Fraude aux colis : méfiez-vous des photos de livraison créées par intelligence artificielle

La fraude autour des colis s’étend: des photos falsifiées de livraison générées par intelligence artificielle envahissent nos SMS et nos mails, rendant les arnaques plus crédibles et la sécurité personnelle plus fragile. En tant que journaliste spécialisé, j’observe que ces messages jouent sur la peur de manquer une livraison ou de payer des frais inexistants, et utilisent des visuels convaincants pour piéger les destinataires. L’astuce majeure? une image « personnalisée » montrant votre nom et votre adresse sur une livraison, parfois avec une camionnette remplie de cartons et le logo du transporteur, ce qui donne l’impression d’un message officiel. Pourtant, ces éléments ne proviennent pas de votre commande réelle et ne servent qu’à vous pousser à cliquer sur un lien frauduleux. Dans ce contexte, il est crucial de comprendre les mécanismes et les signaux d’alerte, afin de protéger vos données et votre argent.

Type d’arnaque Indicateurs Actions recommandées Photo de colis personnalisée Nom/adresse visibles dans l’image; absence d’étiquette complète; présence d’un lien suspect Ne pas cliquer; vérifier le suivi sur le site officiel du transporteur; signaler Lien contenu dans le SMS URL raccourcie ou domaine douteux; message pressant Ne pas ouvrir; accéder au site officiel via son adresse connue; bloquer le numéro Demande de paiement de frais Paiement demandé pour « récupérer » le colis; délais limités Ignore et vérifie via le site officiel; n’envoie jamais d’argent Faux site du transporteur Page ressemblant à celle d’un transporteur; formulaire de paiement Accède au suivi par le biais de l’application officielle; ne renseigne pas d’informations sensibles

Comment reconnaître une arnaque avec des photos générées par IA

Pour éviter d’être pris au piège, je vous propose quelques symptômes simples et efficaces. D’un côté, les images présentent parfois votre nom et votre adresse, mais manquent d’étiquettes complètes et de numéro de suivi. De l’autre, les textos et e-mails utilisent un langage qui cherche à précipiter votre réponse: « colis bloqué », « frais à régler » ou « choix de créneau immédiat ». Tout ceci est très vendeur, mais cela ne correspond généralement pas aux pratiques des transporteurs dignes de confiance.

Voici les signes concrets à surveiller :

Image suspecte : photo générée par IA montrant un colis près d’un véhicule, mais sans numéro de suivi lisible.

: photo générée par IA montrant un colis près d’un véhicule, mais sans numéro de suivi lisible. Adresse et nom affichés : des détails personnels apparaissent dans l’image, mais le message n’offre pas de traçabilité vérifiable.

: des détails personnels apparaissent dans l’image, mais le message n’offre pas de traçabilité vérifiable. Lien dans le message : redirection vers un faux site qui imite parfaitement le transporteur, avec demande de paiement.

: redirection vers un faux site qui imite parfaitement le transporteur, avec demande de paiement. Demande de paiement rapide: pression temporelle et promesse d’un « déblocage » mystérieux du colis.

Que faire si vous recevez ce type de message

Ne cliquez pas sur les liens et ne transmettez aucune information personnelle.

et ne transmettez aucune information personnelle. Vérifiez le suivi directement sur le site officiel du transporteur ou dans l’application officielle — pas via le lien reçu.

directement sur le site officiel du transporteur ou dans l’application officielle — pas via le lien reçu. Ne payez jamais de frais à partir d’un message et ignorez les demandes de paiement rapides.

et ignorez les demandes de paiement rapides. Signalez l’arnaque sur les plateformes de signalement et, si nécessaire, contactez votre opérateur ou votre banque.

Pour approfondir, vous pouvez consulter des publications qui détaillent ces arnaques et les alertes associées, notamment des alertes sur les arnaques de livraison pendant les périodes sensibles et la recrudescence des faux courtiers.

Mesures pratiques pour renforcer votre vigilance et votre sécurité

Face à l’avancée des techniques d’arnaque, j’adopte une approche pragmatique et pédagogique. Voici les habitudes simples que je recommande à mes proches et à mes lecteurs:

Vérification systématique : passez par l’application officielle du transporteur, et non par les liens du message reçu.

: passez par l’application officielle du transporteur, et non par les liens du message reçu. Connaissance des processus : sachez que les transporteurs n’envoient pas de photos personnalisées de colis par SMS et ne demandent pas de paiements via des pages douteuses.

: sachez que les transporteurs n’envoient pas de photos personnalisées de colis par SMS et ne demandent pas de paiements via des pages douteuses. Conservation des traces : conservez les messages douteux et signalez-les rapidement sur les plateformes dédiées.

: conservez les messages douteux et signalez-les rapidement sur les plateformes dédiées. Éducation continue: partagez ces conseils avec votre entourage, surtout les plus vulnérables à ce type d’intrusion.

Pour aller plus loin, ces ressources complémentaires vous aideront à repérer les signaux faibles et les tactiques employées par les escrocs. Elles répertorient aussi les cas récents et les méthodes utilisées pour piéger les victimes. Par exemple, un article évoque comment certaines arnaques exploitent les relais relaisoulocker et les modes d’envoi par messagerie instantanée, afin de tromper des personnes peu averties. D’autres analyses détaillent les risques associés aux retours contrefaits et aux faux agents, qui évoluent rapidement et touchent un large public. Vous pouvez également consulter des articles sur les arnaques liées à l’expédition et à la livraison des petits colis, qui décrivent les symptômes et les stratégies de prévention les plus efficaces.

En cas de doute, privilégiez la prudence et la vérification indépendante. Pour mieux comprendre le paysage des arnaques liées à la livraison et les tendances à surveiller, vous pouvez aussi lire les rapports et les alertes diffusés par les autorités et les médias, qui détaillent les évolutions en 2026 et les meilleures pratiques pour s’en protéger.

En résumé, votre vigilance est une arme puissante contre la fraude.

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