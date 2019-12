Inondations dans le Var : cela peut-il se reproduire ?

Il y a quelques jours, l’inondation qu’a connue le Var est considérée comme l’une des plus désastreuses de son histoire. Cette inondation a occasionné d’importants dégâts. Le 26 novembre, deux corps ont été retrouvés et les interventions des pompiers sont toujours en cours dans l’espoir de réduire les dégâts. Cependant, on se demande bien si un tel phénomène pourra se reproduire.

Qu’est-ce qui a causé l’inondation dans le Var ?

Cela peut paraître surprenant, mais il n’en demeure pas moins que ce sont les fortes pluies qui ont causé une telle catastrophe dans le Var. Tout comme en 2011, ce sont les masses d’air chaudes qui en sont à la base. Toutefois, ces masses d’air à elles seules ne peuvent causer un tel phénomène. Pour que ce soit le cas, il faut que ces masses d’air contiennent de l’humidité.

Bien sûr, c’est l’humidité contenue dans les masses d’air qui a créé les fortes précipitations qui ont été observées dans le Var ces derniers jours. Ce sont donc ces masses d’air qui ont eu à se transformer en des pluies torrentielles.

D’autres inondations à venir dans le Var ?

Il faut avouer qu’il est assez probable qu'un phénomène pareil se répète dans le Var. En effet, ce n’est pas la première fois qu’un tel phénomène se produit dans le Var. En 2011 par exemple, l’inondation a été causée par plusieurs facteurs locaux. Tel est également le cas de celle qui a eu lieu il y a quelques jours.

Ainsi, en prenant en compte le fait que les pluies diluviennes proviennent des masses d’air et les facteurs environnementaux de la région, il n’est pas impossible que d’autres inondations se reproduisent, causant des dégâts considérables. Les autorités devraient donc se pencher sur ces cas, afin de prévenir au mieux les catastrophes et de minimiser les dommages.

En définitive, on peut retenir qu’il est probable que le département du Var soit encore touché par l’inondation les années à venir.