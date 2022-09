Si vous décidez de créer votre entreprise, sachez que plusieurs documents sont incontournables. En étant accompagné par des professionnels, vous mettez toutes les chances de votre côté et vous évitez les erreurs. Ces dernières coûtent souvent de l’argent, d’où l’intérêt d’être accompagné. Il faudra s’attarder sur l’immatriculation, le mode de fonctionnement…

La micro-entreprise a également des registres

Ce document doit être possédé par une société que ce soit une micro-entreprise ou un grand compte. Vous devrez alors tenir un livre des recettes, des achats, des ventes… Ces derniers peuvent être demandés dans le cadre d’un contrôle, il faut qu’ils soient à jour. Même un micro-entrepreneur doit se plier à cette règle et proposer un cahier journalier de toutes les prestations réalisées et des mouvements financiers.

Parmi les registres, il y a ceux en lien avec les salariés. Il sera nécessaire de remplir le document dès qu’un collaborateur intégrera l’équipe ou si l’un d’entre eux décide de partir. Notez le nom, la nationalité, l’emploi, la qualification, le contrat… N’oubliez pas le registre des délégués du personnel qui sera nécessaire pour les entreprises de plus de 11 personnes.

Comment se plier à toutes les exigences ?

Si vous ne souhaitez pas vous perdre dans les méandres des registres avec celui dédié à la sécurité de l’entreprise, au repos ou encore le registre des contrôles de sécurité, il est conseillé de se rapprocher d’une société. Elle vous épaulera au cours de toutes les étapes et vous

aurez des documents fiables et pertinents qui répondront à l’ensemble des conditions. Que ce soit pour la gestion du personnel ou encore de la sécurité, ces registres sont primordiaux et ils listent de nombreuses informations. C’est notamment le cas pour le Duer qui est le document unique d’évaluation des risques ou encore du registre des alertes de santé publique et de l’environnement.