Dans un monde où la gestion documentaire pour les ressources humaines devient de plus en plus complexe et réglementée, il est urgent de repenser la manière dont vous stockez, sécurisez et accédez à vos documents RH. En 2025, le besoin d’un coffre-fort numérique fiable, conforme et facile d’utilisation est devenu une priorité pour toutes les entreprises soucieuses de garantir la confidentialité et la protection de leurs informations sensibles. Arkevia s’impose aujourd’hui comme une solution incontournable dans cette révolution digitale, proposant un coffre-fort RH sécurisé capable de centraliser vos fichiers tout en assurant un archivage sécurisé sur le long terme. Face aux enjeux de souveraineté numérique, de conformité RGPD, et d’efficacité opérationnelle, ce coffre-fort numérique offre une réponse pertinente, moderne et adaptée aux exigences du marché.

Mais qu’est-ce qui différencie réellement cette plateforme des autres outils de stockage en ligne ? Pourquoi la gestion documentaire via Arkevia représente-t-elle une avancée majeure pour votre département ressources humaines ? Et surtout, comment cette technologie peut transformer votre quotidien professionnel en éliminant la paperasse et en favorisant une gestion plus fluide, plus sûre et plus autonome ? C’est en explorant en détail ses fonctionnalités, ses avantages concrets, ainsi que ses cas d’usage, que je vais vous démontrer que ce coffre-fort numérique est aujourd’hui le rempart digital idéal pour toutes les entreprises modernes en 2025.

En bref

Un coffre-fort numérique dédié à la gestion sécurisée et conforme des documents RH

Une solution qui centralise, automatise et facilite la gestion des fichiers professionnels et personnels

Une plateforme selon les standards réglementaires européens et certifiée ISO 27001

Une interface intuitive adaptée à tous les profils, même les moins technophiles

Une sécurité renforcée avec cryptage, authentification forte et archivage longue durée

Pourquoi choisir Arkevia, le coffre-fort numérique pour la protection de vos documents RH

De nombreux responsables ressources humaines (RH) rencontrent aujourd’hui des enjeux cruciaux en matière de sécurité des données et de conformité réglementaire. Le défi n’est pas simplement d’archiver, mais de garantir une gestion irréprochable, une traçabilité parfaite et une accessibilité optimale de tous les dossiers professionnels. Dans un contexte où la digitalisation s’impose comme une nécessité absolue, Arkevia se positionne comme une plateforme robuste et souveraine, conçue pour répondre aux exigences modernes tout en conservant la simplicité d’usage qu’attendent les collaborateurs.

Une architecture conforme et certifiée pour une sécurité optimale

Les données sensibles, qu’il s’agisse de bulletins de paie, de contrats ou d’attestations, nécessitent un niveau de protection exemplaire. En 2025, la conformité aux normes RGPD, NF Z42-013 pour l’archivage électronique et la certification ISO 27001, doit être une évidence pour toute solution de gestion documentaire. Arkevia s’appuie sur cette base réglementaire pour assurer un hébergement sécurisé des fichiers, cryptés et hébergés en France. La traçabilité et la valeur probante des documents sont garanties par un horodatage précis, évitant toute falsification ou modification ultérieure.

Une automatisation qui simplifie la vie

Ce qui frappe particulièrement dans la philosophie d’Arkevia, c’est sa capacité à automatiser la réception et le dépôt des documents. Plus besoin pour les salariés de télécharger des fichiers ou de faire des envois manuels : l’intégration avec le système de paie permet d’envoyer automatiquement bulletins, contrats et autres attestations dans un espace dédié. La gestion devient alors fluide, avec une réduction drastique des erreurs et une traçabilité irréprochable. La synchronisation automatique avec vos outils RH existants évite aussi la multiplication des plateformes, un vrai plus pour une stratégie digitale cohérente.

Une prise en main intuitive et une gestion personnalisée

Pour qu’un outil réponde vraiment aux besoins de toutes les générations, il doit être à la fois puissant et simple d’usage. Avec Arkevia, l’inscription se fait en quelques minutes, sans compétences techniques particulières. Son interface épurée permet de naviguer facilement entre ses différents fichiers, d’ajouter ses documents personnels ou professionnels, et de créer des dossiers sur-mesure selon ses préférences. Ajoutez à cela la possibilité de partager en toute sécurité avec des personnes de confiance via des liens temporaires, et vous obtenez un véritable outil collaboratif orienté autonomie.

Une continuité d’usage, même en cas de changement d’employeur

A qui n’est-il pas arrivé de perdre des documents importants après un transfert ou une fin de contrat ? La force d’Arkevia, c’est sa portabilité. La plateforme permet aux utilisateurs de conserver un contrôle total sur leurs documents, même après avoir quitté une entreprise. La gestion des contacts de confiance ou des héritages numériques garantit que vous retrouverez tous vos fichiers, qu’ils concernent votre parcours professionnel ou votre vie personnelle. La conservation sur 50 ans assure enfin une pérennité adaptée aux obligations légales et aux besoins futurs en matière de justificatifs ou de litige.

Une conformité juridique qui rassure

En 2025, la valeur légale d’un document électronique est un enjeu majeur. Grâce à la signature électronique qualifiée, à l’horodatage et à la tamper-proof certification, Arkevia vous offre un véritable coffre-fort électronique doté d’une valeur probante identique à celle d’un document papier. La solution intègre également un historique complet des accès et des modifications, pour assurer une conformité totale dans le cadre de litiges ou de contrôles administratifs. Adopter cette plateforme, c’est faire le choix d’une gestion documentaire répondant aux exigences légales strictes, tout en simplifiant la procédure.

Une plateforme française avec une souveraineté numérique affirmée

Dans un contexte où la souveraineté numérique devient une question stratégique, utiliser une plateforme hébergée en France s’avère primordial. Avec Arkevia, vous évitez toute dépendance à des solutions étrangères, tout en bénéficiant d’une interface locale, conforme à la réglementation française, et respectueuse des normes européennes. Face à la concurrence (MyPeopleDoc, Coffreo, Silae…), la plateforme française se distingue par sa simplicité d’utilisation, sa sécurisation renforcée et son aspect confiné à un usage dédié uniquement à la gestion RH et documents personnels.

Les atouts de la gestion dématérialisée avec Arkevia

Adopter cette plateforme, c’est aussi faire un choix écoresponsable. La suppression du papier, la réduction des envois postaux et la diminution de l’empreinte carbone contribuent à une démarche durable, essentielle en 2025. La gestion documentaire devient alors non seulement plus efficace, mais aussi alignée avec la responsabilité sociétale de votre entreprise.

Des cas concrets d’intégration réussie

De nombreuses PME et groupes français ont déjà adopté Arkevia. Lors d’un exemple à Toulouse, une société a réduit de façon significative ses coûts liés à l’impression et à l’envoi postal tout en améliorant la satisfaction de ses salariés. La mise en place a permis de centraliser tous les documents RH, de garantir leur sécurisation, et d’assurer une conformité réglementaire en parfaite adéquation avec la législation de 2025. Forte de cette expérience, la plateforme continue à s’adapter aux enjeux qui émergent de l’évolution du travail et des obligations légales.

Une solution mobile adaptée à la mobilité du travail moderne

Les usages évoluent. Les salariés veulent accéder à leurs documents depuis leur smartphone ou leur tablette, même en déplacement. Arkevia propose une interface responsive, compatible avec tous les appareils et sans télécharger d’application spécialisée. La plateforme offre une expérience fluide et performante, permettant à chaque utilisateur d’avoir ses fichiers à portée de main, en toute sécurité, où qu’il soit.

Une parfaite intégration avec les outils RH existants

Pour une gestion cohérente, Arkevia s’intègre facilement aux autres logiciels RH via des API standards. Elle fonctionne avec des systèmes de paie tels que Sage, Cegid ou ADP, évitant ainsi tout dédoublement ou duplication fastidieuse. La compatibilité avec votre environnement numérique garantit une gouvernance fluide et une adoption rapide, essentielle pour une organisation moderne en 2025.

Des axes d’amélioration possibles pour un futur toujours plus innovant

Malgré ses nombreux atouts, la plateforme pourrait encore gagner en fonctionnalités collaboratives, notamment en proposant des modules de signature électronique ou de workflows internes. La disponibilité d’une application native pour smartphone ferait également partie des évolutions attendues pour répondre aux besoins croissants de mobilité.

Les témoignages en faveur d’une gestion modernisée

Les utilisateurs mettent en avant une réduction significative du temps consacré aux tâches administratives, tout en profitant d’une sécurité accrue. Un responsable RH témoigne : « Avec Arkevia, nous avons diminué nos coûts liés à l’impression et gagné en efficacité. » La simplicité et la conformité en font aujourd’hui un outil incontournable pour les acteurs RH soucieux d’optimiser leur gestion documentaire.

Comparatif : Arkevia face aux solutions concurrentes, un choix gagnant

Critère Arkevia Mypeopledoc Coffreo Silae Payfit Conformité légale RGPD, NF Z42-013, ISO 27001 RGPD, ISO 27001 Sécurisation forte, valeur probante Sécurisation standard Sécurisation minimale Stockage personnel gratuit Oui Non (payant) Oui (limité) Oui Oui Partage sécurisé Oui, lien temporaire Oui Oui Oui Oui Interopérabilité API intégrées Intégrée à la plateforme Partiellement Avec certains logiciels Limitée Accessibilité mobile Responsive web Application native Responsive et native Responsive web Responsive web

Questions fréquentes

Comment accéder à Arkevia depuis mon smartphone ?

{« @context »: »https://schema.org », »@type »: »FAQPage », »mainEntity »:[{« @type »: »Question », »name »: »Comment accu00e9der u00e0 Arkevia depuis mon smartphone ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »Lu2019accu00e8s u00e0 la plateforme se fait simplement via nu2019importe quel navigateur mobile. Sans application spu00e9cifique, vous pouvez consulter, tu00e9lu00e9charger ou partager vos documents en toute su00e9curitu00e9 depuis votre smartphone ou tablette en vous connectant sur myarkevia.com. La plateforme est responsive et intuitive, ce qui facilite lu2019usage pour tous. »}},{« @type »: »Question », »name »: »Mes documents restent-ils su00e9curisu00e9s si je quitte mon emploi ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »Absolument. La structure du2019Arkevia garantit la portabilitu00e9 et la conservation de vos fichiers mu00eame apru00e8s un du00e9part. Vous conservez le contru00f4le total de votre espace personnel, accessible pour au moins 50 ans, indu00e9pendamment de votre situation professionnelle. »}},{« @type »: »Question », »name »: »Puis-je partager des documents de fau00e7on su00e9curisu00e9e ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »Oui, Arkevia permet de gu00e9nu00e9rer des liens de partage temporaires et su00e9curisu00e9s. Cette fonctionnalitu00e9 optimise la confidentialitu00e9 et simplifie lu2019u00e9change du2019informations importantes avec des tiers de confiance, comme une banque ou un nouvel employeur. »}},{« @type »: »Question », »name »: »Le coffre-fort numu00e9rique est-il conforme aux normes lu00e9gales ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »Oui. Arkevia respecte les standards du marchu00e9 : RGPD, NF Z42-013 pour lu2019archivage, ainsi que la certification ISO 27001. Cela garantit la valeur lu00e9gale de vos documents numu00e9riques, u00e9quivalente u00e0 celle des documents papiers en cas de contru00f4le ou de litige. »}},{« @type »: »Question », »name »: »Lu2019outil est-il adaptu00e9 aux non-technophiles ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »Totalement. Sa conception intuitive permet u00e0 toute personne, mu00eame peu familiarisu00e9e avec le numu00e9rique, du2019utiliser aisu00e9ment la plateforme. Une formation spu00e9cifique nu2019est pas nu00e9cessaire pour commencer u00e0 profiter de ses fonctionnalitu00e9s. »}}]}

L’accès à la plateforme se fait simplement via n’importe quel navigateur mobile. Sans application spécifique, vous pouvez consulter, télécharger ou partager vos documents en toute sécurité depuis votre smartphone ou tablette en vous connectant sur myarkevia.com. La plateforme est responsive et intuitive, ce qui facilite l’usage pour tous.

Mes documents restent-ils sécurisés si je quitte mon emploi ?

Absolument. La structure d’Arkevia garantit la portabilité et la conservation de vos fichiers même après un départ. Vous conservez le contrôle total de votre espace personnel, accessible pour au moins 50 ans, indépendamment de votre situation professionnelle.

Puis-je partager des documents de façon sécurisée ?

Oui, Arkevia permet de générer des liens de partage temporaires et sécurisés. Cette fonctionnalité optimise la confidentialité et simplifie l’échange d’informations importantes avec des tiers de confiance, comme une banque ou un nouvel employeur.

Le coffre-fort numérique est-il conforme aux normes légales ?

Oui. Arkevia respecte les standards du marché : RGPD, NF Z42-013 pour l’archivage, ainsi que la certification ISO 27001. Cela garantit la valeur légale de vos documents numériques, équivalente à celle des documents papiers en cas de contrôle ou de litige.

L’outil est-il adapté aux non-technophiles ?

Totalement. Sa conception intuitive permet à toute personne, même peu familiarisée avec le numérique, d’utiliser aisément la plateforme. Une formation spécifique n’est pas nécessaire pour commencer à profiter de ses fonctionnalités.

Autres articles qui pourraient vous intéresser