Le secrétaire général Tô Lâm en visite officielle au port de Busan : un pas vers le renforcement des relations diplomatiques Vietnam-Corée

En 2025, l’agenda diplomatique s’intensifie avec des visites clés qui illustrent la volonté de renforcer la coopération bilatérale. Parmi celles-ci, celle de Tô Lâm, secrétaire général du Parti communiste vietnamien, au port de Busan en République de Corée, marque une étape significative. Cette visite officielle ne se limite pas à une simple visite : elle symbolise aussi l’engagement du Vietnam à développer ses relations économiques et stratégiques avec la Corée du Sud. La première étape : comprendre à quel point le port de Busan, cœur du commerce maritime mondial, incarne le dynamisme logistique du pays. Un tableau montre la croissance des échanges maritimes entre les deux nations, illustrant l’importance de cette route pour l’économie vietnamienne.

Indicateur 2024 2025 (Prévisions) Évolution Volume de commerce transfrontalier 120 millions de tonnes 135 millions de tonnes +12.5% Investissements coréens au Vietnam 2 milliards d’euros 2,5 milliards d’euros +25% Nombre de passerelles diplomatiques renforcées 3 5 +66.7%

Les enjeux stratégiques derrière une visite du secrétaire général Tô Lâm

Ce déplacement est bien plus qu’une simple visite ; il représente une volonté forte du Vietnam de renforcer ses partenariats économiques et diplomatiques face à un contexte géopolitique complexe en Asie. La République de Corée, pionnière dans le domaine de la logistique portuaire, déploie une technologie innovante pour automatiser ses terminaux, contribuant ainsi à une croissance durable. Lors de la visite, Tô Lâm a visité le terminal de Busan, où il a découvert comment la technologie d’exploitation automatisée révolutionne le transfert de marchandises. La question qui se pose : jusqu’où la coopération entre les deux pays pourra-t-elle évoluer, notamment en matière de commerce maritime ?

Les grandes étapes de la délégation lors de cette visite

Rencontre avec le président sud-coréen Lee Jae Myung pour parler commerce maritime et logistique portuaire

Visite du port de Busan, illustrant l’excellence technologique coréenne

Discussion sur l’expansion des relations diplomatiques et stratégies conjointes

Entretiens avec des acteurs locaux du secteur portuaire

Échanges de vues sur l’avenir des relations bilatérales à l’échelle régionale et mondiale

Le port de Busan, symbole de la coopération économique entre le Vietnam et la Corée

Considéré comme l’un des plus grands ports mondiaux, le port de Busan occupe une place stratégique dans le commerce international. En 2025, il continue à jouer un rôle clef dans la connectivité asiatique et mondiale. La visite de Tô Lâm offre une plateforme pour approfondir cette collaboration, notamment autour des enjeux liés à la sécurité maritime, à la logistique, et à la durabilité écologique. La modernisation du port, avec une automatisation à 100%, souligne également une volonté partagée de respecter l’environnement tout en maintenant des volumes records de transbordements. La coopération entre le Vietnam et la République de Corée ne se limite pas au commerce : elle englobe aussi la formation, la technologie, et le développement durable.

Les impacts pour le Vietnam : croissance et opportunités

Le Vietnam, acteur clé de la région, bénéficie directement de cette collaboration avec la Corée. La consolidation de ces liens optimise la logistique portuaire vietnamienne, en réduisant notamment les délais et les coûts pour ses exportations. L’intérêt est aussi de stimuler le commerce intérieur et régional, par la multiplication de points d’échange et d’infrastructures modernes. Lors de cette visite, Tô Lâm a rencontré des experts en logistique portuaire, échangeant des idées pour transformer davantage le Vietnam en hub logistique régional. Une vision partagée qui pourrait faire du Vietnam un acteur stratégique dans le commerce maritime en 2025.

Questions fréquentes

Quelles sont les principales motivations de Tô Lâm pour cette visite au port de Busan ?

Cette visite vise à renforcer la coopération bilatérale, à approfondir les échanges commerciaux, et à étudier les innovations en logistique portuaire, notamment l’automatisation avancée, qui pourrait bénéficier au Vietnam.

Comment la coopération entre le Vietnam et la Corée influence-t-elle le commerce maritime régional ?

Elle favorise l’échange de technologies, améliore la sécurité et la rapidité des transits, et consolide un réseau logistique régional tourné vers la durabilité et la croissance économique mutuelle.

Quels sont les enjeux pour le Vietnam dans le contexte géopolitique de 2025 ?

Le Vietnam cherche à renforcer sa position stratégique en Asie, à diversifier ses partenaires économiques, et à bénéficier des innovations technologiques coréennes en logistique et en portuaire pour accroître sa compétitivité.

