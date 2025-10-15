Mallory Gabsi et Marc Veyrat unissent leurs talents pour créer une expérience gastronomique inédite en Haute-Savoie

Dans le paysage de la gastronomie, de la haute-cuisine et de Haute-Savoie, une collaboration audacieuse prend forme : Mallory Gabsi et Marc Veyrat s’unissent pour proposer une expérience culinaire inédite, mêlant saveurs locales et innovations qui bousculent les codes des restaurants étoilés.

Cette alliance entre deux générations, l’une portée par une étoile et l’autre par une curiosité culinaire sans cesse renouvelée, promet une table où le terroir se lit comme une histoire et où la modernité n’a pas peur de s’affirmer. Je me suis retrouvé à suivre les prémices, entre rumeurs et confirmations officieuses : un hiver à Megève, une table d’exception, et une cuisine qui mêle herbes sauvages et produits régionaux pour écrire un nouveau chapitre de l’expérience culinaire en montagne.

Élément Détails Impact attendu Lieu Haute-Savoie, Megève Positionne la région au cœur d’un rendez-vous gastronomique international Saison Hiver 2025-2026 Offre saisonnière et médiatiquement visible, renforçant le tourisme culinaire Concept Table conjointe « La Table de Marc Veyrat & Mallory Gabsi » Gastronomie émotionnelle et végétale, synonyme d’innovation et de terroir Acteurs Mallory Gabsi et Marc Veyrat Effet médiatique fort et crédibilité accrue pour les plats signature

Une alliance intergénérationnelle qui capte l’attention des gourmets

Cette collaboration repose sur une idée simple mais ambitieuse : réconcilier les héritages et les ambitions. Gastronomie et innovation ne doivent pas s’opposer, elles doivent dialoguer pour révéler les saveurs locales sous un jour nouveau. Dans ce cadre, Mallory Gabsi apporte une énergie jeune et une curiosité créative, tandis que Marc Veyrat incarne une connaissance profonde des territoires alpins et des techniques qui ont fait sa réputation. Le projet se déploie autour d’un cadre unique à Megève, où les producteurs locaux et les herbes sauvages guident chaque assiette.

Expérience culinaire : une approche immersive qui associe produits du terroir et techniques contemporaines

: une approche immersive qui associe produits du terroir et techniques contemporaines Saveurs locales : des matières premières issues de la Haute-Savoie, valorisées en plats d’émotion

: des matières premières issues de la Haute-Savoie, valorisées en plats d’émotion Collaboration : dialogue entre deux générations autour d’une même table

: dialogue entre deux générations autour d’une même table Restaurant étoilé : l’objectif est de proposer une haute-cuisine qui demeure accessible et mémorable

Cette collaboration est aussi un pas vers une démarche innovation plus large dans les destinations touristiques alpines, avec un fort potentiel de retombées en haute-cuisine et en identité culinaire locale.

En parallèle, le duo projette une résidence hivernale qui pourrait devenir une référence dans la région, avec une programmation axée sur la matière et le rythme des saisons. Pour suivre les actualités et les évolutions, les échanges entre les chefs et leur brigade seront à suivre sur les réseaux et dans les médias spécialisés.

La dynamique se voit déjà dans les choix d’assiettes : un équilibre entre tradition alpine et senteurs contemporaines, une invitation à explorer les saveurs autrement, sans renoncer à l’âme du territoire.

Ce que cela signifie pour la gastronomie locale et au-delà

Pour la région, cette collaboration est une opportunité de mettre en lumière l’innovation dans une haute-cuisine qui reste enracinée dans le terroir. Elle peut attirer des visiteurs qui veulent vivre une expérience culinaire complète, mêlant visite des alpages, rencontre avec les producteurs et dégustation à la table d’un restaurant étoilé.

Renforcement du rayonnement de l’Haute-Savoie comme epicentre de l’expérimentation gastronomique

Création d’un modèle de résidence culinaire hivernale qui peut inspirer d’autres destinations

Valorisation d’un patrimoine local par une narration culinaire moderne

Questions fréquentes

– Quand aura lieu la première résidence hivernale et pour combien de temps ?

– Quel esprit culinaire guidera la collaboration entre Gabsi et Veyrat ?

– Quels partenaires locaux seront mobilisés pour garantir l’authenticité des plats ?

– En quoi cette initiative peut-elle influencer le tourisme gastronomique en Haute-Savoie ?

En somme, cette alliance entre Mallory Gabsi et Marc Veyrat résonne comme une promesse pour la gastronomie, une démonstration que collaboration et innovation peuvent coexister en harmonie avec un terroir fort et une tradition d’excellence. Gastronomie, haute-cuisine, Haute-Savoie, expérience culinaire, collaboration, Mallory Gabsi, Marc Veyrat, saveurs locales, innovation, restaurant étoilé.

