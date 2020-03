Les merveilles technologiques : la radio

Une étude récente sur l’usage de la radio par les jeunes de moins de 35 ans a démontré qu’ils étaient nombreux, 14,1 millions plus précisément, à l’écouter. Même à l’heure de l’essor de la réalité virtuelle et autres gadgets digitaux, certaines inventions plus vieilles ne perdent pas en popularité. Nous allons nous plonger dans l’histoire de la radio et de son fonctionnement pour comprendre pourquoi la radio est une des meilleures inventions humaines.

Un peu d’histoire

La radio n’est pas née du jour au lendemain, mais est le fruit d’années de dur labeur et de plusieurs inventions réunies. Tout d’abord, en 1841, Samuel Morse invente le télégraphe permettant une communication longue distance en morse. Puis en 1886, c’est au tour de Heinrich Rudolf Hertz de contribuer grâce à sa découverte des ondes radio. Quelques années plus tard, Edouard Branly crée un récepteur permettant justement de capter ces ondes mises en lumière plus tôt par Hertz. Mais ce n’est qu’en 1899 qu’un italien du nom de Guglielmo Marconi réunit toutes les pièces du puzzle pour mettre sur pieds la première transmission radio entre la France et l’Angleterre. À cette époque, le concept de la radio était bien différent de celui d’aujourd’hui. Elle a d’abord été utilisée à des fins militaires et maritimes, pour communiquer sur de longues distances. Ce n’est qu’au cours du 20ème siècle que la radio est devenue un média populaire qui a révolutionné la société moderne.

Et aujourd’hui ?

Le poste radio moderne, plus petit que son ancêtre, est composé d’un récepteur ayant pour but de capter les ondes des émetteurs et vous permettant d’écouter plusieurs chaînes différentes. Pour cela, il faut aussi un élément rotatif servant à changer de fréquence, ainsi que contrôler le son. Vous trouverez une radio dans la majorité des voitures en France et une grande partie de la population en a aussi une à la maison. Néanmoins, avec l’avènement des smartphones, moins en moins de jeunes s’achètent un poste radio car il est facile de simplement l’écouter via son mobile avec une connexion Internet. Malgré le fait que chaque génération utilise un support différent et propre à son époque, écouter la radio reste une activité populaire qu’importe l’âge. La majorité des auditeurs avoue l’écouter principalement pour la musique, en particulier les plus jeunes générations.

Finalement, une bonne invention est une invention qui dure ! Le média a évolué au fil du temps pour s’adapter à chaque époque, notamment en matière de support d’écoute. Aujourd’hui, une majorité de français écoute la radio chaque semaine, toutes générations confondues. Nous pouvons donc remercier les nombreux inventeurs du 19ème siècle qui ont contribué à nous offrir la possibilité d’écouter Radio France le dimanche matin ou dans la voiture en rentrant du travail !