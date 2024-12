Les lutins farceurs, comment leur dire adieu ?

Noël approche et depuis le début du mois de décembre dans de nombreux foyers, les lutins farceurs ont élu domicile. C’est pourtant bientôt le moment d’arrêter les bêtises. Les lutins vont en effet devoir repartir avec le père Noël dans le Grand Nord. Les enfants tous les matins ont pu découvrir toutes les bêtises des lutins farceurs réalisées durant la nuit. Comment préparer le départ de ces petits compagnons très sympathiques ?

Des petites figurines très attachantes

Il y a le calendrier de l’avent et maintenant les lutins farceurs. Les parents sont de plus en plus nombreux à adopter ces petits lutins jusqu’au 24 décembre. Cette tradition puise ses origines dans les contes populaires normands. Dès que les enfants dorment, les parents mettent en scène ces petites figurines, pendues au plafond, dans un sac de farine, dans le sapin. Les parents redoublent d’imagination pour faire vivre les lutins. Certains parents ont osé des bêtises très prononcées, placard renversé, des meubles déplacés. Sur les réseaux sociaux, on a pu trouver des bêtises très originales.

Une tendance très récente

Les enfants sont émerveillés chaque matin. Ils ont pu découvrir chaque matin les bêtises des petits lutins farceurs. Depuis le début du mois de décembre, ils ont mis de la gaieté dans la maison. Les lutins surnommés les gobelins au XIXe siècle. Ils faisaient partie des croyances populaires. Dans la culture anglo-saxonne, les lutins farceurs s’invitent dans les maisons dès la fin novembre. Ils sont envoyés par le père Noël pour surveiller le comportement des enfants jusqu’au 24 décembre. Cette tradition récente s’est peu à peu invitée dans nos maisons pour distraire les enfants, mais aussi les parents. Pour leur dire adieu, pourquoi ne pas leur faire écrire une lettre où ils expliquent qu’ils doivent repartir avec le père Noël et qu’ils reviendront l’année prochaine pour de nouvelles aventures ?