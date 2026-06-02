Feastables, le chocolate bar de MrBeast qui fait parler

Feastables, le chocolat MrBeast en 5 points

Lancée en 2022, Feastables est la marque alimentaire de Jimmy Donaldson, alias MrBeast, le créateur YouTube le plus suivi au monde. En moins de deux ans, ses barres chocolatées ont envahi les rayons américains et suscité une curiosité croissante en Europe. Voici cinq points pour comprendre ce phénomène.

1. Un lancement pensé comme un événement

Feastables n’est pas arrivée discrètement sur le marché. Le lancement en janvier 2022 s’est accompagné d’un concours géant : des codes cachés dans les emballages permettaient de remporter des prix allant jusqu’à 10 000 dollars et une visite des studios de MrBeast. Cette mécanique virale, calquée sur le modèle des défis YouTube, a généré des millions de ventes en quelques semaines.

La communauté de MrBeast, forte de plus de 300 millions d’abonnés sur YouTube, a constitué le premier levier de distribution. Pas besoin de campagne publicitaire classique : un post, une vidéo, et les stocks s’épuisaient.

2. Quels chocolats composent la gamme Feastables

La gamme s’articule autour de barres de 60 grammes, déclinées en plusieurs recettes. Le milk chocolate classique reste la référence, mais la marque a rapidement élargi l’offre. On trouve notamment le Feastables peanut butter, le Feastables almond, le Feastables milk crunch et des versions cups inspirées des Reese’s, les Feastables cups.

Chaque barre mise sur un format généreux et un packaging reconnaissable, avec le logo MrBeast bien visible. Les saveurs varient selon les saisons et les collaborations, ce qui entretient un sentiment de rareté et pousse les fans à surveiller les nouveautés.

Pour les amateurs de snacks américains en France, la marque de chocolat de MrBeast est référencée les épiceries américaines en ligne qui importent ces produits directement depuis les États-Unis.

3. Des ingrédients Fairtrade dans une barre grand public

Ce qui distingue Feastables de nombreuses barres chocolatées américaines, c’est la composition. Le cacao utilisé est certifié Fairtrade, sans colorants ni arômes artificiels. Le beurre de cacao est présent, tout comme le lait en poudre pour les recettes milk chocolate.

La liste des ingrédients reste courte comparée aux concurrents du même segment de prix. MrBeast a régulièrement insisté sur ce point dans ses vidéos, positionnant Feastables comme un chocolat de qualité accessible, pas un produit bas de gamme.

4. Le cas d’un fan français qui commande depuis Lyon

Prenons un profil typique : un adolescent de 16 ans, abonné à MrBeast depuis 2019, qui découvre Feastables via une vidéo sponsorisée sur sa chaîne. Il cherche où acheter les barres en France, constate qu’elles sont absentes des supermarchés classiques, et se tourne vers une épicerie américaine en ligne.

Ce parcours est représentatif de la majorité des acheteurs européens. La demande existe, portée par une audience jeune et connectée, mais la distribution physique reste quasi inexistante sur le continent. Le prix à l’import, souvent entre 4 et 6 euros la barre selon les promotions et les frais de livraison, reste un frein pour les achats réguliers.

5. Où trouver les Feastables en France et à quel prix

En dehors des États-Unis, les chocolats Feastables circulent principalement via des épiceries spécialisées dans l’import américain. Le stock varie selon les arrivages, et certaines saveurs, comme le Feastables cookies and cream, peuvent être en rupture plusieurs semaines.

Les prix pratiqués en France reflètent les coûts d’importation. Une barre de 60g se situe généralement entre 4 et 7 euros, contre 1,99 dollar en grande surface aux États-Unis. Les promotions ponctuelles permettent parfois d’abaisser ce tarif sur les commandes groupées.

6. Est-ce que Feastables mérite sa réputation

La question revient souvent dans les commentaires et sur les forums de fans. Le verdict est nuancé. Les barres milk chocolate et peanut butter reçoivent des retours positifs sur la texture et l’équilibre sucré, sans l’excès de sucre caractéristique de certains chocolats américains.

En revanche, le prix européen rend la comparaison difficile avec des marques comme Lindt ou Milka, disponibles partout et moins chères. Feastables se vend autant sur l’image de MrBeast que sur le produit lui-même, ce qui explique son succès auprès des 13-25 ans et une adoption plus tiède chez les amateurs de chocolat pur.

7. Le modèle économique derrière la marque

Feastables génère des revenus estimés à plusieurs dizaines de millions de dollars par an, selon les informations publiées par des médias spécialisés américains. MrBeast détient la majorité du capital de la marque, contrairement à d’autres créateurs qui se contentent de licences.

La marque a également signé des partenariats avec des distributeurs comme Walmart et Target aux États-Unis, ce qui lui assure une présence physique massive en plus des ventes en ligne. Cette double distribution, digitale et physique, est le modèle que Feastables cherche à répliquer progressivement dans d’autres marchés.

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