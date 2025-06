C3 ou une DS3 : toutes immobilisées par Citroën ou le fiasco des rappels d’airbags Takata

Faut-il vraiment arrêter de conduire à cause d’un airbag ? Quels sont les risques si on attend ? Et pourquoi tout cela ressort maintenant ?

Je me suis posé exactement les mêmes questions que vous. Et je vous le dis franchement : en découvrant ce qui s’est passé, j’ai décidé d’arrêter de conduire ma voiture avant même de recevoir la lettre recommandée. Voici pourquoi.

Un rappel massif, une immobilisation immédiate

Le rappel concerne toutes les Citroën C3 et DS3 équipées d’airbags Takata, de 2008 à 2019. Ce n’est pas une simple précaution, c’est une consigne d’urgence : immobilisation obligatoire, ou ce que Citroën appelle un « stop drive ».

Voici un tableau pour y voir plus clair :

Période de fabrication Modèles concernés Obligation de stop drive ? Situation actuelle 2008 – 2013 C3, DS3 Oui Déjà partiellement immobilisés depuis février 2014 – 2019 C3, DS3 Oui (depuis juin 2025) Rappel étendu à toute la France et l’Europe Total en Europe 441 000 véhicules Oui Inclut 82 000 voitures en France

Ce qui m’a décidé ? Une histoire qui glace le sang

J’habite dans la Marne, pas très loin de Reims. Le 11 juin, une femme d’une quarantaine d’années est morte après l’explosion de son airbag Takata dans une Citroën C3 de 2014. Sa fille de 13 ans a été blessée. Ce n’est pas une rumeur ou une exception : c’est la deuxième victime en métropole, après déjà 11 décès en Outre-mer.

En fait, le gaz dans ces airbags se dégrade avec le temps, surtout dans les zones chaudes ou humides, et finit par faire exploser l’airbag comme une grenade. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est confirmé par les autorités et le procureur de Reims.

Pourquoi ce n’était pas fait plus tôt ?

Avant juin 2025, seuls les véhicules les plus anciens (jusqu’à 2013) étaient concernés par l’obligation de ne plus rouler. Pour les autres, on recevait juste un courrier nous invitant à passer au garage. Mais après le dernier décès, tout a changé : le ministre des Transports a exigé l’immobilisation de tous les véhicules concernés, sans exception.

Ce que j’ai fait (et que vous devriez envisager aussi)

J’ai suivi ces étapes pour rester en sécurité :

Vérifier si ma voiture est concernée : sur le site de Citroën ou auprès du service client.

: sur le site de Citroën ou auprès du service client. Cesser immédiatement de l’utiliser : même si je n’avais pas encore reçu de lettre.

: même si je n’avais pas encore reçu de lettre. Contacter ma concession pour organiser la réparation (gratuite).

pour organiser la réparation (gratuite). Demander un véhicule de remplacement si besoin : c’est prévu par la marque dans ce cas précis.

Et si je n’ai rien reçu ?

Eh bien, c’est ce qui s’est passé pour la conductrice décédée en juin : Citroën avait envoyé une lettre recommandée, mais l’adresse était erronée. Résultat : le courrier est revenu à l’expéditeur, et le drame est survenu. Ne comptez pas uniquement sur un avis papier. Prenez les devants.

Une crise mondiale mal gérée ?

Ce scandale des airbags Takata ne date pas d’hier. Depuis 2014, des millions de véhicules ont été rappelés dans le monde entier. Pourquoi certains conducteurs roulent encore avec ces dispositifs défectueux en 2025 ? La question est ouverte. Le parquet de Paris a même ouvert une enquête pour homicide involontaire.

Personnellement, je trouve que cette affaire révèle un manque de réactivité des marques face aux risques connus. Mais au-delà des responsabilités juridiques, c’est notre sécurité qui est en jeu.

Ce qu’il faut retenir

Si vous avez une Citroën C3 ou DS3 entre 2008 et 2019 , immobilisez-la immédiatement .

, . Vérifiez si votre voiture est concernée par le rappel.

si votre voiture est concernée par le rappel. Prenez rendez-vous chez Citroën pour le remplacement gratuit de l’airbag.

chez Citroën pour le remplacement gratuit de l’airbag. Ne minimisez pas le risque : 13 morts en France, c’est une réalité, pas une hypothèse.

Je conclus donc avec ce message simple mais vital : si votre Citroën est concernée par un rappel airbag Takata, immobilisez-la immédiatement pour éviter tout nouveau drame.