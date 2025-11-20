La CAF du Var innove avec de nouveaux services pour lutter contre le non-recours aux prestations

La CAF Var innove avec une démarche d’innovation sociale pour renforcer l’accès aux droits et lutter contre le non-recours aux prestations sociales. En tant que journaliste spécialisé, je vous propose une traversée des nouveautés qui visent à rendre les aides plus visibles et plus accessibles pour toutes les familles du département. L’objectif: réduction du fossé entre droits et bénéficiaires, inclusion sociale et soutien durable.

Indicateur 2024 2025 (prévisions) Commentaire Personnes couvertes par au moins une prestation 484 251 484 251 (stable) Représente 44 % de la population; le défi reste le quart des habitants non bénéficiaires. Part des habitants non bénéficiaires ≈25 % ≈25 % Stabilité en vue d’actions ciblées sur l’accès aux droits. Nombre de lieux d’accueil et de rendez-vous Centre d’accueil et Bornes dématérialisées Renforcement des rendez-vous en visio et nouvelles permanences Digissent l’offre existante vers plus de proximité et de disponibilité.

CAF Var – pourquoi ces nouveautés et quel sens donner à l’accès aux droits ?

Dans le Var, la lutte contre le non-recours n’est pas une simple promesse: c’est une logique opérationnelle. En clair, il s’agit d’aller vers ceux qui ne viennent pas, d’ouvrir des guichets là où on ne les attend pas et d’utiliser le numérique sans exclure les plus fragiles. Pour moi, ce changement de cap illustre une vraie ambition d’inclusion sociale, avec le soutien des services sociaux et des partenaires locaux. La campagne « La CAF à vos côtés » incarne ce mouvement et s’inscrit comme un pivot de l’action publique locale. Pour approfondir certains enjeux, on peut explorer des réflexions sur les aides exceptionnelles et les mécanismes de recours, comme l’indique une actualité récente: aide exceptionnelle de 2024 encore sous-utilisée et aide financière négligée par une partie des Français.

Le cœur de l’action en 2025 se décline autour de services plus accessibles et d’un accompagnement plus humain. Je constate que l’objectif est clair: diminuer les obstacles pratiques et administratifs, tout en renforçant la solidarité locale. D’ailleurs, avancer vers une meilleure gestion des droits passe aussi par des exemples concrets d’actions sur le terrain, comme la brigade d’accès aux droits et les permanences associatives, que nous allons détailler ci-après.

La brigade d’accès aux droits: repérer les situations d’urgence

Cette nouveauté s’installe comme une démarche itinérante et sans rendez-vous, afin d’identifier rapidement les situations d’urgence et d’orienter les personnes vers les partenaires compétents. Je me suis entretenu avec des agents qui expliquent que, malgré 750 000 appels et 92 000 visites annuelles, beaucoup ne perçoivent pas l’ACCESSIBILITÉ des services. L’objectif est clair: rappeler une personne dans les 72 heures si une réponse sur place n’est pas possible et orienter vers d’autres aides si nécessaire.

Des conseillers itinérants qui rencontrent les usagers directement dans les quartiers prioritaires.

qui rencontrent les usagers directement dans les quartiers prioritaires. Des réponses rapides et un rappel sous 72 heures si nécessaire.

et un si nécessaire. Un >orientation vers des partenaires adaptées lorsque la situation dépasse le champ d’action CAF.

Des permanences lors des campagnes d’inscription et de distribution des Restos du Cœur, avec une perspective d’étendre le dispositif à la Banque alimentaire et à d’autres associations locales.

Pour nourrir la réflexion, je vous propose ces ressources complémentaires: Des exemples d’aides qui restent hors champ pour certains, et l’idée de rendre plus visibles les aides financières.

Rendez-vous en visio et présence physique: l’accès facilité aux droits

La dématérialisation progresse (86 % des démarches) mais la CAF Var entend que les rendez-vous restent accessibles même lorsque le numérique ne suffit pas. Les rendez-vous en visio, déployés dans six France Services (Barjols, Rians, Aups, Fayence, Salernes, Le Muy), s’étendent désormais à Méounes, La Croix Valmer, Le Beausset et Saint-Julien-le-Montagnier. Cette souplesse permet d’obtenir un rendez-vous sous 7 jours, sans déplacement, tout en assurant un accompagnement numérique. En parallèle, des rendez-vous en présentiel restent possibles dans les centres d’accueil et les Maisons France Services locales.

Rendez-vous en visio sous 7 jours, sans déplacement.

sous 7 jours, sans déplacement. Inclusion des sites Barjols, Rians, Aups, Fayence, Salernes, Le Muy et d’autres communes.

et d’autres communes. Accès téléphonique au 3230 du lundi au vendredi, 9 h-16 h 30.

du lundi au vendredi, 9 h-16 h 30. Pour les personnes qui préfèrent l’accueil physique, des centres d’accueil et des Maisons France Services restent disponibles.

Pour voir comment ces évolutions s’inscrivent dans le cadre plus large des services sociaux, consultez des exemples de initiatives et d’évolutions publiques comme l’émergence d’un plan universel de retraite dans le cadre d’un dispositif national.

La CAF Var et les partenariats locaux: droits élargis, accompagnement renforcé

Au-delà des guichets, la CAF Var développe des collaborations avec les Restos du Cœur et d’autres acteurs de l’insertion (Banque alimentaire, Union Diaconale du Var). L’objectif est clair: que les personnes vulnérables accèdent rapidement à leurs droits et bénéficient d’un accompagnement social global. Cette approche se traduit aussi par des actions ciblées lors des campagnes d’inscription et par le déploiement d’un réseau qui accompagne les familles au-delà des prestations individuelles.

Renforcement des liaisons avec les associations locales pour élargir l’accès aux droits.

pour élargir l’accès aux droits. Déploiement d’actions en amont pour prévenir les erreurs et le non-recours.

Prolongements opérationnels lors des initiatives comme la campagne « La CAF à vos côtés » .

. Intégration d’informations pratiques via des plateformes numériques et des échanges avec les partenaires locaux.

Pour nourrir cette logique de maillage local, je recommande de consulter les évolutions sur les aides et les systèmes de prestations, notamment des ressources discutées autour des aides exceptionnelles et des enjeux de lisibilité des droits.

Impact attendu et trajectoire 2025: plus d’accès, moins de non-recours

Le cap est posé: réduire les obstacles à l’accès aux droits et accompagner durablement les familles en difficulté. Les actions de terrain, les rendez-vous ciblés et l’extension des services en ligne et en présentiel devraient contribuer à limiter le non-recours et à optimiser l’usage des prestations sociales. Si l’objectif demeure ambitieux, les premiers indicateurs montrent une progression des dynamiques de contact et de réponse rapide, tout en renforçant la cohérence entre les services sociaux et les partenaires locaux.

Meilleure lisibilité des droits et meilleure coordination entre les acteurs locaux.

Renforcement de l’accès accéléré aux services grâce à la visio et aux permanences physiques.

Maintien d’un service téléphonique réactif (3230) pour les usagers en difficulté.

Continuité des actions en faveur des familles et des personnes vulnérables, avec un accent mis sur l’inclusion sociale.

Ressources complémentaires et liens utiles

Pour enrichir votre compréhension, voici quelques liens contextuels et variés, afin d’explorer différentes facettes du sujet:

Des fiches pratiques et des guides explicatifs permettent d’éclairer les bénéficiaires sur leurs droits et les démarches à suivre. Des rendez-vous multiservices facilitent l’accès en plusieurs endroits clés du Var. Une coordination accrue entre les partenaires locaux accroît l’efficacité des interventions.

FAQ

Qu’est-ce que la brigade d’accès aux droits et où est-elle déployée ?

C’est une équipe itinérante de conseillers sans rendez-vous qui identifient les situations d’urgence et orientent les usagers vers les partenaires adaptés, présente dans des quartiers prioritaires.

Comment prennent-ils contact avec les bénéficiaires et sous quels délais ?

Les équipes s’efforcent de rappeler dans les 72 heures si une réponse sur place n’est pas possible et organisent des rendez-vous en visio ou en présentiel selon les besoins.

Comment ces services s’inscrivent-ils dans une stratégie de lutte contre le non-recours ?

En facilitant l’accès par des points de contact plus proches et des modes de rendez-vous variés, la CAF Var vise à réduire les freins administratifs et à augmenter l’activation des droits.

