Pourquoi et comment utiliser un VPN en 2021 ?

Tous les internautes redoutent la violation de la confidentialité des données privées échangées sur Internet. Grâce à l’utilisation d’un VPN, il est aujourd’hui possible d’optimiser la sécurité de votre navigation. Apprenez davantage sur cet outil incontournable.

Qu’est-ce qu’un VPN ?

Vous vous posez certainement la question : c’est quoi un VPN concrètement ? Ce sigle signifie réseau privé virtuel et il s’agit d’un outil créé dans les années 90 pour sécuriser un réseau local contre les piratages. Au début, ce type de service était surtout utilisé par les entreprises afin de protéger les données privées transitant par Internet. L’image la plus simple pour le définir est celle d’un tunnel à l’intérieur duquel votre connexion passe avant d’arriver sur le site internet que vous souhaitez visiter. Le passage dans ce tunnel permet de protéger vos données et de cacher votre identité.

Lorsque vous utilisez un VPN, vous vous connectez au réseau internet de façon détournée. En effet, votre connexion passe par un ordinateur intermédiaire avant d’arriver sur les serveurs hébergeant les sites internet que vous voulez visiter. Ce fameux ordinateur intermédiaire a pour rôle principal de crypter ou sécuriser vos données et de changer l’adresse IP ou l’identifiant de votre appareil connecté à Internet.

Pourquoi et comment utiliser un VPN ?

Il est possible d’utiliser un VPN dans de nombreux cas de figure. En premier lieu, c’est un excellent outil pour contourner toute forme de censure. En effet, certains sites web peuvent être bloqués pour de nombreuses raisons. Vous pouvez, par exemple, ne pas avoir accès aux contenus de certains sites qui bloquent l’accès aux pays étrangers par exemple. Le VPN peut contourner cette restriction en empêchant la géolocalisation à l’aide de votre adresse IP

Ces adresses IP sont également très utiles pour le streaming, l’un des points forts de ces offres. SI vous ne le saviez pas, les plateformes comme Netflix ou Disney+ ne possèdent pas exactement les mêmes catalogues de films et séries et de langues disponibles dans tous les pays. Ce qui peut être gênant par exemple si vous vivez à l’étranger. Il est également utile si vous souhaitez simplement avoir accès aux catalogues US, qui sont souvent plus fournis que ceux en France. Pour ce faire, il vous suffira de sélectionner l’adresse IP qui permet d’accéder au contenu américain, sans restriction

Les VPN sont également très utiles afin d’éviter le vol de données et une éventuelle intrusion dans votre dispositif. En effet, toutes les informations que vous échangez via ce type de réseau deviennent indéchiffrables. Ainsi, votre fournisseur d’accès internet ne peut pas analyser vos informations personnelles et vos données sont verrouillées pour parer aux actes de piratage.

Pour utiliser ce type de service, il existe plusieurs options, mais celle qui est la plus sûre et la plus fiable consiste à acheter le service auprès d’un fournisseur en souscrivant un abonnement. En effet, d’autres sont disponibles gratuitement, mais bien moins fiables et souvent facilement reconnus par les sites ayant un géoblocage ou les plateformes de streaming.

Pour naviguer en toute liberté sur Internet, sans la moindre restriction et avec des conditions de sécurité optimales, l’utilisation d’un VPN est recommandée et vous sera d’une grande aide.