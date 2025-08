Comment bien infuser son thé en vrac : les 5 erreurs à éviter

Le thé en vrac connaît un vrai retour en grâce. Moins industriel, plus riche en saveurs, il séduit autant les amateurs curieux que les passionnés avertis. Mais pour en tirer le meilleur, encore faut-il savoir l’infuser correctement. Parce que oui, une mauvaise infusion peut transformer un thé d’exception en une boisson amère et plate.

Infuser du thé, ce n’est pas simplement verser de l’eau chaude sur des feuilles. C’est un équilibre. Une question de timing, de température, de dosage… Et d’attention. Voici donc les 5 erreurs les plus courantes à éviter pour ne plus jamais gâcher son thé en vrac.

1. Utiliser une eau de mauvaise qualité

Ce qu’on oublie souvent, c’est que le thé, à plus de 90 %, c’est de l’eau. Si celle-ci est de mauvaise qualité, inutile d’espérer une infusion réussie.

L’eau du robinet, trop chlorée ou trop calcaire, masque les arômes délicats et donne un goût désagréable. Résultat : même un très bon thé semblera fade ou métallique.

Idéalement, on utilise une eau filtrée ou de source, peu minéralisée. Certaines carafes filtrantes font très bien l’affaire au quotidien. C’est un détail qui change tout.

2. Ne pas respecter la température d’infusion

Erreur classique : faire bouillir l’eau à 100°C pour tous les thés, sans distinction. Sauf que chaque type de thé a ses exigences.

Le thé vert, par exemple, déteste l’eau trop chaude. À 90°C, il devient amer, tannique, imbuvable. Il préfère une eau autour de 70 à 80°C. Le thé blanc est encore plus délicat, souvent infusé à 65°C. Le thé noir, lui, supporte les hautes températures. Mais là encore, mieux vaut ne pas dépasser 90 à 95°C.

La solution ? Une bouilloire à température réglable, ou bien laisser l’eau reposer une minute ou deux après ébullition. Et si l’on cherche une bonne vente de thé en vrac, le site de FBKT propose des sélections de qualité, souvent accompagnées de conseils d’infusion précis. Toujours bon à prendre.

3. Infuser trop longtemps (ou pas assez)

Le temps d’infusion, c’est comme la cuisson d’un plat. Trop court, on reste sur sa faim. Trop long, on brûle tout. Et avec le thé, ça ne pardonne pas.

Une infusion trop rapide ne libère pas toutes les saveurs. À l’inverse, une infusion prolongée rend le breuvage astringent, voire amer. Les tanins prennent le dessus, et le plaisir s’évapore.

En règle générale : 2 à 3 minutes pour les thés verts, 4 à 5 minutes pour les noirs, 6 à 7 minutes pour les infusions ou rooibos. Mais ces chiffres restent indicatifs. Il faut ajuster selon les feuilles, les goûts et… l’humeur du jour.

4. Mettre trop ou pas assez de feuilles

Certain·es pensent qu’en mettant plus de feuilles, le goût sera plus fort. D’autres font l’inverse pour économiser. Mauvaise idée, dans les deux cas.

Un bon dosage permet à l’eau de circuler autour des feuilles, d’en extraire les arômes sans les saturer. On recommande environ 2 grammes de thé (soit une cuillère à café bien remplie) pour 25 cl d’eau. Ça peut paraître précis, mais après quelques essais, ça devient instinctif.

Attention aussi aux boules à thé trop petites ou trop remplies. Les feuilles de thé ont besoin d’espace pour se déployer. Sinon, elles s’étouffent, et la saveur aussi.

5. Négliger le bon matériel

Le contenant joue un rôle énorme. Une boule à thé minuscule ou une pince métallique peut empêcher les feuilles de s’ouvrir correctement. Résultat : une infusion incomplète, voire fade.

Idéalement, on opte pour une théière avec un filtre large, un infuseur panier ou même une méthode plus traditionnelle comme le gaiwan. Ce genre de matériel peut sembler gadget au début, mais une fois qu’on y a goûté, on ne revient pas en arrière.

Et on évite absolument les sachets jetables à remplir soi-même : pratiques, certes, mais trop souvent étroits. L’infusion devient alors partielle, bâclée.

Conclusion

Infuser du thé en vrac, ce n’est pas sorcier. Mais c’est une affaire de soin, de petits gestes bien faits et de curiosité. En évitant ces cinq erreurs, on redécouvre le thé sous un nouveau jour : plus aromatique, plus subtil, plus vivant.

Et au fond, ce moment de préparation fait aussi partie du plaisir. Parce que prendre le temps d’infuser, c’est déjà commencer à savourer.

