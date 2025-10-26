Avis de décès dans votre département – Comment les trouver ?
Vous vous demandez comment consulter les avis de décès officiellement publiés dans votre ou un département ? Vous avez entendu parler de décès de connaissances éloignées, mais vous ne savez pas à qui vous adresser ? Je suis passé par là et je peux vous aider avec notre annuaire ci-dessous.
Annuaire des sites d’avis de décès par département :
En France, la publication d’avis de décès n’est pas obligatoire, mais elle est encadrée par certaines règles et pratiques, les voici ci-dessous :
Aspects légaux
Aucune obligation légale : Contrairement à certaines formalités administratives liées au décès, il n’existe pas d’obligation de publier un avis de décès dans la presse ou ailleurs.
Protection des données personnelles : Depuis le RGPD, la publication d’un avis de décès doit respecter la vie privée du défunt et de sa famille. Les informations publiées doivent être limitées à ce qui est nécessaire.
Qui peut publier un avis ?
- La famille proche (conjoint, enfants, parents)
- Les pompes funèbres, sur demande de la famille
- L’employeur ou des associations, avec l’accord de la famille
Contenu typique
Un avis de décès mentionne généralement :
- L’identité du défunt (nom, prénom, âge)
- La date et parfois le lieu du décès
- Les informations sur les obsèques (date, heure, lieu de la cérémonie)
- La famille (optionnel)
- Éventuellement les condoléances et remerciements
Supports de publication
- Presse locale ou nationale : publication payante
- Sites internet spécialisés : gratuits ou payants
- Réseaux sociaux : de plus en plus utilisés
- Affichage en mairie : selon les communes
Coût
Le prix varie considérablement selon le support (de gratuit à plusieurs centaines d’euros pour la presse papier, en fonction de la longueur et du journal choisi).
