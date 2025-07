La Chine alerte sur les dangers des arnaques liées aux faux stablecoins dans le monde des cryptomonnaies

En pleine effervescence autour des cryptomonnaies en 2025, la Chine frappe à nouveau fort en alertant ses citoyens et investisseurs sur un fléau grandissant : les fausses propositions de stablecoins. Alors que ces actifs numériques, censés offrir stabilité et sécurité, attirent un engouement massif, leur duplicité industrielle, orchestrée par des arnaqueurs sophistiqués, menace de faire sombrer de nombreux épargnants. La région de Shenzhen, capitale financière de la Chine continentale, a publié début juillet une alerte officielle, mettant en garde contre des projets frauduleux s’étant fait passer pour des stablecoins légitimes. Ces initiatives, souvent maquillant des opérations illicites sous des termes attrayants comme “innovation financière” ou “actifs numériques”, exploitent la crédulité des investisseurs, surtout ceux peu méfiants face à la complexité croissante du marché crypto. La multiplication de ces escroqueries n’est pas une surprise : en 2025, les autorités françaises et internationales ont constaté une explosion des arnaques sur des plateformes telles que Binance, KuCoin ou Huobi, où la confusion entre projets légitimes et faussaires est devenue un terrain fertile pour les péchés d’illusion et d’appât du gain illégal.

Les stratégies des escrocs autour des faux stablecoins en Chine

Les arnaqueurs ont affiné leurs tactiques pour capter l’attention de leurs victimes. Leur modus operandi repose principalement sur la mise en place de faux projets évoquant des stablecoins garantis par des réserves crédibles comme Tether ou Circle, sans aucune véritable solvabilité. Sur les réseaux sociaux, par exemple, ils utilisent de faux profils crédibles et achètent en amont des faux témoignages. Des messages vantant des investissements promettant des rendements rapides et sécurisés circulent rapidement, trompant aussi bien les débutants que certains investisseurs confirmés.

Le tableau suivant liste les méthodes préférées de ces escrocs en 2025 :

Technique Description Exemples Faux projets de stablecoins Création de crypto-monnaies imitant Tether, USDC ou autres, sans réserve réelle. Fake stablecoin “USDTX” qui promet une stabilité absolue. Pécules de promotion Utilisation de faux influenceurs ou publicités trompeuses sur TikTok, Instagram ou Facebook. Campagnes de fausses recommandations par des “experts” prétendus. Collecte de fonds frauduleuse Promesses de rendements élevés via des plateformes déguisées en exchanges reconnus comme Kraken ou OKEx. Faux site web proposant des investissements en stablecoins avec des gains garantis. Blanchiment d’argent Utilisation de ces projets pour dissimuler des flux financiers illicites. Opérations via Paxos ou Ledger pour masquer la provenance des fonds.

Ce paysage inquiétant force au constat que la vigilance est devenue une nécessité et non une option. La régulation, notamment à Hong Kong avec son cadre LEAP, cherche à contenir ces dérives, mais la pierre angulaire reste la sensibilisation des investisseurs face à ces écueils en ligne ou hors ligne. La vigilance doit être de mise aussi bien sur Binance ou Huobi que sur des sites moins connus, souvent prisés pour leur apparence crédible.

Les enjeux politiques et réglementaires autour des stablecoins en Chine

Alors que la Chine poursuit une stratégie ferme sur la régulation des actifs virtuels, le gouvernement privilégie son propre yuan numérique, le e-CNY, pour assurer un contrôle strict de la monnaie. La poursuite des expérimentations en Hong Kong avec le cadre LEAP montre une volonté claire de développer un environnement réglementé pour l’émission de stablecoins. Le but ? Éviter que les monnaies numériques occidentales comme USDT, USDC, ou Circle, en circulation dans la région, échappent à leur contrôle.

Selon une récente révision de la loi chinoise anti-blanchiment d’argent (voir ici), la surveillance des transactions en actifs numériques est renforcée. Pourtant, la tentation de laisser fleurir des stablecoins légitimes demeure limitée. En résumé, la Chine préfère miser sur son souverain numérique tout en freinant la banalisation des cryptos occidentales, qui alimentent encore plus le déploiement des arnaques dans ce secteur.

Les conséquences pour les investisseurs et la prévention

Face à ces stratagèmes, il existe plusieurs signes qui doivent alerter tout investisseur :

Offres de rendement exorbitant sans risque clair

Site frauduleux ou messageries spécialisées dans la distribution de scams (ex : SMS frauduleux comme ceux dénoncés sur Jechoisislelocker.com)

Promesses d’investissement rapides dans des stablecoins non réglementés

Absence d’audits ou de transparence sur les réserves réelles

Pression à la décision pour éviter la réflexion ou la vérification approfondie

Par ailleurs, la connaissance des acteurs légitimes comme Ledger ou Soshified évite de tomber dans le piège des faux sites ou des apps de gestion frauduleuses. La prudence reste la meilleure arme contre ces escroqueries de plus en plus élaborées.

Plateformes reconnues vs. pièges dangereux

Plateformes Fiabilité Comment reconnaître un projet sérieux Binance, Huobi, OkEx, Crypto.com Reconnu internationalement, audits réguliers Audits certifiés, transparence, conformité réglementaire Sites vagues ou nouveaux Potentiellement frauduleux, sans historique Absence d’informations vérifiables, promesses excessives

