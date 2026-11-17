Dassault Systèmes, chiffre d’affaires et objectif 2029 : l’ambition de dépasser 8 milliards d’euros pose une question simple aux investisseurs comme aux clients : quelle croissance faudra-t-il réaliser, et sur quels marchés ? Le groupe mise sur ses logiciels industriels et sur la transformation numérique des entreprises. Mais un objectif de vente, aussi parlant soit-il, ne dit pas à lui seul comment l’entreprise compte l’atteindre.

Je retiens donc deux choses : le cap annoncé est élevé, et son évaluation dépendra des prochaines prévisions financières, de l’évolution des marchés internationaux et de la capacité du groupe à convertir ses solutions en revenus récurrents. Pour l’heure, sans chiffre de départ ni calendrier détaillé associés à cette cible, il serait imprudent d’en déduire un rythme annuel précis. Autrement dit, le montant attire l’attention ; les résultats à venir diront si la trajectoire tient la route.

Dassault Systèmes fixe un objectif 2029 ambitieux

La cible est nette : réaliser plus de 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2029. Elle donne une mesure de l’ambition du groupe, mais ne constitue pas une garantie de résultat. Pour juger la progression, il faudra comparer les comptes publiés au fil du temps avec cette échéance.

Le calcul paraît tentant : partir de la cible et en déduire une croissance annuelle. Pourtant, sans base de départ précisée ici, ce serait donner une précision artificielle aux prévisions financières. Je préfère m’en tenir au fait vérifiable : l’entreprise vise ce seuil dans les trois ans qui suivent 2026.

Repère Information disponible Ce qu’il faut surveiller Entreprise Dassault Systèmes La progression des ventes et des abonnements Objectif Plus de 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires Les résultats publiés au regard de cette cible Échéance 2029 Le rythme de croissance sur la période Leviers évoqués Logiciels industriels et transformation numérique La demande des clients et les marchés internationaux

Un chiffre cible, pas encore une trajectoire détaillée

Le chiffre officiel mis en avant est un seuil supérieur à 8 milliards d’euros à l’horizon 2029. Il permet de comprendre l’ampleur du projet, mais ne précise pas à lui seul la répartition attendue entre régions, secteurs d’activité ou catégories de logiciels.

Je prends un exemple volontairement simple : une entreprise industrielle qui adopte un logiciel de conception peut ensuite étendre son usage à la simulation ou à la production. Cette progression peut soutenir les revenus du fournisseur, mais elle dépend des budgets et des décisions du client. Le potentiel existe ; l’exécution reste déterminante.

Les logiciels industriels au cœur de la stratégie d’entreprise

Les outils de conception, de simulation et de gestion du cycle de vie des produits accompagnent les entreprises de la première maquette jusqu’à la fabrication. Pour Dassault Systèmes, l’enjeu est de démontrer que ces solutions répondent à des besoins concrets : réduire les erreurs, accélérer le développement ou mieux coordonner des équipes dispersées.

J’ai souvent constaté, dans les récits de transformation numérique, un décalage entre l’effet d’annonce et le travail quotidien : un logiciel ne change pas une organisation par magie. Il faut former les équipes et adapter les méthodes. C’est une anecdote générale, mais elle rappelle pourquoi la fidélité des clients et l’usage réel des outils compteront autant que les nouvelles ventes.

Élargir les usages : proposer plusieurs outils à un même client peut renforcer la relation commerciale.

: proposer plusieurs outils à un même client peut renforcer la relation commerciale. Accompagner les déploiements : l’adoption dépend aussi de la formation et de l’intégration aux pratiques existantes.

: l’adoption dépend aussi de la formation et de l’intégration aux pratiques existantes. Conquérir de nouveaux marchés : la croissance internationale peut offrir des relais, sans effacer les différences de réglementation et de demande.

Pour situer l’enjeu, les trajectoires financières d’autres groupes technologiques ou de services peuvent servir de points de comparaison, à condition de ne pas confondre leurs activités. Les résultats de Capgemini illustrent un autre modèle de croissance, tandis que les revenus d’Alphabet relèvent d’un univers économique différent. Ces exemples éclairent le contexte, mais ne permettent pas de prédire les performances de Dassault Systèmes.

Ce que les marchés internationaux peuvent changer

Les ventes à l’étranger peuvent soutenir l’objectif 2029, mais elles exposent aussi le groupe aux variations de la demande, aux devises et aux décisions d’investissement des entreprises. Dans l’industrie, un client peut retarder un projet même lorsqu’il juge la technologie utile : les budgets ne se décident pas dans un tableau de bord.

Imaginons une société fictive qui souhaite moderniser ses lignes de production. Elle peut commencer par un site pilote, puis généraliser la solution si les gains sont visibles. Cette seconde anecdote montre l’enjeu commercial : convaincre un client d’essayer compte, mais le faire passer à une adoption plus large peut peser davantage sur le chiffre d’affaires.

Les indicateurs à suivre avant 2029

La meilleure façon d’évaluer cette stratégie d’entreprise sera de suivre les prochaines publications financières et les commentaires du groupe sur la demande. Je regarderais en particulier la croissance des ventes, la place des revenus récurrents et la progression dans les marchés internationaux, sans tirer de conclusion sur un trimestre isolé.

En 2026, l’objectif laisse environ trois ans pour atteindre le seuil annoncé. C’est un horizon suffisamment court pour rendre chaque exercice important, mais la croissance annuelle nécessaire ne peut pas être calculée sérieusement sans chiffre de référence. Pour Dassault Systèmes, le test sera donc de transformer cette ambition en résultats mesurables : le cap reste plus de 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires à l’objectif 2029.

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