Les avantages et inconvénients des maisons jumelées

Les maisons jumelées ou mitoyennes ont vu le jour en Angleterre à la suite de la Révolution industrielle. Aujourd’hui, on les retrouve aux quatre coins du monde en raison de leurs avantages qui sont nombreux. En effet, les maisons mitoyennes vont la plupart du temps être très accessibles d’un point de vue financier. En plus, elles ont tendance à être placées dans le centre des villes, ce qui est très avantageux pour les personnes qui travaillent à proximité de ce dernier.

Comment se définissent les maisons jumelées ?

Les maisons jumelées sont tout simplement des maisons qui vont partager un mur, elles sont donc accolées. On les retrouve la plupart du temps dans le centre des villes, elles sont à l’origine construites parce qu’elles permettent de gagner de la place tout en abritant de nombreuses personnes dans une même zone. Si vous envisagez d’acheter une maison jumelée avec une autre, il peut être intéressant de prendre le temps de rencontrer vos futurs voisins avant de signer l’acte de vente. En effet, en fonction de votre mode de vie, il se peut qu’il soit compliqué de le conjuguer avec celui de vos voisins. Par exemple, si vous travaillez de nuit et que vos voisins travaillent de jour, les nuisances sonores peuvent parfois être importantes dans le cas où l’isolation ne serait pas optimale entre les deux maisons. Il vaut mieux prendre le temps de réfléchir à cela avant d’acheter une maison, un tel investissement immobilier s’étalant parfois sur plusieurs années voire même décennies.

Des avantages intéressants quand on achète une maison mitoyenne

Les maisons jumelées disposent de nombreux avantages. D’un point de vue financier, un investissement immobilier de ce type est moins coûteux que si vous envisagiez d’acheter une maison individuelle. Par ailleurs, la plupart du temps, le terrain est relativement restreint, ce qui signifie que vous n’aurez pas besoin d’entretenir un très grand jardin. De plus, les différentes taxes à régler chaque année seront moins élevées. Les charges peuvent également diminuer puisque les maisons étant mitoyennes, le chauffage de l’une profite en partie à la seconde maison, en fonction naturellement de l’isolation qui a été réalisée au niveau du mur mitoyen. Enfin, on notera également que le fait de vivre dans une maison jumelée est très sécurisant. En effet, il y a de fortes chances pour que vos voisins soient régulièrement présents et dans ce cas, les personnes mal intentionnées auront tendance à passer leur chemin.

Des inconvénients parfois importants avec les maisons jumelées

Toutefois, il est nécessaire de noter que le fait de vivre dans une maison jumelée avec une autre présente son lot d’inconvénients. Dans la mesure où l’isolation ne serait pas exceptionnelle, il s’avère difficile d’obtenir une intimité complète. Les nuisances sonores peuvent parfois représenter un frein à l’achat d’une maison jumelée. Par ailleurs, il vaut mieux entretenir de bonnes relations avec ses voisins lorsque l’on emménage dans une maison mitoyenne. En effet, des tensions peuvent apparaître en cas de nuisances sonores par exemple, et dans ce cas, l’idéal est de pouvoir régler le problème à l’amiable.