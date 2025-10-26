Administratif

Avis de décès dans votre département – Comment les trouver ?

Vous vous demandez comment consulter les avis de décès officiellement publiés dans votre ou un département ? Vous avez entendu parler de décès de connaissances éloignées, mais vous ne savez pas à qui vous adresser ? Je suis passé par là et je peux vous aider avec notre annuaire ci-dessous.

Annuaire des sites d’avis de décès par département :

NomDépartementPublicationAdresse site internet
Avis de décès 01AinLe Progrèshttps://www.leprogres.fr/ain-01/avis-de-deces-du-jour
Avis de décès 02AisneL’Unionhttps://www.lunion.fr/120/sections/aisne/avis-deces
Avis de décès 03AllierLa Montagnehttps://www.lamontagne.fr/avis-de-deces/03
Avis de décès 04Alpes de Haute-ProvenceLa Provence & La Montagnehttps://www.laprovence.com/Carnet-Avis-de-deces & https://www.lamontagne.fr/avis-de-deces/04
Avis de décès 05Hautes-AlpesLe Dauphiné Libéréhttps://www.ledauphine.com/hautes-alpes/avis-de-deces-du-jour
Avis de décès 06Alpes-MaritimesNice Matinhttps://www.nicematin.com/carnet-avis-deces
Avis de décès 07ArdêcheLe Dauphiné Libéréhttps://www.ledauphine.com/ardeche/avis-de-deces-du-jour
Avis de décès 08ArdennesL’Ardennaishttps://www.lardennais.fr/170/sections/ardennes/avis-deces
Avis de décès 09AriègeLa Dépêchehttps://avis-deces.ladepeche.fr/ariege-09/
Avis de décès 10AubeL’Est Éclairhttps://www.lest-eclair.fr/54/sections/aube/avis-deces
Avis de décès 11AudeLa Dépêchehttps://avis-deces.ladepeche.fr/aude-11/
Avis de décès 12AveyronCentre Presse Aveyronhttps://avis-deces.centrepresseaveyron.fr/
Avis de décès 13Bouches-du-RhôneLa Provencehttps://www.laprovence.com/Carnet-Avis-de-deces
Avis de décès 14CalvadosOuest Francehttps://avis-de-deces.ouest-france.fr/obseques/14-calvados/
Avis de décès 15CantalLa Montagnehttps://www.lamontagne.fr/avis-de-deces/15
Avis de décès 16CharenteLa Charente Librehttps://carnet.charentelibre.fr/local/charente
Avis de décès 17Charente-MaritimeLa Charente Librehttps://carnet.charentelibre.fr/local/charente-maritime
Avis de décès 18CherLe Berry Républicainhttps://www.leberry.fr/avis-de-deces/18
Avis de décès 19CorrèzeLa Montagnehttps://www.lamontagne.fr/avis-de-deces/19
Avis de décès 2ACorse-du-SudCorse Matinhttps://www.corsematin.com/carnet
Avis de décès 2BHaute-CorseCorse Matinhttps://www.corsematin.com/carnet
Avis de décès 21Côte-d’OrLe Bien Publichttps://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/avis-de-deces-du-jour
Avis de décès 22Côtes d’ArmorLe Télégrammehttps://avis-deces.letelegramme.fr/
Avis de décès 23CreuseLa Montagnehttps://www.lamontagne.fr/avis-de-deces/23
Avis de décès 24DordogneLa Dordognehttps://carnet.dordognelibre.fr/
Avis de décès 25DoubsL’Est Républicainhttps://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/avis-de-deces-du-jour
Avis de décès 26DrômeLe Dauphiné Libéréhttps://www.ledauphine.com/drome/avis-de-deces-du-jour
Avis de décès 27EureParis Normandiehttps://www.paris-normandie.fr/section/499387
Avis de décès 28Eure-et-LoirL’Écho Républicainhttps://www.lechorepublicain.fr/avis-de-deces/28
Avis de décès 29FinistèreOuest Francehttps://avis-de-deces.ouest-france.fr/obseques/29-finistere/
Avis de décès 30GardMidi Librehttps://avis-deces.midilibre.fr/gard-30/
Avis de décès 31Haute-GaronneLa Dépêchehttps://avis-deces.ladepeche.fr/haute-garonne-31/
Avis de décès 32GersLa Dépêchehttps://avis-deces.ladepeche.fr/gers-32/
Avis de décès 33GirondeSud Ouesthttps://carnet.sudouest.fr/local/gironde
Avis de décès 34HéraultMidi Librehttps://avis-deces.midilibre.fr/herault-34
Avis de décès 35Îlle-et-VilaineOuest-Francehttps://avis-de-deces.ouest-france.fr/obseques/35-ille-et-vilaine/
Avis de décès 36IndreLa Nouvelle Républiquehttps://www.lanouvellerepublique.fr/annonces/avis-de-deces/indre
Avis de décès 37Indre-et-LoireLa Nouvelle Républiquehttps://www.lanouvellerepublique.fr/annonces/avis-de-deces/indre-et-loire
Avis de décès 38IsèreLe Dauphiné Libéréhttps://www.ledauphine.com/isere-sud/avis-de-deces-du-jour
Avis de décès 39JuraLe Progrèshttps://www.leprogres.fr/jura-39/avis-de-deces-du-jour
Avis de décès 40LandesSud Ouesthttps://carnet.sudouest.fr/local/landes
Avis de décès 41Loir-et-CherLa Nouvelle Républiquehttps://www.lanouvellerepublique.fr/annonces/avis-de-deces/loir-et-cher
Avis de décès 42LoireLe Progrèshttps://www.leprogres.fr/loire-42/avis-de-deces-du-jour
Avis de décès 43Haute-LoireL’Éveil de la Haute-Loirehttps://www.leveil.fr/avis-de-deces/43
Avis de décès 44Loire-AtlantiqueOuest-Francehttps://avis-de-deces.ouest-france.fr/obseques/44-loire-atlantique/
Avis de décès 45LoiretLa République du Centrehttps://www.larep.fr/avis-de-deces/45
Avis de décès 46LotLa Dépêche du Midihttps://avis-deces.ladepeche.fr/lot-46/
Avis de décès 47Lot-et-GaronneSud Ouesthttps://carnet.sudouest.fr/local/lot-et-garonne
Avis de décès 48LozèreMidi Librehttps://avis-deces.midilibre.fr/lozere-48/
Avis de décès 49Maine-et-LoireOuest-Francehttps://avis-de-deces.ouest-france.fr/obseques/49-maine-et-loire/
Avis de décès 50MancheOuest-Francehttps://avis-de-deces.ouest-france.fr/obseques/50-manche/
Avis de décès 51MarneL’Unionhttps://www.lunion.fr/avis-deces
Avis de décès 52Haute-MarneLe Journal de la Haute-Marnehttps://jhm.fr/carnet/
Avis de décès 53MayenneOuest-Francehttps://avis-de-deces.ouest-france.fr/obseques/53-mayenne/
Avis de décès 54Meurthe-et-MoselleL’Est Républicainhttps://www.estrepublicain.fr/edition-nancy-et-agglomeration/avis-de-deces-du-jour
Avis de décès 55MeuseL’Est Républicainhttps://www.estrepublicain.fr/edition-verdun/avis-de-deces-du-jour
Avis de décès 56MorbihanLe Télégrammehttps://avis-deces.letelegramme.fr/
Avis de décès 57MoselleLe Républicain Lorrainhttps://www.republicain-lorrain.fr/carnet-du-jour/necrologie+edition-metz-et-agglomeration
Avis de décès 58NièvreLe Journal du Centrehttps://www.lejdc.fr/avis-de-deces/58
Avis de décès 59NordLa Voix du Nordhttps://carnet.lavoixdunord.fr/
Avis de décès 60OiseOise Hebdohttps://www.oisehebdo.fr/avis-de-deces/
Avis de décès 61OrneOuest-Francehttps://avis-de-deces.ouest-france.fr/obseques/61-orne/
Avis de décès 62Pas-de-CalaisLa Voix du Nordhttps://carnet.lavoixdunord.fr/
Avis de décès 63Puy-de-DômeLa Montagnehttps://www.lamontagne.fr/avis-de-deces/63
Avis de décès 64Pyrénées-AtlantiquesSud Ouesthttps://carnet.sudouest.fr/local/pyrenees-atlantiques
Avis de décès 65Hautes-PyrénéesLa Dépêche du Midihttps://avis-deces.ladepeche.fr/hautes-pyrenees-65/
Avis de décès 66Pyrénées-OrientalesL’Indépendanthttps://avis-deces.lindependant.fr/pyrenees-orientales-66/
Avis de décès 67Bas-RhinDernières Nouvelles d’Alsacehttps://www.dna.fr/bas-rhin/avis-de-deces-du-jour
Avis de décès 68Haut-RhinL’Alsacehttps://www.lalsace.fr/haut-rhin/avis-de-deces-du-jour
Avis de décès 69RhôneLe Progrèshttps://www.leprogres.fr/rhone-69/avis-de-deces-du-jour
Avis de décès 70Haute-SaôneL’Est Républicainhttps://www.estrepublicain.fr/edition-vesoul-haute-saone/avis-de-deces-du-jour
Avis de décès 71Saône-et-LoireLe Journal de Saône-et-Loirehttps://www.lejsl.com/edition-macon/avis-de-deces-du-jour
Avis de décès 72SartheOuest-Francehttps://avis-de-deces.ouest-france.fr/obseques/72-sarthe/
Avis de décès 73SavoieLe Dauphiné Libéréhttps://www.ledauphine.com/savoie/avis-de-deces-du-jour
Avis de décès 74Haute-SavoieLe Dauphiné Libéréhttps://www.ledauphine.com/haute-savoie/avis-de-deces-du-jour
Avis de décès 75ParisLe Parisienhttps://carnet.leparisien.fr/avis-de-deces/paris-75/
Avis de décès 76Seine-MaritimeParis Normandiehttps://www.paris-normandie.fr/section/499387
Avis de décès 77Seine-et-MarneLe Parisienhttps://carnet.leparisien.fr/avis-de-deces/seine-et-marne-77/
Avis de décès 78YvelinesLe Parisienhttps://carnet.leparisien.fr/avis-de-deces/
Avis de décès 79Deux-SèvresLa Nouvelle Républiquehttps://www.lanouvellerepublique.fr/annonces/avis-de-deces/deux-sevres
Avis de décès 80SommeLe Courrier Picardhttps://www.courrier-picard.fr/27145/sections/somme/avis-deces
Avis de décès 81TarnLa Dépêche du Midihttps://avis-deces.ladepeche.fr/tarn-81/
Avis de décès 82Tarn-et-GaronneLa Dépêche du Midihttps://avis-deces.ladepeche.fr/tarn-et-garonne-82/
Avis de décès 83VarVar-Matinhttps://www.varmatin.com/carnet-avis-deces
Avis de décès 84VaucluseLa Provencehttps://www.laprovence.com/Carnet-Avis-de-deces
Avis de décès 85VendéeOuest-Francehttps://avis-de-deces.ouest-france.fr/obseques/85-vendee/
Avis de décès 86VienneLa Nouvelle Républiquehttps://www.lanouvellerepublique.fr/annonces/avis-de-deces/vienne
Avis de décès 87Haute-VienneLe Populaire du Centrehttps://www.lepopulaire.fr/avis-de-deces/87
Avis de décès 88VosgesVosges Matinhttps://www.vosgesmatin.fr/carnet-du-jour/necrologie
Avis de décès 89YonneL’Yonne Républicainehttps://www.lyonne.fr/avis-de-deces/89
Avis de décès 90Territoire-de-BelfortL’Est Républicainhttps://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/avis-de-deces-du-jour
Avis de décès 91EssonneLe Parisienhttps://carnet.leparisien.fr/avis-de-deces/
Avis de décès 92Hauts-de-SeineLe Parisienhttps://carnet.leparisien.fr/avis-de-deces/
Avis de décès 93Seine-Saint-DenisLe Parisienhttps://carnet.leparisien.fr/avis-de-deces/
Avis de décès 94Val-de-MarneLe Parisienhttps://carnet.leparisien.fr/avis-de-deces/
Avis de décès 95Val-d’OiseLe Parisienhttps://carnet.leparisien.fr/avis-de-deces/val-d%E2%80%99oise-95/
Avis de décès 971GuadeloupeRCI FMhttps://rci.fm/guadeloupe/avis-d-obseques?pg=3
Avis de décès 972MartiniqueOutre-mer La 1ère France Infohttps://la1ere.franceinfo.fr/martinique/avis-d-obseques/
Avis de décès 973GuyaneOutre-mer La 1ère France Infohttps://la1ere.franceinfo.fr/guyane/programme-audio/avis-dobseques-de-guyane-79d5ea1b-16ad-4652-9aad-44702728e123/
Avis de décès 974La RéunionOutre-mer La 1ère France Infohttps://la1ere.franceinfo.fr/reunion/programme-audio/avis-de-deces-reunion-bc205f60-6f82-4a64-ab6e-5d407ce5077d/
Avis de décès 976MayotteMayotte Hebdohttps://www.mayottehebdo.com/actualite/necrologie/

En France, la publication d’avis de décès n’est pas obligatoire, mais elle est encadrée par certaines règles et pratiques, les voici ci-dessous :

Aspects légaux

Aucune obligation légale : Contrairement à certaines formalités administratives liées au décès, il n’existe pas d’obligation de publier un avis de décès dans la presse ou ailleurs.

Protection des données personnelles : Depuis le RGPD, la publication d’un avis de décès doit respecter la vie privée du défunt et de sa famille. Les informations publiées doivent être limitées à ce qui est nécessaire.

Qui peut publier un avis ?

  • La famille proche (conjoint, enfants, parents)
  • Les pompes funèbres, sur demande de la famille
  • L’employeur ou des associations, avec l’accord de la famille

Contenu typique

Un avis de décès mentionne généralement :

  • L’identité du défunt (nom, prénom, âge)
  • La date et parfois le lieu du décès
  • Les informations sur les obsèques (date, heure, lieu de la cérémonie)
  • La famille (optionnel)
  • Éventuellement les condoléances et remerciements

Supports de publication

  • Presse locale ou nationale : publication payante
  • Sites internet spécialisés : gratuits ou payants
  • Réseaux sociaux : de plus en plus utilisés
  • Affichage en mairie : selon les communes

Coût

Le prix varie considérablement selon le support (de gratuit à plusieurs centaines d’euros pour la presse papier, en fonction de la longueur et du journal choisi).

