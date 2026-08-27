Comment les commerces réinventent leur communication sur le lieu de vente ?

Est-ce que mon affichage reste lisible à midi, quand la file s’allonge devant la caisse ? Est-ce que mes clients remarquent vraiment la promotion du jour, ou passent-ils devant sans même la voir ? Je me suis souvent posé ces questions en observant, année après année, comment les commerces modernisent leur communication sur le lieu de vente. Entre la vitrine, l’entrée, les rayons et les espaces d’attente, un point de vente doit faire circuler une quantité impressionnante d’informations, et ces informations changent presque chaque semaine : une nouvelle promotion, un nouvel horaire, une nouvelle collection. Le papier a longtemps suffi à cette tâche. Aujourd’hui, il montre ses limites, et de plus en plus d’enseignes s’organisent autrement avec l’affichage dynamique en magasin.

Avant d’aller plus loin, voici comment je classe, dans mon expérience, les principaux types d’écrans que l’on croise en boutique et le rôle que chacun peut jouer selon son emplacement :

Type d’écran Emplacement conseillé Contenu à privilégier Objectif principal Écran vitrine Façade, devanture Offres flash, nouveautés, ambiance de saison Attirer les passants vers l’entrée Écran d’accueil Entrée, sas d’accueil Horaires, informations pratiques, orientation Informer et orienter dès l’arrivée Écran de rayon Linéaires, têtes de gondole Mise en avant produit, argumentaire, prix Guider le choix au plus près du rayon Écran de caisse File d’attente, comptoir Offres complémentaires, programme fidélité Encourager l’achat de dernière minute Écran d’attente Salle ou zone d’attente Actualités, patientez, contenus de marque Réduire la perception du temps d’attente

Ce tableau n’est bien sûr qu’un point de départ. Un petit commerce indépendant n’a pas besoin de cinq écrans différents pour commencer à moderniser sa communication. Mais il aide à comprendre qu’un écran de vitrine et un écran de caisse ne répondent pas du tout au même besoin, et qu’ils ne devraient donc pas afficher le même contenu.

Ce que les écrans permettent concrètement en magasin

Un écran n’est jamais qu’un rectangle lumineux. Ce qui compte vraiment, c’est ce qu’on y diffuse et le moment où on le diffuse. Voici, dans mon expérience, les usages qui reviennent le plus souvent dans les commerces que j’ai pu observer :

Les promotions et offres du moment : un message qui change chaque jour ou chaque heure, sans avoir à réimprimer la moindre affiche.

un message qui change chaque jour ou chaque heure, sans avoir à réimprimer la moindre affiche. Les nouveautés produits ou services : une arrivée en rayon, un service inédit, présentés avec une image nette plutôt qu’une simple étiquette.

une arrivée en rayon, un service inédit, présentés avec une image nette plutôt qu’une simple étiquette. Les horaires et informations pratiques : ouverture, fermeture exceptionnelle, jours fériés, sans risque d’oubli sur une porte.

ouverture, fermeture exceptionnelle, jours fériés, sans risque d’oubli sur une porte. L’orientation dans le point de vente : un plan, une signalétique vers un rayon ou un service, utile dès qu’une boutique change d’agencement.

un plan, une signalétique vers un rayon ou un service, utile dès qu’une boutique change d’agencement. La mise en avant de produits ou services précis : un coup de projecteur ponctuel, décidé par l’équipe en magasin selon le stock ou la saison.

un coup de projecteur ponctuel, décidé par l’équipe en magasin selon le stock ou la saison. Les temps forts commerciaux : soldes, fêtes de fin d’année, opérations spéciales, avec un habillage qui évolue au fil du calendrier.

Je me souviens d’une petite boulangerie près de chez moi qui changeait ses étiquettes de prix à la main, sur des bouts de carton, parfois raturés deux fois dans la même semaine. Ce n’était pas très engageant, et honnêtement, ça donnait l’impression que la maison manquait un peu de rigueur. À l’inverse, dans une enseigne de bricolage où je suis passé récemment, un écran annonçait en temps réel une remise sur les outils de jardin, avec un visuel propre et un compte à rebours avant la fin de l’offre. J’ai fini par acheter un objet que je n’étais pas venu chercher, uniquement parce que le message était clair et arrivait au bon moment. Il y a, je crois, toute la différence entre subir son affichage et le piloter activement.

Pourquoi le numérique prend le dessus sur le papier

La force d’un support numérique en magasin tient à sa souplesse. Une affiche imprimée fige un message pour des semaines, parfois pour toute une saison. Un écran, lui, peut changer de contenu en quelques minutes, depuis un ordinateur ou un téléphone, sans passer par une imprimante ni par un prestataire extérieur. Cela permet d’adapter le message au contexte réel du point de vente : une averse dehors, une file qui s’allonge, un produit en rupture, une équipe qui recrute. Le contenu diffusé peut aussi varier selon l’heure de la journée, ce qu’aucun support imprimé ne peut faire sans intervention humaine. Le commerce y gagne en réactivité, et le client y gagne en pertinence : il voit rarement une information périmée ou déjà obsolète.

Les chiffres confirment cette bascule. Une étude Nielsen menée auprès de plus d’une centaine d’épiceries a montré qu’une large majorité des enseignes équipées d’écrans avaient vu leurs ventes progresser, avec des hausses pouvant atteindre 33 % par rapport à un affichage exclusivement imprimé. De son côté, une enquête réalisée par l’IFOP indique qu’environ 7 Français sur 10 remarquent les écrans installés en magasin, et que près de 6 sur 10 les jugent utiles ou efficaces, un taux qui grimpe encore chez les moins de 25 ans. Ces résultats ne disent pas que l’écran vend tout seul, mais ils montrent qu’un contenu bien pensé capte davantage l’attention qu’un papier figé.

Mes conseils pour bien installer ses écrans

Avoir un écran ne suffit pas : encore faut-il l’utiliser correctement. Voici les points auxquels je fais toujours attention quand j’accompagne un commerce sur ce sujet :

Choisir l’emplacement avec soin : un écran doit être vu naturellement, dans l’axe du regard, sans obliger le client à chercher où regarder.

un écran doit être vu naturellement, dans l’axe du regard, sans obliger le client à chercher où regarder. Limiter la quantité d’informations affichées : deux ou trois messages par séquence suffisent largement, au-delà, plus personne ne retient rien.

deux ou trois messages par séquence suffisent largement, au-delà, plus personne ne retient rien. Soigner la lisibilité : gros caractères, fort contraste, temps d’affichage suffisant pour qu’un passant ait le temps de lire.

gros caractères, fort contraste, temps d’affichage suffisant pour qu’un passant ait le temps de lire. Renouveler régulièrement les contenus : un écran qui affiche toujours la même chose finit par devenir invisible, exactement comme une affiche.

Je garde un souvenir très précis d’un magasin de sport où l’écran d’accueil affichait sept informations différentes en boucle, dix secondes chacune : les horaires, une offre d’emploi, le programme de fidélité, trois promotions et un message sur les engagements environnementaux de l’enseigne. Résultat, personne ne retenait rien, moi le premier, alors que je cherchais simplement l’heure de fermeture. Depuis cette expérience, je conseille systématiquement de couper ce type d’écran à deux ou trois messages maximum par séquence. Moins on en montre à la fois, plus on retient, et plus le client garde une impression positive du passage en magasin.

Les études sur la mémorisation vont dans le même sens. Plusieurs analyses comparant affichage fixe et affichage animé constatent qu’un message diffusé sur écran reste sensiblement mieux mémorisé qu’une affiche statique équivalente. Sur les intentions d’achat, une étude publiée dans le Journal of Marketing, portant sur plusieurs centaines de campagnes et plusieurs millions de visiteurs en magasin, mesure une hausse concrète de la probabilité d’achat pour les produits mis en avant à l’écran. En France, une part importante des clients interrogés déclare avoir été attirée dans un point de vente précisément parce qu’un écran affichait une offre ou une information produit qui les concernait.

Pour visualiser concrètement ce à quoi ressemble ce type d’installation une fois en place, j’ai retrouvé une vidéo qui montre bien le pilotage d’écrans en magasin au quotidien : présentation d’un logiciel d’affichage dynamique pour points de vente.

Vers une communication de point de vente plus vivante

Au bout du compte, moderniser sa communication sur le lieu de vente n’est pas une question de gadget, ni de budget démesuré. C’est avant tout une question de rythme : celui de l’information, qui doit suivre la vie réelle du magasin, ses stocks, ses horaires, ses temps forts. Les commerces qui modernisent le plus efficacement leur communication sur le lieu de vente ne cherchent pas à impressionner leurs clients, ils cherchent simplement à être compris, au bon endroit et au bon moment. Et c’est souvent ce détail, plus que la technologie elle-même, qui fait toute la différence entre un client qui repart satisfait et un client qui repart en se demandant pourquoi personne ne lui a signalé que le rayon avait changé de place.

Foire aux questions

Faut-il installer un écran par rayon, ou un seul écran suffit-il à l’entrée ?

Tout dépend de la taille du commerce. Un petit point de vente peut très bien commencer avec un seul écran à l’entrée ou en vitrine, pour tester les usages avant d’en ajouter d’autres près des rayons ou de la caisse.

L’affichage numérique remplace-t-il complètement le papier ?

Pas nécessairement. Le papier garde son intérêt pour certaines informations réglementaires ou très ponctuelles. En revanche, tout ce qui change souvent, promotions, horaires, mises en avant, gagne à passer sur un support numérique.

Combien de temps un message doit-il rester affiché à l’écran ?

En général, entre huit et quinze secondes par message suffisent pour qu’un passant ait le temps de le lire sans se lasser. Au-delà, l’attention retombe vite.

Ce type d’installation convient-il aux petits commerces indépendants ?

Oui, les solutions se sont largement démocratisées ces dernières années. Un commerce indépendant peut démarrer avec un seul écran et un contenu simple, avant d’étoffer progressivement sa communication.

Comment éviter que les écrans soient perçus comme de la publicité envahissante ?

En variant les contenus, en y ajoutant de l’information réellement utile, comme les horaires ou l’orientation, et en évitant de saturer l’écran avec trop de messages successifs.

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