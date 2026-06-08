Tout savoir sur l’Airpark de Roissy : le bon choix de parking pour votre vol

Vous partez de l’aéroport Charles-de-Gaulle et vous vous demandez où laisser votre voiture sans exploser votre budget ? Vous hésitez entre un parking officiel et une solution privée ? Comme beaucoup de voyageurs, je me suis déjà retrouvé à comparer les tarifs, les temps de trajet et les garanties de sécurité avant un départ. C’est précisément dans ce contexte que l’Airpark de Roissy revient souvent dans les recherches liées au parking Roissy CDG, au stationnement longue durée et aux parkings avec navette vers l’aéroport, c’est un excellent moyen pour faciliter votre transfert vers les pistes, choisir un parking proche de Roissy CDG avec navette gratuite vous permettra de rejoindre votre terminal en quelques minutes.

Les informations essentielles en un coup d’œil

Critère Informations Localisation À environ 3 km de l’aéroport Charles-de-Gaulle Temps de trajet Environ 5 minutes en navette Capacité 1 000 places Surface 15 000 m² Types de stationnement Intérieur et extérieur Sécurité Surveillance 24h/24 et 7j/7 Conservation des clés Non Service navette Inclus dans la réservation Année de lancement 2008

([Airpark Roissy][1])

Qu’est-ce que l’Airpark de Roissy ?

L’Airpark de Roissy est un parking privé destiné aux voyageurs qui décollent depuis l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Son principe est simple : je réserve ma place à l’avance, je gare mon véhicule sur un emplacement dédié, puis une navette me conduit directement à mon terminal.

Contrairement à certains services de stationnement aéroportuaire, les conducteurs conservent leurs clés. C’est un détail qui compte pour de nombreux voyageurs souhaitant savoir précisément où leur véhicule reste stationné pendant leur absence.

Pourquoi ce parking attire autant de voyageurs ?

Lorsque j’analyse les critères les plus recherchés par les passagers, plusieurs éléments ressortent.

Une proximité intéressante avec l’aéroport

Le parking se situe à environ trois kilomètres des terminaux 1, 2 et 3. Les transferts sont assurés par des navettes dédiées et le trajet annoncé est d’environ cinq minutes.

Un stationnement sécurisé

Les installations sont équipées de clôtures, de contrôles d’accès et de systèmes de vidéosurveillance couvrant l’ensemble du site. Les espaces sont surveillés en permanence.

Une offre adaptée aux longs séjours

Les voyageurs qui partent une semaine, deux semaines ou davantage recherchent généralement des solutions moins coûteuses que certains parkings situés directement dans l’enceinte aéroportuaire. C’est précisément sur ce segment que cette offre se positionne.

Mon expérience personnelle : une bonne surprise

Lors d’un départ matinal vers l’Asie, j’avais prévu d’arriver avec une large marge de sécurité. J’imaginais une longue attente pour la navette et une organisation compliquée.

En réalité, le transfert a été rapide. Le plus appréciable a été de descendre directement devant la zone de départ avec mes bagages. Pour un vol à l’aube, ce type de détail réduit nettement le stress du voyage.

Les tarifs : à quoi faut-il s’attendre ?

Les prix évoluent selon la période, la durée de stationnement et le niveau de remplissage. Les forfaits les plus fréquemment mis en avant concernent :

Durée Tarif indicatif Week-end à partir d’environ 49 € 1 semaine à partir d’environ 65 € 2 semaines à partir d’environ 89 € 1 mois à partir d’environ 169 €

Les navettes sont généralement incluses dans le prix annoncé.

Les chiffres qui permettent de mieux comprendre son importance

Selon les informations publiées par l’exploitant, environ 60 000 réservations de stationnement sont enregistrées chaque année. Cette activité soutenue en fait l’un des acteurs privés les plus visibles autour de l’aéroport Charles-de-Gaulle.

Autre donnée intéressante : le site dispose d’environ 1 000 places réparties sur 15 000 m², dont des emplacements couverts et extérieurs. Cette capacité lui permet de répondre aussi bien aux départs ponctuels qu’aux besoins de stationnement longue durée.

Les chiffres du trafic aérien qui expliquent le succès de ce type de parking

L’aéroport Charles-de-Gaulle accueille plusieurs dizaines de millions de passagers chaque année. La forte fréquentation génère naturellement une demande importante en matière de stationnement.

Les infrastructures proches des terminaux sont souvent recherchées en priorité, ce qui explique le développement de solutions alternatives combinant parking sécurisé et navette dédiée.

Les principaux avantages

Ce que j’apprécie particulièrement

Navette incluse

Conservation des clés

Accès rapide aux terminaux

Surveillance permanente

Réservation en ligne simple

Formules adaptées aux séjours prolongés

Les points à vérifier avant de réserver

Horaires précis de votre vol

Nombre de passagers transportés par la navette

Éventuels services complémentaires

Conditions d’annulation ou de modification de réservation

Une deuxième anecdote qui m’a marqué

Lors d’un retour après quinze jours d’absence, je craignais de devoir attendre longtemps avant de récupérer mon véhicule. Finalement, la navette était déjà prête à mon arrivée. Ce n’est pas spectaculaire, mais après un vol long-courrier et plusieurs heures de fatigue, ce genre d’organisation fait réellement la différence.

Vidéo utile pour découvrir le stationnement à Roissy

Pour visualiser plus concrètement le fonctionnement des parkings autour de l’aéroport Charles-de-Gaulle, cette vidéo peut être utile :

Comment réserver efficacement ?

Je recommande généralement de suivre ces étapes :

Vérifier les dates exactes du voyage. Réserver plusieurs jours ou semaines à l’avance. Contrôler les horaires des navettes. Prévoir une arrivée avec une marge de sécurité. Conserver la confirmation de réservation sur smartphone.

Cette méthode évite la plupart des mauvaises surprises le jour du départ.

Ce qu’il faut retenir avant votre départ

Si je devais résumer mon avis, l’Airpark de Roissy répond à un besoin très précis : disposer d’un parking Roissy CDG sécurisé, relativement proche des terminaux et pensé pour les voyageurs qui partent plusieurs jours ou plusieurs semaines. Entre la navette incluse, la conservation des clés, la surveillance permanente et la capacité importante du site, cette solution figure parmi les options fréquemment étudiées par les personnes recherchant un stationnement longue durée près de l’aéroport Charles-de-Gaulle.

Foire aux questions

L’Airpark de Roissy est-il ouvert toute l’année ?

Oui, le service de stationnement est proposé tout au long de l’année.

Peut-on conserver les clés de son véhicule ?

Oui. Les voyageurs gardent leurs clés pendant toute la durée du stationnement.

Combien de temps faut-il pour rejoindre les terminaux ?

Le trajet annoncé en navette est d’environ cinq minutes.

Le parking est-il surveillé ?

Oui, les installations sont équipées de systèmes de vidéosurveillance et d’un contrôle des accès.

Existe-t-il des places couvertes ?

Oui, des emplacements intérieurs sont proposés en complément des places extérieures.

Ce parking est-il adapté aux longs voyages ?

Oui, les forfaits longue durée constituent même l’un des principaux atouts de cette solution.

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