Grève du 18 septembre : Marylise Léon (CFDT) appelle à mobiliser au-delà des syndicats pour une participation élargie des travailleurs

Grève du 18 septembre : pourquoi l’appel de Marylise Léon dépasse les syndicats pour rassembler tous les travailleurs

En 2025, la mobilisation du 18 septembre s’annonce comme un soulèvement massif où l’appel de Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, incite à une participation bien plus large que le cercle traditionnel des syndiqués. Face aux mesures budgétaires contestées, la dirigeante syndicale insiste pour que tous ceux qui se sentent concernés prennent part, qu’ils soient salariés, étudiants ou retraités. La question qui taraude beaucoup : jusqu’où peut-on aller pour faire entendre notre voix dans un contexte où les règles du jeu social semblent de plus en plus fragilisées ? La participation doit-elle se limiter aux militants des centrales ou bien s’étendre à l’ensemble de la population active ? Ce mouvement qui se veut socialement inclusif promet d’être rythmé par des manifestations, des grèves et une ampleur inédite en France.

Des enjeux cruciaux pour la société et l’économie française

Les perturbations attendues touchent non seulement les transports, mais aussi l’éducation, le secteur aéronautique, et de nombreux autres services essentiels. Selon les dernières estimations, plus d’un enseignant sur trois aurait répondu à l’appel, ce qui pourrait entraîner des fermetures temporaires dans plusieurs établissements scolaires. Pour mieux saisir l’ampleur, voici une synthèse des impacts potentiels :

Secteur Impacts possibles Nombre de participation estimée Transport Retards, annulations de trains, perturbations de la RATP Plus de 60% Éducation Fermetures d’écoles, dérogation difficile pour les parents 1 enseignant sur 3 Aéronautique Annulations de vols, retards, fermeture partielle des aéroports Prévue à 50%

Les motivations des travailleurs : une mobilisation pour une justice sociale et économique

Ce n’est pas qu’une question de blocages logistiques ou de mécontentement ponctuel. La volonté derrière cette grève rassemble plusieurs revendications essentielles : la contestation des mesures qui, selon eux, aggravent les inégalités sociales, la taxe sur les hauts revenus, ou encore la suppression de jours fériés jugés injustes. La CFDT, en particulier, insiste pour que cette grève soit aussi une occasion de bâtir une société plus équitable. Récemment, dans plusieurs villes comme Rennes ou Vaucluse, des rassemblements ont illustré un appui croissant des citoyens conscients que leur avenir dépend aussi du pouvoir d’agir collectif. Si vous êtes tenté de participer, voici ce que vous pouvez faire :

Rejoindre la manifestation locale ou organiser un rassemblement

Informer votre entourage sur les enjeux et vos revendications

Soutenir les actions de syndicat même si vous n’êtes pas syndiqué

Comment mobiliser efficacement au-delà des syndicats ?

Il ne s’agit pas simplement d’appeler à une grève silencieuse, mais d’engager une véritable dynamique citoyenne. Voici quelques idées pour faire levier :

Créer des comités locaux pour coordonner l’action et recenser les participants Utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser et mobiliser d’autres secteurs Organiser des actions symboliques ou des débats publics pour réveiller la conscience collective

Dans cette optique, la participation massive ne doit pas se limiter à une majorité silencieuse. Elle doit devenir un levier de revendications concrètes, comme la révision du budget 2026, que Marylise Léon souhaite voir orienté vers des politiques sociales et écologiques fortes. À la croisée des chemins, la date du 18 septembre pourrait bien marquer un tournant dans le degré d’engagement citoyen face aux enjeux politiques et sociaux majeurs.

Les risques et la stratégie face à la mobilisation

Le gouvernement, comme souvent, tente de minimiser l’impact potentiel de cette journée de protestation. Pourtant, si l’on en croit les précédentes mobilisations, le 18 septembre pourrait provoquer des perturbations importantes. Certains événements, comme la mobilisation dans l’Ile-de-France ou à Nantes, ont déjà montré une montée en puissance des revendications. Plutôt que de craindre le chaos, il pourrait être judicieux de prévoir comment adapter nos comportements ou nos entreprises pour ne pas subir le contrecoup. La clé ? La préparation et une communication claire pour éviter la déconnexion entre ceux qui manifestent et ceux qui essaient de continuer leur activité.

Où suivre en temps réel la mobilisation du 18 septembre ?

Pour ne rien manquer de l’ampleur de cette journée, voici quelques ressources essentielles :

Questions fréquentes

Qui peut participer à la grève du 18 septembre ? Tout citoyen, salarié ou non, est libre de rejoindre le mouvement. La participation n’est pas réservée aux syndiqués.

Quels secteurs seront les plus impactés ? Les transports, l’éducation et l’aéronautique figurent parmi les plus touchés, avec des perturbations importantes attendues.

Comment s’informer en temps réel ? Suivez les sites d’actualités partenaires et les réseaux sociaux pour des mises à jour instantanées et des conseils pratiques.

La mobilisation concerne-t-elle uniquement la France ? Oui, mais certains mouvements locaux peuvent s’étendre à d’autres régions européennes selon la dynamique.

