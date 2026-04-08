Laurence Bovy prépare une transition réussie du relais à Axel Miller – L’Echo

La transition du relais entre Laurence Bovy et Axel Miller n’est pas qu’un simple changement de nom sur une porte : c’est une manœuvre stratégique qui peut influencer la culture d’une organisation, la confiance des partenaires et, surtout, la continuité du service. Je vous le dis comme on en parlerait autour d’un café : il faut comprendre qui prend le micro, comment on passe le témoin et quelles priorités servent de fil rouge à cette saison de transition.

Acteurs Rôle Priorité Chronologie Laurence Bovy Directrice sortante Assurer la continuité Q2–Q3 2026 Axel Miller Directeur entrant Imposer une feuille de route Q3 2026 et suivant Conseil d’administration Gouvernance et supervision Transparence et cohérence Tout au long de 2026 Équipes opérationnelles Exécution et communication Engagement et clarté Constamment

Contexte et enjeux du passage de relais

Dans ce type de transition, les enjeux ne se limitent pas à une signature sur un document. Ils touchent la culture interne, la perception des partenaires et la capacité à maintenir le cap sur les objectifs. J’ai déjà observé, lors de réunions similaires, que la clé réside dans la clarté des responsabilités et dans une narration crédible du pourquoi et du comment. Sans cela, les équipes peuvent se sentir perdues et les mobilisations s’émoussent.

Pour rappel, une transition réussie repose sur plusieurs axes conjoints :

Clarté des rôles et transfert des savoir-faire

et transfert des savoir-faire Plan de communication interne et externe pour éviter les rumeurs

interne et externe pour éviter les rumeurs Rythme de passation avec des rendez-vous et des jalons précis

avec des rendez-vous et des jalons précis Engagement des équipes autour d’objectifs communs

Pour vivre cette phase sans friction, j’aime raconter ces exemples concrets autour d’un café. Lors d’un passage de témoin dans une autre organisation, une simple table ronde a permis d’aligner les attentes et d’éviter les doubles reçus. Les dirigeants ont alors choisi de mettre en scène une période de « co-pilotage » afin d’éviter les ruptures de flux et de renforcer la culture du doute sain et du questionnement constructif.

Mes conseils pratiques pour une transition fluide

Si vous êtes dans une phase similaire, voici des étapes simples et efficaces :

Documentez les responsabilités avec un organigramme clair et des fiches de poste actualisées.

avec un organigramme clair et des fiches de poste actualisées. Planifiez des passations encadrées sur 6 à 12 semaines, avec des rendez-vous réguliers entre les deux leaders et les équipes.

sur 6 à 12 semaines, avec des rendez-vous réguliers entre les deux leaders et les équipes. Structurez la communication autour des objectifs, des KPI et des attentes mutuelles.

autour des objectifs, des KPI et des attentes mutuelles. Préparez les partenaires externes en les informant des changements et des impacts potentiels.

Pour enrichir votre réflexion, regardez ces ressources qui explorent, chacune à leur manière, les mécanismes de gouvernance et de financement lors de transitions similaires. transition énergétique et gouvernance offre des parallèles utiles sur la manière dont les dirigeants coordonnent les priorités et les ressources. Par ailleurs, financement de la transition vers l’électrification rappelle l’importance du financement dans la continuité opérationnelle.

Impact sur les équipes et la continuité

Le vrai test, c’est la confiance des collaborateurs et la perception des partenaires externes. Une mauvaise gestion de la communication peut éroder cette confiance en quelques semaines, tandis qu’une approche transparente et progressive nourrit l’adhésion et accélère l’alignement. J’ai vu des organisations qui, en organisant des rencontres publiques entre les deux dirigeants et les équipes, réduire les incertitudes et favoriser un esprit collectif orienté résultats.

Les enseignants de la pratique diront qu’un passage de témoin réussi est aussi une opportunité. Il permet d’adapter les méthodes, de remettre en question des choix et d’insuffler une dose de renouvellement. Cela dit, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation : le tempo doit rester compatible avec les capacités d’absorption des équipes et des partenaires.

Pour ceux qui veulent creuser davantage les mécanismes d’accompagnement et de financement de transitions, voici deux ressources complémentaires à lire, sans que cela ressemble à une leçon théorique :

On peut s’inspirer des discussions autour de la transition énergétique et gouvernance pour comprendre comment les chefs d’entreprise gèrent les priorités et les ressources pendant une période sensible.

La question du financement de la transition vers l’électrification montre que les outils financiers jouent un rôle déterminant dans la pérennité des projets à long terme.

En 2026, les données et les outils d’audience servent également à mesurer l’impact des décisions et à ajuster les dispositifs. Cette approche, loin d’être technique, est surtout pratique : elle permet de comprendre ce qui fonctionne et ce qui mérite d’être ajusté dans la conduite du changement.

Pour conclure sur une note pragmatique, la réussite de ce passage de témoin dépend autant du cadre que de l’humain. Le leadership éclairé, lorsque bien orchestré, transforme une évidence administrative en une trajectoire commune et crédible. Et la clé de tout cela, c’est que la transition du relais ne soit pas seulement une étape, mais une dynamique durable qui prépare l’avenir.

La transition du relais.

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