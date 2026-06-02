Tomates marocaines : un ralentissement notable des exportations selon Lebrief

Catégorie Donnée Volum exporté (2024) 767 347 tonnes Valeur (2024) 975 M€ Part UE 75,6 % Part Royaume-Uni 16,58 % Campagne 2025-2026 549 000 t (-11% vs 620 000 t)

Tomates marocaines : ralentissement des exportations et ses implications sur le secteur agricole

Pourquoi les Tomates marocaines connaissent-elles un ralentissement des exportations et quelles conséquences cela porte-t-il sur l’Agriculture et le Commerce extérieur ? Alors que le marché international demeure capricieux, le production agricole locale est mise à rude épreuve et les exportateurs marocains revoient leur stratégie. Je discute avec des acteurs du secteur et je constate que les tensions ne viennent pas seulement des prix, mais aussi des incertitudes géopolitiques et logistiques qui bousculent les chaînes de valeur. Dans ce contexte, les questions qui préoccupent producteurs, distributeurs et décideurs restent les mêmes: comment préserver l’accès aux marchés clés tout en protégeant l’approvisionnement local ?

Contexte et causes du ralentissement

Les chiffres montrent une dynamique contrastée. En 2024, le Maroc a exporté près de 767 347 tonnes de tomates fraîches pour une valeur avoisinant les 975 millions d’euros, avec l’Union européenne en tête des débouchés (plus de trois quarts des exportations) et le Royaume‑Uni en bonne position. Cette concentration marque l’importance des marchés européens, mais aussi leur sensibilité à l’évolution des prix et des contraintes sanitaires ou douanières. En 2025-2026, la filière enregistre un repli d’environ 11 % du volume exporté, passant de 620 000 tonnes à 549 000 tonnes, ce qui témoigne d’un ralentissement généralisé et d’un recentrage sur le marché national ou sur des destinations moins volatiles.

Pour les exportateurs marocains, la contraction repartie sur plusieurs axes: une demande plus prudente dans certains segments, des coûts logistiques qui restent élevés et des tensions sur les prix qui modèrent les marges. Le marché international réagit également à des fluctuations de la demande dans l’Union européenne et à des perturbations géopolitiques qui peuvent perturber les flux commerciaux. Dans ce cadre, les acteurs du secteur agricole et du commerce extérieur doivent repenser leurs scénarios et leurs partenariats.

Implications pour les acteurs et le marché

Les exportateurs, les agriculteurs et les distributeurs doivent faire face à des choix difficiles, entre défendre le prix intérieur et préserver l’accès à l’étranger. Voici les axes qui semblent les plus cruciaux:

Optimiser les volumes selon les marchés afin d’éviter les surcharges et les ruptures de stock

afin d’éviter les surcharges et les ruptures de stock Renforcer la chaîne logistique pour diminuer les coûts et sécuriser les livraisons

pour diminuer les coûts et sécuriser les livraisons Diversifier les destinations pour limiter la dépendance vis‑à‑vis des marchés traditionnels

pour limiter la dépendance vis‑à‑vis des marchés traditionnels Anticiper les évolutions réglementaires et les normes liées à la qualité

et les normes liées à la qualité Adapter les offres produit en fonction des préférences locales et des saisonnalités

Pour comprendre les implications macroéconomiques, on peut lire des analyses sur les flux commerciaux et les effets des tensions géopolitiques sur les approvisionnements mondiaux. Par exemple, des spécialistes évoquent comment les décisions de politique économique peuvent influencer les exportations et le coût des matières premières essentielles pour le secteur agricole.

Au fil de mes déplacements, j’ai entendu deux anecdotes qui résument bien le dilemme: lors d’un passage à Casablanca, une coopérative m’a confié qu’elle vendait désormais des volumes plus faibles mais à des réseaux plus fiables, afin d’assurer la stabilité des revenus de ses membres; à Tanger, un exportateur averti m’a confié que la priorité était désormais d’assurer l’approvisionnement du marché local lorsque les marchés étrangers s’assombrissent, même si cela réduit les volumes exportables à court terme.

Pour mieux appréhender les enjeux, des chiffres officiels et des perspectives sur le secteur agricole et le commerce extérieur permettent de mesurer la réalité du ralentissement et d’anticiper les ajustements nécessaires. Dans ce contexte, la production agricole et les exportations de Tomates marocaines restent des indicateurs clés de la performance globale du secteur et de ses capacités d’adaptation face à un marché international en mutation.

A titre d’illustration, des analyses économiques récentes montrent que les exportations totales liées au secteur agroalimentaire peuvent fluctuer en fonction des fluctuations des prix mondiaux et des coûts logistiques, ce qui rappelle que tout progrès dépend d’un équilibre entre compétitivité et sécurité alimentaire locale. Pour les lecteurs cherchant une perspective complémentaire, découvrez des points de vue sur les flux commerciaux et les risques géopolitiques qui affectent les marchés mondiaux: analyse des flux internationaux et impact des tensions géopolitiques sur les marchés.

En 2026, les chiffres restent indicatifs mais éclairants: les exportations de Tomates marocaines restent un levier majeur du secteur agricole et du commerce extérieur, même si le ralentissement actuel invite à une réorganisation des priorités et à une meilleure résilience des chaînes d’approvisionnement.

Pour aller plus loin dans le sens des chiffres et des tendances, notez aussi que les données officielles indiquent une part européenne soutenue d’un secteur qui cherche simultanément à diversifier ses débouchés et à sécuriser les approvisionnements locaux. Cette réalité souligne l’importance de la production agricole et des exportations dans l’économie marocaine et la nécessité d’une gestion proactive des risques pour le secteur agricole et le marché international.

Enfin, la dynamique actuelle invite à penser des mesures concrètes pour soutenir la filière: amélioration des rendements, meilleure coordination entre les exportateurs et les autorités, et investissement dans des infrastructures logistiques adaptées. En prenant appui sur les chiffres et les analyses, les acteurs du secteur pourront concilier croissance et stabilité, tout en préservant l’accès des consommateurs au sein du pays et sur les marchés extérieurs.

Autres articles qui pourraient vous intéresser