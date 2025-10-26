Avis de décès dans votre département – Comment les trouver ?

Vous vous demandez comment consulter les avis de décès officiellement publiés dans votre ou un département ? Vous avez entendu parler de décès de connaissances éloignées, mais vous ne savez pas à qui vous adresser ? Je suis passé par là et je peux vous aider avec notre annuaire ci-dessous.

Annuaire des sites d’avis de décès par département :

Nom Département Publication Adresse site internet Avis de décès 01 Ain Le Progrès https://www.leprogres.fr/ain-01/avis-de-deces-du-jour Avis de décès 02 Aisne L’Union https://www.lunion.fr/120/sections/aisne/avis-deces Avis de décès 03 Allier La Montagne https://www.lamontagne.fr/avis-de-deces/03 Avis de décès 04 Alpes de Haute-Provence La Provence & La Montagne https://www.laprovence.com/Carnet-Avis-de-deces & https://www.lamontagne.fr/avis-de-deces/04 Avis de décès 05 Hautes-Alpes Le Dauphiné Libéré https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/avis-de-deces-du-jour Avis de décès 06 Alpes-Maritimes Nice Matin https://www.nicematin.com/carnet-avis-deces Avis de décès 07 Ardêche Le Dauphiné Libéré https://www.ledauphine.com/ardeche/avis-de-deces-du-jour Avis de décès 08 Ardennes L’Ardennais https://www.lardennais.fr/170/sections/ardennes/avis-deces Avis de décès 09 Ariège La Dépêche https://avis-deces.ladepeche.fr/ariege-09/ Avis de décès 10 Aube L’Est Éclair https://www.lest-eclair.fr/54/sections/aube/avis-deces Avis de décès 11 Aude La Dépêche https://avis-deces.ladepeche.fr/aude-11/ Avis de décès 12 Aveyron Centre Presse Aveyron https://avis-deces.centrepresseaveyron.fr/ Avis de décès 13 Bouches-du-Rhône La Provence https://www.laprovence.com/Carnet-Avis-de-deces Avis de décès 14 Calvados Ouest France https://avis-de-deces.ouest-france.fr/obseques/14-calvados/ Avis de décès 15 Cantal La Montagne https://www.lamontagne.fr/avis-de-deces/15 Avis de décès 16 Charente La Charente Libre https://carnet.charentelibre.fr/local/charente Avis de décès 17 Charente-Maritime La Charente Libre https://carnet.charentelibre.fr/local/charente-maritime Avis de décès 18 Cher Le Berry Républicain https://www.leberry.fr/avis-de-deces/18 Avis de décès 19 Corrèze La Montagne https://www.lamontagne.fr/avis-de-deces/19 Avis de décès 2A Corse-du-Sud Corse Matin https://www.corsematin.com/carnet Avis de décès 2B Haute-Corse Corse Matin https://www.corsematin.com/carnet Avis de décès 21 Côte-d’Or Le Bien Public https://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/avis-de-deces-du-jour Avis de décès 22 Côtes d’Armor Le Télégramme https://avis-deces.letelegramme.fr/ Avis de décès 23 Creuse La Montagne https://www.lamontagne.fr/avis-de-deces/23 Avis de décès 24 Dordogne La Dordogne https://carnet.dordognelibre.fr/ Avis de décès 25 Doubs L’Est Républicain https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/avis-de-deces-du-jour Avis de décès 26 Drôme Le Dauphiné Libéré https://www.ledauphine.com/drome/avis-de-deces-du-jour Avis de décès 27 Eure Paris Normandie https://www.paris-normandie.fr/section/499387 Avis de décès 28 Eure-et-Loir L’Écho Républicain https://www.lechorepublicain.fr/avis-de-deces/28 Avis de décès 29 Finistère Ouest France https://avis-de-deces.ouest-france.fr/obseques/29-finistere/ Avis de décès 30 Gard Midi Libre https://avis-deces.midilibre.fr/gard-30/ Avis de décès 31 Haute-Garonne La Dépêche https://avis-deces.ladepeche.fr/haute-garonne-31/ Avis de décès 32 Gers La Dépêche https://avis-deces.ladepeche.fr/gers-32/ Avis de décès 33 Gironde Sud Ouest https://carnet.sudouest.fr/local/gironde Avis de décès 34 Hérault Midi Libre https://avis-deces.midilibre.fr/herault-34 Avis de décès 35 Îlle-et-Vilaine Ouest-France https://avis-de-deces.ouest-france.fr/obseques/35-ille-et-vilaine/ Avis de décès 36 Indre La Nouvelle République https://www.lanouvellerepublique.fr/annonces/avis-de-deces/indre Avis de décès 37 Indre-et-Loire La Nouvelle République https://www.lanouvellerepublique.fr/annonces/avis-de-deces/indre-et-loire Avis de décès 38 Isère Le Dauphiné Libéré https://www.ledauphine.com/isere-sud/avis-de-deces-du-jour Avis de décès 39 Jura Le Progrès https://www.leprogres.fr/jura-39/avis-de-deces-du-jour Avis de décès 40 Landes Sud Ouest https://carnet.sudouest.fr/local/landes Avis de décès 41 Loir-et-Cher La Nouvelle République https://www.lanouvellerepublique.fr/annonces/avis-de-deces/loir-et-cher Avis de décès 42 Loire Le Progrès https://www.leprogres.fr/loire-42/avis-de-deces-du-jour Avis de décès 43 Haute-Loire L’Éveil de la Haute-Loire https://www.leveil.fr/avis-de-deces/43 Avis de décès 44 Loire-Atlantique Ouest-France https://avis-de-deces.ouest-france.fr/obseques/44-loire-atlantique/ Avis de décès 45 Loiret La République du Centre https://www.larep.fr/avis-de-deces/45 Avis de décès 46 Lot La Dépêche du Midi https://avis-deces.ladepeche.fr/lot-46/ Avis de décès 47 Lot-et-Garonne Sud Ouest https://carnet.sudouest.fr/local/lot-et-garonne Avis de décès 48 Lozère Midi Libre https://avis-deces.midilibre.fr/lozere-48/ Avis de décès 49 Maine-et-Loire Ouest-France https://avis-de-deces.ouest-france.fr/obseques/49-maine-et-loire/ Avis de décès 50 Manche Ouest-France https://avis-de-deces.ouest-france.fr/obseques/50-manche/ Avis de décès 51 Marne L’Union https://www.lunion.fr/avis-deces Avis de décès 52 Haute-Marne Le Journal de la Haute-Marne https://jhm.fr/carnet/ Avis de décès 53 Mayenne Ouest-France https://avis-de-deces.ouest-france.fr/obseques/53-mayenne/ Avis de décès 54 Meurthe-et-Moselle L’Est Républicain https://www.estrepublicain.fr/edition-nancy-et-agglomeration/avis-de-deces-du-jour Avis de décès 55 Meuse L’Est Républicain https://www.estrepublicain.fr/edition-verdun/avis-de-deces-du-jour Avis de décès 56 Morbihan Le Télégramme https://avis-deces.letelegramme.fr/ Avis de décès 57 Moselle Le Républicain Lorrain https://www.republicain-lorrain.fr/carnet-du-jour/necrologie+edition-metz-et-agglomeration Avis de décès 58 Nièvre Le Journal du Centre https://www.lejdc.fr/avis-de-deces/58 Avis de décès 59 Nord La Voix du Nord https://carnet.lavoixdunord.fr/ Avis de décès 60 Oise Oise Hebdo https://www.oisehebdo.fr/avis-de-deces/ Avis de décès 61 Orne Ouest-France https://avis-de-deces.ouest-france.fr/obseques/61-orne/ Avis de décès 62 Pas-de-Calais La Voix du Nord https://carnet.lavoixdunord.fr/ Avis de décès 63 Puy-de-Dôme La Montagne https://www.lamontagne.fr/avis-de-deces/63 Avis de décès 64 Pyrénées-Atlantiques Sud Ouest https://carnet.sudouest.fr/local/pyrenees-atlantiques Avis de décès 65 Hautes-Pyrénées La Dépêche du Midi https://avis-deces.ladepeche.fr/hautes-pyrenees-65/ Avis de décès 66 Pyrénées-Orientales L’Indépendant https://avis-deces.lindependant.fr/pyrenees-orientales-66/ Avis de décès 67 Bas-Rhin Dernières Nouvelles d’Alsace https://www.dna.fr/bas-rhin/avis-de-deces-du-jour Avis de décès 68 Haut-Rhin L’Alsace https://www.lalsace.fr/haut-rhin/avis-de-deces-du-jour Avis de décès 69 Rhône Le Progrès https://www.leprogres.fr/rhone-69/avis-de-deces-du-jour Avis de décès 70 Haute-Saône L’Est Républicain https://www.estrepublicain.fr/edition-vesoul-haute-saone/avis-de-deces-du-jour Avis de décès 71 Saône-et-Loire Le Journal de Saône-et-Loire https://www.lejsl.com/edition-macon/avis-de-deces-du-jour Avis de décès 72 Sarthe Ouest-France https://avis-de-deces.ouest-france.fr/obseques/72-sarthe/ Avis de décès 73 Savoie Le Dauphiné Libéré https://www.ledauphine.com/savoie/avis-de-deces-du-jour Avis de décès 74 Haute-Savoie Le Dauphiné Libéré https://www.ledauphine.com/haute-savoie/avis-de-deces-du-jour Avis de décès 75 Paris Le Parisien https://carnet.leparisien.fr/avis-de-deces/paris-75/ Avis de décès 76 Seine-Maritime Paris Normandie https://www.paris-normandie.fr/section/499387 Avis de décès 77 Seine-et-Marne Le Parisien https://carnet.leparisien.fr/avis-de-deces/seine-et-marne-77/ Avis de décès 78 Yvelines Le Parisien https://carnet.leparisien.fr/avis-de-deces/ Avis de décès 79 Deux-Sèvres La Nouvelle République https://www.lanouvellerepublique.fr/annonces/avis-de-deces/deux-sevres Avis de décès 80 Somme Le Courrier Picard https://www.courrier-picard.fr/27145/sections/somme/avis-deces Avis de décès 81 Tarn La Dépêche du Midi https://avis-deces.ladepeche.fr/tarn-81/ Avis de décès 82 Tarn-et-Garonne La Dépêche du Midi https://avis-deces.ladepeche.fr/tarn-et-garonne-82/ Avis de décès 83 Var Var-Matin https://www.varmatin.com/carnet-avis-deces Avis de décès 84 Vaucluse La Provence https://www.laprovence.com/Carnet-Avis-de-deces Avis de décès 85 Vendée Ouest-France https://avis-de-deces.ouest-france.fr/obseques/85-vendee/ Avis de décès 86 Vienne La Nouvelle République https://www.lanouvellerepublique.fr/annonces/avis-de-deces/vienne Avis de décès 87 Haute-Vienne Le Populaire du Centre https://www.lepopulaire.fr/avis-de-deces/87 Avis de décès 88 Vosges Vosges Matin https://www.vosgesmatin.fr/carnet-du-jour/necrologie Avis de décès 89 Yonne L’Yonne Républicaine https://www.lyonne.fr/avis-de-deces/89 Avis de décès 90 Territoire-de-Belfort L’Est Républicain https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/avis-de-deces-du-jour Avis de décès 91 Essonne Le Parisien https://carnet.leparisien.fr/avis-de-deces/ Avis de décès 92 Hauts-de-Seine Le Parisien https://carnet.leparisien.fr/avis-de-deces/ Avis de décès 93 Seine-Saint-Denis Le Parisien https://carnet.leparisien.fr/avis-de-deces/ Avis de décès 94 Val-de-Marne Le Parisien https://carnet.leparisien.fr/avis-de-deces/ Avis de décès 95 Val-d’Oise Le Parisien https://carnet.leparisien.fr/avis-de-deces/val-d%E2%80%99oise-95/ Avis de décès 971 Guadeloupe RCI FM https://rci.fm/guadeloupe/avis-d-obseques?pg=3 Avis de décès 972 Martinique Outre-mer La 1ère France Info https://la1ere.franceinfo.fr/martinique/avis-d-obseques/ Avis de décès 973 Guyane Outre-mer La 1ère France Info https://la1ere.franceinfo.fr/guyane/programme-audio/avis-dobseques-de-guyane-79d5ea1b-16ad-4652-9aad-44702728e123/ Avis de décès 974 La Réunion Outre-mer La 1ère France Info https://la1ere.franceinfo.fr/reunion/programme-audio/avis-de-deces-reunion-bc205f60-6f82-4a64-ab6e-5d407ce5077d/ Avis de décès 976 Mayotte Mayotte Hebdo https://www.mayottehebdo.com/actualite/necrologie/

En France, la publication d’avis de décès n’est pas obligatoire, mais elle est encadrée par certaines règles et pratiques, les voici ci-dessous :

Aspects légaux

Aucune obligation légale : Contrairement à certaines formalités administratives liées au décès, il n’existe pas d’obligation de publier un avis de décès dans la presse ou ailleurs.

Protection des données personnelles : Depuis le RGPD, la publication d’un avis de décès doit respecter la vie privée du défunt et de sa famille. Les informations publiées doivent être limitées à ce qui est nécessaire.

Qui peut publier un avis ?

La famille proche (conjoint, enfants, parents)

Les pompes funèbres, sur demande de la famille

L’employeur ou des associations, avec l’accord de la famille

Contenu typique

Un avis de décès mentionne généralement :

L’identité du défunt (nom, prénom, âge)

La date et parfois le lieu du décès

Les informations sur les obsèques (date, heure, lieu de la cérémonie)

La famille (optionnel)

Éventuellement les condoléances et remerciements

Supports de publication

Presse locale ou nationale : publication payante

: publication payante Sites internet spécialisés : gratuits ou payants

: gratuits ou payants Réseaux sociaux : de plus en plus utilisés

: de plus en plus utilisés Affichage en mairie : selon les communes

Coût

Le prix varie considérablement selon le support (de gratuit à plusieurs centaines d’euros pour la presse papier, en fonction de la longueur et du journal choisi).

Autres articles qui pourraient vous intéresser