de la pression

Certains internautes consultent à de nombreuses reprises leurs mails et d’autres ne ferment jamais leur navigateur avec la boîte de réception. De plus, des services comme Gmail proposent de recevoir sur son bureau virtuel une notification annonçant la réception d’un nouveau courriel.

L’Université de Colombie britannique a donc constaté que plus de trois consultations quotidiennes ont tendance à augmenter le stress et donc d’entacher le bien-être. 124 individus ont participé à cette enquête divisée en deux semaines. Alors que pendant la deuxième semaine, les cobayes pouvaient consulter à leur guise les mails, lors de la première, ils étaient limités à trois consultations.

Limiter les consultations des mails pour limiter le stress

Les résultats obtenus sont surprenants, car les mails ont tendance à augmenter le stress. Si la consultation est inférieure à trois fois par jour, les participants avaient tendance à être davantage concentrés et leur bien-être était meilleur. Certains peuvent donc se demander pourquoi cette tâche est stressante.

La réponse se trouve dans la réaction obtenue après la réception. Lorsqu’un mail est reçu, l’internaute se met la pression pour lire et répondre au plus vite même s’il doit mettre un terme à une tâche.

Comment lutter contre le stress au travail ?

Le stress au travail peut avoir un impact significatif sur notre bien-être mental et physique. Heureusement, il existe des stratégies efficaces pour le gérer et le réduire. Voici quelques recommandations :

Gestion du temps : Organisez vos journées de travail de manière efficace en définissant des priorités et en établissant des plannings réalistes. Cela peut vous aider à vous sentir plus en contrôle et à réduire le sentiment de surcharge. Prenez des pauses : Les pauses régulières, même courtes, peuvent vous aider à vous détendre, à recharger vos batteries et à augmenter votre productivité. Essayez de vous lever, de vous étirer ou de faire une courte promenade. Exercice régulier : L’activité physique aide à réduire le stress en stimulant la production d’endorphines, les hormones du bien-être. Essayez d’intégrer de l’exercice régulier dans votre routine, que ce soit la marche, le yoga, la natation, ou tout autre sport que vous appréciez. Alimentation équilibrée : Une alimentation saine et équilibrée peut vous aider à gérer le stress en stabilisant votre taux de sucre dans le sang et en fournissant les nutriments nécessaires pour le bon fonctionnement de votre corps. Pratiques de pleine conscience : Les techniques de relaxation et de pleine conscience, comme la méditation ou la respiration profonde, peuvent aider à réduire le stress en vous aidant à vous concentrer sur le moment présent. Établir des limites : Il est important d’établir une frontière claire entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Évitez de ramener du travail à la maison autant que possible. Chercher du soutien : Si vous vous sentez dépassé par le stress au travail, n’hésitez pas à en parler à votre supérieur, à vos collègues, à un conseiller en santé mentale ou à un coach de vie. Ils peuvent vous aider à trouver des solutions et à mettre en place des stratégies de gestion du stress.

Se souvenir que chaque personne est unique et ce qui fonctionne pour certains peut ne pas fonctionner pour d’autres. Le plus important est d’essayer différentes techniques et de trouver ce qui vous convient le mieux pour gérer le stress au travail.

Stress, Pixabay – RyanMcGuire