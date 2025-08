Attention aux arnaques sur les routes : dépanneuses frauduleuses et télépéage abusif pendant le chassé-croisé

Alors que le chassé-croisé estivale de 2025 bat son plein, avec un afflux massif de véhicules sur les routes françaises, les risques d’arnaques se multiplient pour les automobilistes simples d’esprit ou trop confiants. Entre dépanneuses pirates, faux SMS de télépéage ou encore astuces pour faire flamber la facture de l’essence, chaque année voit émerger de nouvelles méthodes pour soutirer de l’argent en toute illégalité. Facile à croire, difficile à déjouer, ces escroqueries prospèrent dans le contexte d’un trafic routier dense et d’un afflux touristique massif. La vigilance doit donc être de mise si l’on veut éviter de se faire rouler dans la farine par des voleurs invisibles mais efficaces, maîtres en manipulations technologiques et stratagèmes de racket. Voici comment repérer ces pièges pour continuer à profiter sereinement de vos vacances ou de votre retour à la maison.

les dépanneuses frauduleuses : comment reconnaître un escroc sur l’autoroute

Les arnaqueurs spécialisés dans la pose de dépanneuses contrefaites ont perfecté leur technique pour profiter du chaos routier. Lorsqu’un véhicule tombe en panne, ils attendent la bonne cible, souvent un automobiliste isolé ou en difficulté, pour se faire passer pour un professionnel agréé. La plupart du temps, ils arrivent avant les véritables dépanneurs stipulés par Vinci Autoroutes ou la Sanef, et proposent une intervention à prix d’or ou non remboursée par votre assurance. Leur but ? Vous faire payer une facture épique ou même subtiliser votre voiture. La meilleure défense reste de connaître précisément les dépanneurs certifiés pour votre assureur, ou d’insister sur leur affiliation officielle. Ni les forces de l’ordre ni les gestionnaires d’autoroute ne recommandent de faire appel à un dépanneur non agréé, sous peine de tomber dans le piège.

Critères d’identification Conseils Véhicule non officiel Vérifier la plaque d’immatriculation, l’équipement professionnel et demander une pièce d’identité Interventions précoces ou intempestives Se méfier si le dépanneur arrive avant les services officiels, mais ne possède pas de badge ou licence officielle Facturation excessive S’assurer que le devis correspond aux tarifs habituels, demander une facture officielle et la vérifier en ligne si possible Absence de contacts officiels Contacter directement votre assureur ou votre gestionnaire d’autoroute pour valider l’intervention

Les astuces pour se protéger efficacement

Connaître précisément les dépanneurs agréés dans votre région ou secteur autoroutier, via les sites officiels

dans votre région ou secteur autoroutier, via les sites officiels Rester vigilant face à l’urgence : un vrai dépanneur ne vous sollicitera pas par téléphone ou SMS si vous n’avez pas appelé le 112 ou votre assurance

: un vrai dépanneur ne vous sollicitera pas par téléphone ou SMS si vous n’avez pas appelé le 112 ou votre assurance Refuser toute intervention sans devis préalable et ne jamais payer en liquide sans reçu officiel

et ne jamais payer en liquide sans reçu officiel Ne pas hésiter à alerter la police ou la gendarmerie si vous suspectez une tentative d’escroquerie

les arnaques au télépéage : comment déjouer les pièges numériques

À l’heure du tout numérique, les escrocs ne manquent pas d’imagination pour pirater votre smartphone ou votre inbox avec de faux SMS ou e-mails de Vinci Autoroutes ou Orange, évoquant un impayé de télépéage. La technique consiste à vous inciter à cliquer sur un lien malveillant, récoltant ainsi vos identifiants bancaires ou votre numéro de carte. Depuis 2025, ces méthodes se sont grandement sophistiquées, rendant la tâche difficile pour le commun des automobilistes. La sécurité de votre compte et la vigilance face aux messages suspects restent essentiels. La préfecture de police recommande, par exemple, de ne surtout pas suivre les liens douteux, de vérifier l’expéditeur et, en cas de doute, de contacter directement votre fournisseur ou votre assurance via leurs sites officiels. La meilleure pratique ? Consulter régulièrement votre compte utilisateur et activer l’authentification forte.

Types d’arnaques au télépéage Pratiques à éviter SMS ou e-mails frauduleux Cliquer sur des liens inconnus ou non vérifiés, ou fournir ses données bancaires Faux sites web officiels Se rendre uniquement sur les sites sécurisés : @ulys.com, @vinci-autoroutes.com Appels téléphoniques suspects Répondre à des appels non identifiés demandant des infos personnelles ou bancaires Faux mails de réclamation Signaler toute tentative en ligne auprès des autorités ou de votre gestionnaire d’abonnement

Comment se prémunir contre ces escroqueries

Ne jamais cliquer sur un lien reçu par SMS ou email sans vérification Préférer l’accès direct à votre espace client officiel, via votre application ou le site sécurisé Mettre à jour régulièrement vos coordonnées et paramètres de sécurité Notifier immédiatement votre opérateur en cas de réception de messages suspects Installer un logiciel antivirus et de sécurité sur votre smartphone

les astuces pour éviter les pièges lors de vos trajets

Au-delà des escroqueries classiques, il existe plusieurs précautions à prendre en période de forte affluence routière. Bison Futé recommande de planifier ses itinéraires, d’éviter les heures de pointe et d’utiliser des applications fiables comme celles de la RATP ou de TotalEnergies. Sur autoroute, restez toujours dans votre voie, ne vous arrêtez pas sur le bas-côté sans raison valable, et méfiez-vous des véhicules qui s’arrêtent pour vous proposer une assistance ou un carburant à prix cassé. Ce comportement pourrait cacher une tentative de vol ou d’extorsion. La prudence et la connaissance de vos ressources, notamment les contacts d’organismes sérieux comme Europcar ou Sixt, peuvent faire la différence.

Conseils pour rester vigilant Actions à prendre Utiliser des applications de navigation fiables et à jour Configurer les alertes pour éviter les zones à risques ou susceptibles d’être compromises Ne pas ouvrir de pièces jointes ou liens douteux Contacter directement votre assurance ou votre opérateur téléphonique pour toute communication suspecte Respecter la signalisation et les consignes de sécurité Signaler toute anomalie à la police ou à la gendarmerie via leur application Planifier ses arrêts et éviter de se laisser distraire Privilégier les stations-service et aires sécurisées comme Carrefour ou TotalEnergies pour faire le plein ou se reposer

Questions fréquentes

Comment distinguer un vrai dépanneur agréé d’un escroc ? Vérifiez sa présence sur les listes officielles disponibles en ligne, demandez ses documents et privilégiez les interventions via votre assurance ou l’autoroute. Comment reconnaître un SMS de télémarketing ou une tentative de fraude lors du télépéage ? Les messages officiels proviennent toujours des domaines validés (@ulys.com, @vinci-autoroutes.com). Soyez prudent si le message demande un clic ou une divulgation de données personnelles. Que faire si je suis victime d’une arnaque sur la route ? Contactez immédiatement la police, ne payez pas en liquide si vous avez un doute, et signalez l’incident en ligne ou par téléphone pour éviter qu’un autre automobiliste ne tombe dans le piège. Existe-t-il des applications pour signaler les arnaques en temps réel ? Oui, plusieurs applications de gendarmerie ou la plateforme officielle du ministère de l’Intérieur permettent de signaler rapidement tout comportement suspect. Quels conseils pour éviter d’être victime lors d’un remorquage ? Privilégiez la confirmation avec l’opérateur ou le gestionnaire d’autoroute, ne payez qu’avec des moyens traçables, et faites attention à tout comportement suspect ou intervention non officielle.

