Les dernières tendances en matière de salle de douche ?

Faisant partie des pièces importantes de la maison, la salle de bain doit être aménagée de façon à accroître le confort des utilisateurs. Pour ce faire, il faudra suivre quelques règles d’aménagement indispensable afin de transformer la pièce en un endroit fonctionnel.

Faire le choix des équipements selon l’espace disponible

L’espace et la configuration de la salle de bain sont des points à prendre en compte avant de choisir les équipements. Vous ne devez pas oublier que garder la sensation d’espace est une manière efficace d’allier l’esthétisme et le confort. Cependant, vous pouvez procéder à l’aménagement d’une salle de bain, même avec une petite surface. Dans ce cas précis, vous avez la possibilité de mettre en place un meuble avec une vasque et une douche.

En revanche, si vous disposez d’un large espace, votre salle de bain doit contenir 4 éléments principaux, dont la douche, le lavabo, les patères et les meubles de rangement. Ces équipements sont indispensables pour bien aménager sa salle de bain.

Les couleurs et la lumière, deux éléments essentiels

Pour une meilleure rénovation de la salle de bain, de grande ou de petite taille, vous devez vous baser sur les astuces efficaces, surtout au niveau de la lumière et des couleurs. Vous devez commencer par apporter un parfait éclairage à la pièce. Si vous n’avez pas de fenêtre, misez sur des spots LED qui procurent de la lumière blanche forte. Placez les spots sur le lavabo afin de vous éclairer pendant votre rasage ou votre maquillage.

Pour la baignoire et la douche, il est préférable de choisir une lumière plus douce de manière à inviter un instant de détente. Les appliques murales sont les plus appropriées pour le côté de la douche. Tout comme dans votre salon, vous avez la possibilité d’intégrer un variateur d’ambiance. Ce dernier servira à régler l’intensité du plafond en fonction des activités.

Apportez du style à votre salle de bain

À part la chambre à coucher et le salon, vous pouvez apporter un style décoratif à votre salle de bain. Le style zen devient une tendance actuelle avec l’intégration de matériaux naturels tels que la pierre et le bois. Pour les meubles de rangement, ils ne doivent pas contenir des poignées et être de couleur sobre.

Les baignoires îlots font également partie des solutions pour obtenir un style néo-victorien. Vous pouvez rajouter des objets décoratifs rétro et des robinets ouvragés. Par ailleurs, vous aurez toujours besoin d’un bon rangement pour éviter l’encombrement.