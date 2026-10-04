À Beaupréau-en-Mauges, la P’tite Scène des Mauges fait son retour le 9 octobre

À Beaupréau-en-Mauges, la P’tite Scène des Mauges revient le 9 octobre

Beaupréau-en-Mauges retrouvera la P’tite Scène des Mauges le vendredi 9 octobre, pour une soirée consacrée au stand-up. Vous cherchez une sortie culturelle près de chez vous, sans devoir rejoindre une grande salle ni traverser le département ? Cet événement entend justement rapprocher le spectacle des habitants des Mauges, dans le théâtre de La Poitevinière. Au programme, Théo Chene, humoriste du territoire, doit ouvrir la soirée avant Matt Morane et son équipe.

Pour moi, l’intérêt de ce rendez-vous tient autant à son format qu’à son affiche : une scène locale, une salle à taille humaine et une soirée qui mise sur la proximité. Le théâtre compte 120 places, ce qui donne au public une expérience plus directe qu’un spectacle dans une grande salle. Les informations disponibles indiquent une ouverture des portes à 19 h et un début de représentation à 20 h. Une autre annonce évoque deux séances, à 19 h et à 21 h : mieux vaut vérifier les horaires et les modalités de réservation avant de partir.

Une soirée de stand-up dans le théâtre de La Poitevinière

Le 9 octobre, la P’tite Scène des Mauges remet l’humour au centre de son rendez-vous culturel. Théo Chene, présenté comme un artiste du coin, assurera la première partie, puis Matt Morane prendra le relais avec une nouvelle équipe. Cette succession d’artistes permet de découvrir plusieurs univers au cours d’une même soirée, plutôt que de miser sur un seul nom.

Je trouve ce format particulièrement adapté aux petites salles : on y perçoit mieux les réactions du public, et les échanges avec les artistes paraissent souvent plus immédiats. Imaginez une personne venue « juste pour accompagner un proche » : une première partie bien sentie peut suffire à lui donner envie de revenir. Pour ce type de sortie, la proximité n’est pas un détail, c’est une partie du spectacle.

Les informations pratiques à retenir

Repère Information Date Vendredi 9 octobre 2026 Lieu Théâtre de La Poitevinière, à Beaupréau-en-Mauges Format Soirée stand-up Artistes annoncés Théo Chene en première partie, puis Matt Morane et son équipe Horaires communiqués Ouverture à 19 h, spectacle annoncé à 20 h ; une annonce mentionne également deux séances à 19 h et 21 h Capacité de la salle 120 places Sur place Bar et vente de planches apéro annoncés

Les informations d’horaires ne sont pas entièrement concordantes : certaines communications parlent de deux séances, tandis qu’une autre indique un début à 20 h après une ouverture à 19 h. Je conseille donc de consulter les détails de réservation avant de choisir son créneau. Avec 120 places, attendre le dernier moment peut aussi réduire les options disponibles.

Une scène locale qui rend la culture plus proche

La P’tite Scène des Mauges est portée par une association qui souhaite faire vivre la culture à proximité des habitants. Le choix du théâtre de La Poitevinière répond à cette logique : proposer un spectacle dans une commune du territoire, plutôt que de réserver les événements aux centres urbains les plus importants. Pour le public, cela peut transformer une simple soirée d’humour en rendez-vous de quartier.

J’imagine facilement le scénario : on réserve avec des amis, on arrive un peu en avance et l’on prend le temps de discuter autour d’un verre. Le bar et les planches apéro annoncés prolongent cette convivialité, sans faire oublier l’essentiel : la représentation. Ce genre de rendez-vous ne remplace pas les grandes scènes, mais il complète utilement l’offre culturelle des Mauges.

Un format à taille humaine, chiffres à l’appui

Le théâtre dispose de 120 places. Ce chiffre donne une idée concrète de la capacité d’accueil : la soirée s’inscrit dans un cadre intimiste, loin des jauges de plusieurs centaines de spectateurs. Pour les artistes, cette proximité facilite le contact avec la salle ; pour le public, elle rend les réactions et les improvisations plus perceptibles.

Deux horaires, 19 h et 21 h, sont mentionnés dans une annonce consacrée à l’événement, tandis qu’une autre communication prévoit une ouverture à 19 h et un spectacle à 20 h. Ces données ne permettent pas d’établir un horaire unique sans confirmation complémentaire. En pratique, la réservation reste le meilleur moyen de connaître la séance proposée et d’éviter une arrivée au mauvais moment.

Préparer sa sortie du 9 octobre

Pour profiter sereinement de cette sortie culturelle à Beaupréau-en-Mauges, quelques vérifications simples suffisent. Les informations concernant les réservations et les horaires pouvant évoluer, mieux vaut les contrôler avant le départ plutôt que de compter sur le hasard, qui a rarement le sens du timing.

Vérifier la séance choisie : les annonces mentionnent des horaires différents selon les communications.

: les annonces mentionnent des horaires différents selon les communications. Anticiper la réservation : la salle ne compte que 120 places.

: la salle ne compte que 120 places. Prévoir une arrivée en avance : l’ouverture du site est annoncée à 19 h.

: l’ouverture du site est annoncée à 19 h. Compter sur les services sur place : un bar et des planches apéro sont annoncés.

Je retiens surtout l’équilibre entre spectacle et convivialité. Une soirée réussie n’a pas forcément besoin d’un dispositif spectaculaire : une bonne programmation, une salle accueillante et quelques rires partagés peuvent largement faire l’affaire.

Questions pratiques sur la P’tite Scène des Mauges

Quand a lieu la soirée de la P’tite Scène des Mauges ?

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Le rendez-vous est annoncé pour le vendredi 9 octobre 2026, au théâtre de La Poitevinière, à Beaupréau-en-Mauges.

Quels artistes sont annoncés ?

Théo Chene doit assurer la première partie, avant Matt Morane et son équipe.

À quelle heure commence le spectacle ?

Les informations disponibles indiquent une ouverture à 19 h et un début à 20 h, tandis qu’une autre annonce mentionne deux séances à 19 h et 21 h. Vérifiez l’horaire de votre réservation avant de vous déplacer.

Y a-t-il de quoi manger ou boire sur place ?

Un bar et la vente de planches apéro sont annoncés pour la soirée.

Pourquoi choisir cet événement dans les Mauges ?

Avec une salle de 120 places, une programmation humoristique et une scène locale à Beaupréau-en-Mauges, la P’tite Scène des Mauges propose une sortie culturelle de proximité pour découvrir un spectacle en octobre.

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