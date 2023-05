50 ans, 40 millions de disques vendus, Lenny Kravitz revient avec un nouvel album baptisé Strut. Ce 10e opus célèbre ses 25 ans de carrière.

Aujourd’hui, Lenny Kravitz veut se surpasser, devenir encore meilleur sur scène, « grandir en tant que musicien ». Son dernier album est donc rock avec un soupçon de vintage, les rythmiques sont plus lourdes avec Dirty White, mais il n’oublie pas les ballades avec I Never Want To Let You Down. La star explique que « la musique que j’entendais dans ma tête était plus minimale. Le noyau du disque, c’est guitare, basse, batterie ». De plus, Lenny Kravitz aime « jouer avec ces instruments ».

Le 10e opus de Lenny Kravitz est rock

Alors que le monde de la musique est pris d’assaut par des sonorités électroniques, Lenny Kravitz révèle que de jouer avec de vrais instruments est plus « amusant que de jouer avec des ordinateurs ». Pour cette star internationale, son 10e opus est arrivé facilement pendant le tournage du film Hunger Games (L’embrasement) avec Jennifer Lawrence dont le 3e volet se dévoilera dans quelques semaines où la star interprète le rôle de Cinna. Dans ce nouvel album, il passe du désir au sexe, à la rupture, au désespoir, mais il parle aussi de l’amour incompris.

L’album de Lenny Kravitz en écoute sur Deezer

Lenny Kravitz propose un titre très explicite « Sex » et en parallèle, il passe du temps à Paris où il est propriétaire depuis neuf ans maintenant. Il aime cette ville très « sexy » et il se sent en France non plus comme un étranger, mais comme quelqu’un qui rentre chez lui. Lenny Kravitz sera à Paris Bercy le 23 novembre et il sera de passage à Lyon cinq jours plus tard. Pour écouter son album, il suffit de se rendre sur la plateforme Deezer puisque les 12 titres sont disponibles depuis le 23 septembre 2014.