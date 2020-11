Le carrelage dispose de nombreux atouts. Facile à entretenir, il est solide et s’adapte à toutes les pièces d’une maison. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il demeure le choix idéal pour les particuliers et professionnels qui souhaitent changer de revêtement du sol de leur maison. Mais où trouver du carrelage quand on a un petit budget ? La réponse dans cet article.

Faire son achat directement chez le fabricant

Le premier endroit il est possible de trouver du carrelage pas cher, c’est de se rendre directement chez le fabricant. En effet, les carrelages sortis d’usine coûtent moins cher que ceux chez les revendeurs. En plus, ils permettent un large choix de produits parmi une diversité de qualité. Pour ceux qui n’ont pas la possibilité de se déplacer dans les usines, ils peuvent profiter des services « direct d’usine » que proposent certains sites en ligne pour vous faire livrer votre carrelage. Là également, le prix d’achat est également bas.

Toutefois, il convient de préciser que cette dernière option présente quelques inconvénients. En effet, le risque de vous faire arnaquer par des personnes mal intentionnées existe. De plus, la qualité du produit qui vous est livrée n’est pas forcément bonne. Ainsi, vous pouvez, en lieu et place du produit commandé, recevoir un carrelage de mauvaise qualité.

Chercher son carrelage autour de la France

Pour ceux qui l’ignorent, le carrelage rectifié coûte moins cher à l’étranger que dans les magasins français. Et si vous ne souhaitez pas faire de longs voyages avant d’acheter votre carrelage, vous pouvez vous rendre en Espagne, ou les carrelages de bonne qualité sont vendus à des prix trois fois moins chers que ceux proposés en France. C’est la destination idéale pour trouver des produits de qualité. En plus, le transport n’est pas trop cher.

Une autre option pour acheter du carrelage pas cher est de trouver les soldeurs afin de profiter des fins de série. En effet, lorsque les produits ne servent plus ou que la gamme est à terme de production, la plupart des grands magasins de décoration ramènent très bas le prix des produits afin de les liquider rapidement. Vous pourrez profiter de cette occasion pour acheter un carrelage de qualité et pas cher.En définitive, lorsqu’on a un budget limité, on peut trouver le carrelage dans les usines de fabrication, à l’extérieur de la France ou profiter des fins de série.