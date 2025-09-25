L’Union des Épargnants et Investisseurs : Transformer enfin une idée en actions concrètes

À l’aube de 2025, la question cruciale demeure : comment mobiliser efficacement nos économies pour soutenir réellement l’économie européenne ? L’Union des Épargnants et Investisseurs met enfin en lumière une problématique persistante, celle de transformer une idée ambitieuse en actions concrètes. Malgré une richesse de fonds disponibles, la réalité révèle un déséquilibre flagrant : d’un côté, une abondance d’épargne, de l’autre, un déficit d’investissements innovants et productifs. La récente intervention de François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, lors de la conférence AEFR à Paris, en rappelle l’urgence : l’Europe détient une épargne majoritairement orientée vers des actifs faibles en rentabilité, tandis que ses entreprises peinent à accéder à des capitaux pour innover. La nécessité de relancer la stratégie de l’Union pour l’épargne et l’investissement (UEI) s’impose comme une étape incontournable pour booster la croissance et assurer la compétitivité face aux défis mondiaux. L’émergence d’une véritable UnionInvest pourrait ainsi redéfinir la manière dont les Français et Européens conçoivent leur épargne, en privilégiant la solidarité, l’innovation, et la croissance durable. Quelles mesures peuvent concrètement transformer cette idée en actions, pour que chaque citoyen devienne acteur d’un changement fertile ?

Why le manque d’épargne en actions freine l’innovation en Europe ?

Pour comprendre la dynamique à l’œuvre, il faut d’abord revenir sur un constat : l’Europe dispose d’un taux d’épargne domestique supérieur à celui des États-Unis, avec 15,3% du revenu disponible brut dédié à l’épargne, contre 10,8% outre-Atlantique. Cependant, ce n’est pas la quantité qui pose problème, mais la façon dont cette épargne est investie. La majorité des fonds restent accrochés aux actifs sûrs, notamment dans l’immobilier ou les obligations, au détriment des actions ou des fonds de capital-risque. Résultat : une faiblesse de l’épargne en actions limite drastiquement le financement des entreprises innovantes et compromet la capacité de l’Europe à être à la pointe dans des secteurs clés tels que la digitalisation ou l’énergie verte. En pratique, cela se traduit par un déclin de la création de start-ups et une difficulté à financer la recherche. Pour illustrer cette stagnation, un tableau récapitulatif vous aidera à comparer les investissements en fonds propres entre l’Europe (85% du PIB) et les États-Unis (220%) :

Type d’investissement Europe (en % du PIB) États-Unis (en % du PIB) Financement par fonds propres (NFC) 85% 220% #InvestirEnsemble: attentes Plus de capitaux pour l’innovation et la croissance Développement massif des startups et de la R&D

Comment favoriser une véritable union des épargnes et investissements ?

Face à ce constat, plusieurs questions essentielles se posent : comment bousculer cette inertie pour concrétiser la Solid’Épargne ? Il faut envisager une série de leviers pour faire passer cette idée à l’action. Parmi eux, la création d’un cadre européen robuste pour la gestion des fonds d’investissement, inspiré du modèle américain de la Securities and Exchange Commission, permettrait de faciliter le développement des fonds de venture capital ou encore une plateforme d’échanges de bonnes pratiques. D’autres pistes concrètes incluent :

Instaurer un régime harmonisé pour simplifier la création et la gestion des fonds de capitaux-risque, rendant ainsi les « ActionsSolidaires » plus accessibles aux PME innovantes.

Développer sur le modèle Swedish « Investeringssparkonto » (ISK) des produits d’épargne en actions facilement accessibles pour le grand public, favorisant l’engagement citoyen.

Encourager le financement participatif et les partenariats public-privé dans la tech ou l’énergie via des initiatives telles que InitiativesValeurs.

Mettre en place une plateforme d’échanges transfrontaliers pour renforcer la Dynamiqu’Invest européenne et soutenir les PME dans leur croissance.

européenne et soutenir les PME dans leur croissance. Harmoniser la fiscalité pour rendre l’épargne en actions plus attractive, tout en assurant la transmission de patrimoine et la retraite à l’échelle européenne.

Les obstacles à vaincre pour que l’épargne-devienne-investissement

Malgré ces pistes, certains freins persistent. Parmi eux, le coût élevé des capitaux et la perception de risque encore trop forte dans l’esprit des particuliers comme des entreprises. Il est urgent d’agir sur plusieurs fronts :

Faciliter l’accès à des instruments d’épargne innovants et à faible coût, en s’inspirant des succès de Livret A. Augmenter la sensibilisation à l’importance des investissements en capital pour la croissance durable, en mettant en place une campagne de sensibilisation européenne. Réduire la distance entre l’offre et la demande en capital via la création d’un marché européen unifié des capitaux, permettant de réduire les coûts et d’augmenter l’attractivité. Développer la ActionsSolidaires pour soutenir la transition énergétique ou numérique, en valorisant par exemple des projets locaux via des plateformes dédiées. Mettre en place des incitations fiscales ou des microcrédits pour encourager l’investissement citoyen, notamment dans des secteurs priorisés.

Foire aux questions sur la transformation de l’épargne en investissements solides

Comment l’UnionInvest peut-elle renforcer la participation des citoyens ? En proposant des produits d’épargne simplifiés, accessibles et fiscalement attractifs, en s’inspirant du modèle suédois. La transparence et la communication jouent également un rôle clé pour faire connaître les bénéfices de l’investissement citoyen.

Quelles sont les mesures immédiates pour dynamiser l’investissement en Europe ? La mise en place d’un cadre réglementaire harmonisé, la promotion de fonds européens pour l’innovation, et la simplification fiscale. Ces actions rapides pourront donner un coup d’accélérateur au Concrédit.

Comment encourager l’épargne en actions chez les particuliers ? En développant des produits d’épargne accessibles, en assurant une fiscalité avantageuse, et en lançant des campagnes d’éducation financière pour faire évoluer la perception de l’investissement en actions.

Quels secteurs prioriser pour renforcer notre capacité d’innovation ? La digitalisation, la transition énergétique, la cybersécurité, et la santé numérique sont aujourd’hui indispensables pour que InvestirEnsemble devienne un véritable moteur de croissance européenne.

