Essai détaillé de l’Aston Martin DBX S : le SUV à moteur thermique le plus puissant du monde

Je me demande souvent quels SUV peuvent réellement allier performance et confort, et l’Aston Martin DBX S, SUV à moteur thermique, répond à cette question avec une puissance et un raffinement qui surprennent. Dans cet essai, je vous emmène dans les coulisses d’un véhicule qui revendique une place à part dans le segment des crossovers sportifs. Ce n’est pas qu’un simple empilement de chiffres: c’est une philosophie qui oscille entre brutality contrôlée et luxe pur. J’ai eu l’occasion de l’éprouver sur routes sinueuses et sur autoroute, et ce que je retiens, c’est cette sensation d’avoir un boulevardier qui peut, à tout instant, se transformer en tornade motivée par un V8 biturbo. Les enjeux sont multiples: faire rimer performance brute et usage quotidien, offrir un habitacle qui ne sacrifie ni confort ni ergonomie, tout en restant fidèle à l’ADN Aston Martin. Pour ceux qui hésitent entre l’exclusivité et l’utilité, le DBX S propose une réponse qui mérite d’être examinée avec méthode: puissance mesurée, dynamique affinée, et un niveau de sophistication qui frôle l’obsession du détail. Je vous propose donc une lecture claire et structurée, avec des chiffres, des sensations et des références concrètes pour comprendre ce qui se cache réellement derrière cette promesse de puissance.

Aspect Donnée Puissance 727 ch Moteur V8 biturbo 4,0 L 0 à 100 km/h ≈ 3,0–3,2 s Transmission Rapportage rapide, boîte automat. à 9 rapports Poids Autour de 1 900 kg (varie selon options) Prix indicatif Fourchette haut de gamme (selon finitions)

Pour accéder rapidement à certains détails, vous pouvez consulter des fiches techniques spécialisées et les guides dédiés sur notre guide dédié au DBX S. Si vous aimez comparer, je vous recommande aussi de regarder les tests vidéo et les comparatifs en ligne pour mettre en perspective ce que propose ce modèle face à ses rivaux.

Performance et motorisation : puissance et sensations

Dans le siège du conducteur, on sent surtout cette alliance entre un V8 qui pousse fort et une architecture qui ne lâche rien lorsque l’on pousse le rythme. J’ai été frappé par la manière dont le couple translate l’accélération en un flux continu, sans à-coups, tout en garantissant une stabilité étonnante à haute vitesse. Voici les points qui comptent, vus sans détour:

Puissance brute: 727 ch qui se déploient sur l’échappement et les roues avec une précision chirurgicale

727 ch qui se déploient sur l’échappement et les roues avec une précision chirurgicale Réactivité du V8: turbo order et réponse linéaire jusqu’au redline

turbo order et réponse linéaire jusqu’au redline Traction et châssis: équilibre entre survirage maîtrisé et accompagnement du train avant

équilibre entre survirage maîtrisé et accompagnement du train avant Cadence/épures: boîte rapide qui accompagne l’élan sans hésiter

boîte rapide qui accompagne l’élan sans hésiter Ressenti sur route: impression d’un contrôle total malgré sa masse

J’ai aussi apprécié la manière dont le DBX S gère les petites inconsistances de route: l’amortissement filtre les aspérités tout en préservant le caractère dynamique. Pour celles et ceux qui veulent explorer les chiffres plus finement, vérifiez les essais détaillés et les vidéos de référence, qui décomposent les courbes de puissance et les trajectoires.

Design et confort : luxe maîtrisé et sportivité agressive

Le DBX S arbore une esthétique plus acérée que les versions standard, tout en conservant le classicisme propre à la marque. Mon ressenti: ce n’est pas un coup de force visuel, mais une agressivité mesurée qui s’accorde au luxe intérieur. Les points forts:

Extérieur: lignes tendues, boucliers spécifiques, et détails en fibre de carbone

lignes tendues, boucliers spécifiques, et détails en fibre de carbone Intérieur: cuirs fins, surpiqûres précises, tutoriel tactile élégant et touches sportives

cuirs fins, surpiqûres précises, tutoriel tactile élégant et touches sportives Confort: sièges à maintien ferme, position de conduite ajustable et climatisation performante

sièges à maintien ferme, position de conduite ajustable et climatisation performante Son et ambiance: sonorité moteur excitante sans être envahissante dans l’habitacle

Usage quotidien et comparaison avec les rivaux

On parle souvent du DBX S comme d’un super-sportif qui peut s’insérer dans la vie de tous les jours. Si l’on regarde pratique, le DBX S propose une habitabilité appréciable, un coffre utilisable et une dotation technologique qui va au-delà d’un simple affichage de performance. Mes impressions sur ce point :

Polyvalence: capacité de conduite rassurante en ville et charisme sur itinéraire routier

capacité de conduite rassurante en ville et charisme sur itinéraire routier Équipements: assistance à la conduite, aide au stationnement et système audio haut de gamme

assistance à la conduite, aide au stationnement et système audio haut de gamme Coûts: consommation et entretien en ligne avec les standards du segment, à prendre en compte dans le budget

consommation et entretien en ligne avec les standards du segment, à prendre en compte dans le budget Comparatif: les tests montrent que la DBX S se place derrière certains rivaux dans la catégorie purement sportive mais dépasse sur le confort et l’ergonomie

FAQ

Le DBX S est-il réellement le SUV thermique le plus puissant du monde ?

Le DBX S revendique une puissance de 727 ch avec moteur V8 biturbo, ce qui en fait l’un des plus forts du segment, tout en restant fidèle à l’ADN Aston Martin et à une dynamique maîtrisée.

Quel est l’impact sur l’agrément quotidien et la consommation ?

Malgré une motorisation impressionnante, le véhicule reste utilisable au quotidien grâce à des modes de conduite adaptés, une gestion thermique efficace et une consommation qui dépend fortement du style de conduite.

Comment se positionne le DBX S face au Purosangue ou au Urus SE ?

Le DBX S se distingue par son équilibre entre agressivité et raffinement, offrant une expérience de conduite captivante tout en privilégiant le confort et l’ergonomie par rapport à certains concurrents plus extrêmes.

Quels éléments techniques distinguent ce modèle des précédentes versions DBX ?

Le S apporte typiquement plus de puissance, une suspension calibrée différemment, et des choix de carbone et de châssis visant à optimiser la rigidité et la vitesse en courbe.

En résumé, l’Aston Martin DBX S réussit l’exploit d’être à la fois capable de rugir et d’appliquer une discipline du quotidien qui manque à certains crossovers sportifs. Pour ceux qui recherchent l’émotion d’un V8 et un confort haut de gamme, il y a là une proposition qui mérite d’être envisagée avec sérieux. Et si vous me demandez ce que je pense du futur dans ce segment, la réponse est simple: l’équilibre entre performance et raffinement n’a jamais été aussi recherché, et le DBX S incarne cette tension avec une clarté rare dans le catalogue des SUV sportifs. En fin de compte, c’est bien l’Aston Martin DBX S qui, avec sa puissance et son caractère, démontre que le SUV à moteur thermique peut encore redéfinir les règles du jeu.

