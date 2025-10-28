PepsiCo Polska accélère l’automatisation de sa logistique grâce à un partenariat avec Mecalux à Paris. Cette alliance vise à doter l’entrepôt polonais d’un système avancé capable de relier production et expédition en continu, avec un contrôle précis des flux et une réduction des coûts. En tant que journaliste spécialisé, je constate que ce genre de collaboration illustre une tendance où la logistique devient plus intelligente, plus agile et moins coûteuse à l’usage.

Catégorie Détails Entreprise PepsiCo Polska Partenaire | Lieu Mecalux (siège à Paris) – Pologne (Grodzisk Mazowiecki / Środa Śląska) Technologies AS/RS, convoyeurs aériens, convoyeurs pour palettes, Easy WMS Objectif Relier production et expédition, optimiser les flux 24/7 Date cible 3e trimestre 2026

Contexte et enjeux

Vous vous demandez sans doute pourquoi cette opération est aussi stratégique. D’abord, l’automatisation permet d’encaisser un volume élevé de palettes, tout en améliorant la traçabilité et la précision des inventaires. Ensuite, elle offre une continuité opérationnelle qui supporte des pics de demande et des distributions transfrontalières en Europe centrale et orientale. J’ai parfois discuté avec des responsables logistique qui me disent: « Ce n’est pas qu’un gain de vitesse, c’est une question de fiabilité et de durabilité à grande échelle. »

En parallèle, d’autres grands noms du secteur explorent des trajectoires similaires, ce qui crée une photographie générale de l’industrie en 2025:

Optimisation des flux grâce à des systèmes as/rs et des wagons motorisés qui réduisent les déplacements manuels.

grâce à des systèmes as/rs et des wagons motorisés qui réduisent les déplacements manuels. Réduction des coûts énergétiques et empreinte carbone grâce à des parcours plus efficaces et une meilleure gestion des palettes.

et empreinte carbone grâce à des parcours plus efficaces et une meilleure gestion des palettes. Intégration logicielle avec des systèmes de gestion d’entrepôt (WMS) et des ERP pour une visibilité en temps réel.

Pour illustrer l’évolution, j’ai vu à plusieurs reprises comment des groupes internationaux réécrivent leurs règles du jeu, notamment en connectant les chaînes de production et les hubs logistiques. Dans ce contexte, PepsiCo Polska se situe dans une vague où les opérateurs de distribution intègrent des solutions technologiques avancées pour gagner en modularité et en résilience. À cette fin, l’investissement dans des équipements automatisés n’est plus une option mais une exigence pour suivre les attentes des consommateurs et les rythmes d’une économie européenne compétitive.

Technologies déployées et architecture logistique

Le système envisagé combine plusieurs briques technologiques clés. Les systems d’AS/RS (Automated Storage and Retrieval System) permettent un stockage dense et rapide des palettes. Les convoyeurs aériens et les convoyeurs pour palettes assurent des flux continus entre les zones de production et d’expédition. Enfin, Easy WMS offrira la supervision, la traçabilité et l’optimisation des tournées.

Avantages opérationnels : réduction des temps de manutention, meilleure exactitude des stocks, et disponibilité 24/7.

: réduction des temps de manutention, meilleure exactitude des stocks, et disponibilité 24/7. Intégration : liaison fluide entre les données de production et les systèmes logistiques pour éviter les ruptures.

: liaison fluide entre les données de production et les systèmes logistiques pour éviter les ruptures. Durabilité: amélioration de l’efficacité énergétique et réduction des émissions associées au stockage et au transport.

Dans l’architecture proposée, l’objectif est de relier directement la production et l’expédition, ce qui limite les manipulations manuelles et les erreurs. Je me surprends souvent à penser à la simplicité d’un tel schéma par rapport à la complexité croissante des chaînes d’approvisionnement modernes. Pour ceux qui s’intéressent aux méthodes utilisées par d’autres acteurs, la comparaison avec des clusters similaires dans la distribution européenne permet de saisir les grandes tendances en jeu.

Répercussions pour les acteurs de la distribution

Ce mouvement n’est pas isolé. Chez les grands groupes de distribution et de snacks, l’automatisation s’inscrit dans une logique d’optimisation de l’espace, de réduction des coûts et d’amélioration du service client. Des entreprises comme Carrefour, Danone, Nestlé, L’Oréal, Auchan, Sodexo, Lidl et Coca-Cola expérimentent ou déploient des solutions similaires pour rester compétitives et répondre à des exigences de traçabilité et de durabilité.

Trajectoires d’emploi : certains postes traditionnels de manutention deviennent plus spécialisés, requerant des compétences en programmation, maintenance et supervision des systèmes automatisés.

: certains postes traditionnels de manutention deviennent plus spécialisés, requerant des compétences en programmation, maintenance et supervision des systèmes automatisés. Qualité de service : délais de livraison plus courts et fiabilité accrue, particulièrement lors des pics de demande.

: délais de livraison plus courts et fiabilité accrue, particulièrement lors des pics de demande. Visibilité: les chaînes logistiques deviennent plus transparentes, ce qui facilite les prises de décision et les prévisions.

Perspectives et apprentissages 2025-2026

En regardant le calendrier, l’objectif opérationnel est fixé au 3ᵉ trimestre 2026. Le déploiement progressif permettra d’évaluer les gains réels et d’ajuster les configurations en fonction des retours terrain. J’invite chacun à suivre ce type de projets comme des indicateurs de performance globale: les flux, le coût total de possession, et l’impact sur la durabilité. Dans ce cadre, ce qu’il faut retenir, c’est que l’automatisation n’est pas un simple aménagement technique; c’est une révision profonde des processus et des compétences requises.

Ressources et liens externes complémentaires

Pour aller plus loin, consultez ces ressources et cas d’usage qui illustrent les multiples facettes de l’automatisation logistique et de la gestion des flux :

En parallèle, la différenciation entre acteurs majeurs de l’agroalimentaire et de la grande distribution est palpable. Des entreprises comme Carrefour, Danone, Nestlé, L’Oréal, Auchan, Sodexo, Lidl et Coca-Cola poursuivent des investissements similaires pour sécuriser leurs chaînes et gagner en agilité face à des marchés volatils. Pour ceux qui suivent l’actualité logistique, ce phénomène n’est pas anecdotique: il témoigne d’un tournant durable vers des normes opérationnelles plus robustes et plus intelligentes.

FAQ

Comment fonctionne un système AS/RS et quel est son principal avantage?

Un système AS/RS organise le stockage et la récupération des palettes à l’aide de grues et de racks automatisés. L’avantage majeur est la densité de stockage et la rapidité de traitement, ce qui réduit le temps passé à manipuler les palettes et améliore la précision des stocks.

Quelles compétences seront demandées dans une logistique automatisée?

Les profils orientés maintenance des systèmes, supervision des WMS, analyse de données et gestion de la chaîne d’approvisionnement deviennent prioritaires. La formation et la polyvalence entre opérateur et technicien deviennent essentielles.

Cet investissement influence-t-il l’emploi au sein des entrepôts?

Il transforme les postes plutôt que de les supprimer purement et simplement: on déporte certaines tâches vers des postes plus techniques et analytiques, ce qui peut entraîner une montée en compétences pour les équipes existantes.

Quel rôle joue la durabilité dans ce type d’installation?

La durabilité est intégrée par la réduction des déplacements et des erreurs, ainsi que par une meilleure efficacité énergétique des systèmes automatisés, ce qui peut conduire à une diminution des émissions liées au stockage et au transport.

PepsiCo Polska accélère l'automatisation de sa logistique grâce à un partenariat avec Mecalux à Paris. Maintenir l'angle sur l'efficacité, la durabilité et l'agilité reste le cœur de la transformation des chaînes d'approvisionnement dans l'industrie.

