Un trésor d’économies de milliers d’euros en attente de 758 000 jeunes adultes

Comment récupérer un trésor d’économies oublié : le cas des 758 000 jeunes adultes

Imaginez un instant : près de 758 000 jeunes âgés de 18 à 23 ans n’ont toujours pas réclamé leur trésor financier estimé à plus de 2 240 € en moyenne. Un montant qui pourrait bien changer leur vie, surtout dans un contexte où le coût de la vie ne cesse de grimper. La plupart ignorent même que ces économies dorment dans des comptes inactifs, comme le Child Trust Fund, lancé pour soutenir la future génération. La bonne nouvelle, c’est qu’il est encore temps de mettre la main dessus grâce à des outils simples, gratuits et rapides, notamment via le site du gouvernement. Êtes-vous l’un de ces jeunes qui pourrait récupérer un pactole sans même s’en rendre compte ? Plongeons dans cette réalité peu connue, mais ô combien importante pour votre avenir financier.

Le contexte : un marché de l’épargne en pleine mutation

En 2025, pas moins de 758 000 comptes de Child Trust Fund, ces fameux comptes d’épargne pour enfants nés entre 2002 et 2011, restent encore non réclamés. À eux seuls, ces comptes recèlent en moyenne plus de 2 240 €. Une somme non négligeable, surtout dans un monde où la fiscalité et les taux d’intérêt changent à toute vitesse. Pour beaucoup de jeunes, c’est une sorte de pactole oublié, un trésor dissimulé sous des couches administratives ou dans l’ombre des banques. Pourtant, cette masse de fonds représente une véritable opportunité, qui pourrait leur permettre de financer un projet, payer leur premier loyer ou démarrer leur propre épargne. Une tendance qui s’affirme avec la montée en puissance d’autres produits d’épargne comme le Livret A ou les comptes chez Monabanq, Crédit Agricole, ou encore Boursorama Banque. Mais qu’en est-il vraiment de ces fonds dormants ?

Comment retrouver son étrenne financière sans se ruiner

Heureusement, la procédure pour réclamer ses économies est simple, gratuite et ne prend que quelques minutes. Voici comment faire :

Se rendre sur le site GOV.UK et taper « find my Child Trust Fund »

Fournir le numéro de sécurité sociale ou le numéro d’assurance sociale du jeune (relevé dans ses documents ou téléchargé via l’app HMRC)

Saisir sa date de naissance pour affiner la recherche

Recevoir en moins de trois semaines un rapport indiquant si un compte dormant existe et où il est domicilié

Une démarche qui ne dépasse pas cinq minutes, mais qui peut vous rapporter plusieurs milliers d’euros si vous êtes concerné. En 2024, plus de 563 000 jeunes ont déjà saisi cette opportunité, preuve que beaucoup restent encore à découvrir. Et si le processus vous semble ardu ou si vous ne connaissez pas votre numéro de sécurité sociale, pas d’inquiétude : vous pouvez rapidement le télécharger sur l’application HMRC et le garder dans votre portefeuille numérique. L’histoire de Julie, 19 ans, illustré parfaitement cette démarche : après avoir découvert son Child Trust Fund, elle a pu financer ses études à l’étranger. Une leçon d’autonomie et de gestion pour tous ! »

Pourquoi ces économies pourraient transformer votre avenir

Ce n’est pas seulement une poignée d’euros en jeu. Ces fonds sont souvent oubliés par leur propriétaire, mais ils constituent une vraie richesse potentielle. La hausse de l’inflation, les frais bancaires ou la mauvaise gestion peuvent faire perdre de vue ces économies. En 2025, la tendance est à la remise en ordre : en utilisant des outils comme Hello Bank!, Banque Postale ou Société Générale, il devient simple de transférer ou de gérer ces comptes dormant. En agissant rapidement, vous pouvez également optimiser votre épargne en ouvrant un Livret A, une solution simple et flexible à la AXA Banque ou dans d’autres banques en ligne. En gros, il ne s’agit pas uniquement de récupérer de l’argent, mais de mettre à profit cette manne financière pour bâtir votre stabilité. N’oubliez pas que maîtriser votre épargne, comme le recommande la stratégie d’investissement médical, est la clé pour maîtriser votre futur.

Ce que vous devez faire pour ne pas laisser filer votre argent

Voici une liste concrète pour ne plus rater votre avenir économique :

Utiliser le site GOV.UK pour rechercher votre Child Trust Fund ou autres comptes dormants. Vérifier régulièrement ses relevés bancaires, surtout si vous avez changé de banque ou de numéro de compte. S’informer sur les produits d’épargne alternatifs, comme Crédit Agricole, La Caisse d’Épargne ou Monabanq, pour faire fructifier ses économies. Se faire accompagner par un conseiller financier sérieux si la gestion devient complexe ou si vous souhaitez investir dans des produits plus performants. Prioriser la gestion de ses finances via des outils digitaux, comme l’app My Bank ou ceux proposés par les banques en ligne.

N’oubliez pas : chaque euro non réclamé est une occasion manquée, surtout dans un monde où la stabilité financière devient un vrai défi. Et si vous cherchez des idées pour mieux gérer votre épargne, jetez un œil à nos recommandations pour optimiser en toute simplicité. Un bon début : ouvrir un Livret A. Pour mieux comprendre votre situation, comparez aussi les stratégies d’économies fiscales. Ces petits gestes peuvent faire toute la différence dans votre parcours financier, surtout en cette année 2025 où il faut optimiser chaque centime.

Questions fréquentes sur la récupération de vos économies oubliées

Comment savoir si j’ai un Child Trust Fund non réclamé ? Il suffit de faire une recherche sur le site GOV.UK avec votre numéro d’assurance sociale ou votre date de naissance. Si un compte dormant existe, vous serez rapidement informé.

Combien de temps cela prend-il pour recevoir l’argent une fois la démarche effectuée ? Normalement, il en faut moins de trois semaines à partir du moment où votre demande est validée. La rapidité dépend cependant de l’établissement où le compte est domicilié.

Faut-il payer quelque chose pour retrouver ou transférer ses fonds ? Non, cette démarche est totalement gratuite. Se méfier des offres payantes ou des sites douteux !

Et si je ne suis pas certain de mon numéro de sécurité sociale ? Pas de souci : vous pouvez facilement le télécharger depuis l’app HMRC et le sauvegarder dans votre portefeuille numérique. Cela peut vous servir pour d’autres démarches administratives à l’avenir.

Quel est le meilleur moyen d’optimiser ses économies une fois récupérées ? Pensez à ouvrir un Livret A ou à diversifier votre épargne dans des produits plus rémunérateurs, comme une assurance-vie ou un PEL. N’hésitez pas à consulter des banques en ligne telles que Monabanq ou Boursorama Banque pour comparer les offres.

