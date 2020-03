Le regroupement de crédits : quèsaco ?

Développé à l’origine aux États-Unis, le système du crédit aux particuliers est arrivé en France à partir des années soixante. Dans la société d’aujourd’hui, il est devenu presque impossible de ne pas utiliser ce mode de financement. Traditionnellement, il existait déjà le crédit immobilier (le plus répandu), mais depuis les années quatre-vingt se sont multiplié les prêts personnels et les crédits à la consommation, proposés par les banques ou des organismes spécialisés. Leurs taux sont en général assez élevés et le coût de l’assurance gonfle le montant des mensualités à rembourser. De plus, comme ils se présentent souvent sous la forme de réserves d’argent, la tentation est grande de réemprunter de nouvelles sommes.

Le regroupement de crédits vous permet de simplifier la gestion de votre budget. Il conduit parfois à un changement de banque. Le nouvel établissement s’engage alors à racheter vos créances et vous propose un nouveau crédit que vous rembourserez avec une mensualité plus faible que le total de celles que nous payiez auparavant. Nous vous expliquons de quoi il retourne.

Éviter le piège du surendettement

De nombreux produits et services se vendent également à crédit (téléphones portables, billets d’avion, véhicules…). Si l’avantage est de pouvoir disposer immédiatement du produit désiré, de petites sommes à rembourser s’ajoutent à de plus importantes et finissent par grever le revenu des ménages en réduisant leur pouvoir d’achat. Le risque est alors de tomber dans le surendettement et de ne plus pouvoir pallier certaines dépenses importantes comme le paiement des impôts ou du loyer. On n’y pense pas toujours quand on contracte un crédit, mais l’arrivée à l’âge de retraite occasionne généralement une baisse de revenus qui peut être importante et générer de nouvelles difficultés. Quand les différentes sommes deviennent difficiles à rembourser, les découverts se creusent à la fin du mois et un signalement à la Banque de France peut occasionner un interdit bancaire. Dans ces conditions, mieux vaut anticiper pour ne pas avoir à déposer un dossier de surendettement. Des solutions sont en effet possibles.

Regrouper toutes vos mensualités en une seule

Des organismes financiers, prenant la mesure du problème, proposent des solutions permettant de sortir des difficultés passagères et/ou de financer de nouveaux projets (l’achat d’une voiture par exemple). Il s’agit de regrouper tous vos crédits immobiliers en une seule mensualité qui peut alléger vos remboursements de 20, 30, 40 % et parfois plus.

Pour cela, il est conseillé d’avoir recours à des professionnels qui sauront faire une expertise de qualité de votre niveau d’endettement et de vos ressources. N’hésitez pas d’ailleurs à bien vous renseigner au préalable pour trouver la structure qui saura vous conseiller la meilleure solution, prenez votre temps et faites plusieurs simulations (il existe de nombreux outils simples d’utilisation sur internet).

Les meilleures structures vous attribueront un conseiller dédié qui vous proposera une nouvelle mensualité plus adaptée à votre budget et à vos projets. Il est important de se sentir soutenu, aidé et de pouvoir joindre une personne qui connaît votre situation rapidement. Votre conseiller pourra également s’occuper des formalités administratives. Ainsi, vous avancerez en confiance et recourir à un seul interlocuteur vous tranquillisera. C’est une relation privilégiée que vous développerez avec un professionnel qui saura répondre à vos questions.

Des solutions adaptées

La plupart des crédits peuvent être pris en compte : prêt immobilier, crédit renouvelable (réserves d’argent fonctionnant avec une carte de crédit), découvert, retard d’impôt ou de loyer… Le conseiller qui vous aura été attribué se chargera de monter un dossier et de contacter les organismes bancaires avec lesquels vous êtes engagé. Si vous le souhaitez, il pourra même s’occuper des relations et des formalités à accomplir avec vos banques et organismes de crédit.

Pour résumer, le regroupement de crédits c’est l’assurance de bénéficier d’une mensualité moins élevée (jusqu’à 60 % dans certains cas). Vous pouvez également obtenir un taux possiblement moins élevé (ils sont à la baisse depuis plusieurs années, d’où l’intérêt de renégocier votre dette maintenant). Et la transparence : votre conseiller vous remettra notamment un tableau permettant de comparer les taux, mensualités, durées de vos anciens crédits avec la nouvelle solution de financement proposée. Vous pourrez dès lors ajuster votre budget, réorganiser votre situation financière et concevoir de nouveaux projets.

Avoir recours à un cabinet de regroupement de crédits, c’est l’assurance de votre tranquillité d’esprit et d’un gain de temps non négligeable. Réduire le montant de vos remboursements vous permettra de retrouver un pouvoir d’achat adapté à vos besoins et dans certains cas, vous pourrez également prétendre à une trésorerie supplémentaire. Une solution à prendre en compte, donc, pour repartir sur des bases saines.