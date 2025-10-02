Asma Mhalla : « Le totalitarisme moderne se manifeste à travers les réseaux sociaux, entre partages, suivis et défilements » – Les Inrocks

En 2025, le totalitarisme numérique n’est plus une dystopie évoquée dans des récits de science-fiction, mais une réalité quotidienne façonnée par notre usage compulsif des réseaux sociaux. Entre partage d’informations, suivis incessants et défilements infinis, notre société semble doucement plonger dans une forme de contrôle subtil mais omniprésent. Asma Mhalla, dans son analyse percutante, nous met en garde : cette nouvelle domination, qu’elle qualifie de totalitarisme moderne, se manifeste à travers ce que nous croyons être de simples outils de communication. Une réalité où la vie privée se dérobe sous nos clics et où la manipulation algorithmique façonne notre perception du monde. À force de scroller, nos données deviennent des marchandises, pillées pour alimenter une société de surveillance sans précédent. Ce phénomène remet en question la liberté individuelle tout comme l’intégrité de notre démocratie. La véritable question est : sommes-nous conscients de cette emprise ou sommes-nous déjà ses complices, consentants malgré nous ?

Les mécanismes du totalitarisme numérique : entre surveillance et contrôle de l’information

Ce qui différencie le totalitarisme classique du phénomène numérique actuel, c’est la capacité de contrôle diffusé par des réseaux sociaux en constante évolution. La transparence n’est qu’illusion : derrière l’immense fil d’actualités, des algorithmes sophistiqués orchestrent la perception collective. La surveillance s’intensifie, renforçant un système où la vie privée devient une denrée rare. La collecte de données personnelles, initialement conçue pour améliorer l’expérience utilisateur, alimente aujourd’hui un pouvoir invisible qui influence nos choix quotidiens. La manipulation algorithmique dépasse la simple publicité ciblée : elle construit des vérités alternatives, brouille la frontière entre information et désinformation, et affaiblit notre capacité à discerner le vrai du faux. La société de surveillance ne se limite pas aux États ou aux grandes entreprises technologiques, elle infiltre même nos interactions les plus personnelles, modifiant silencieusement notre rapport à la liberté et à la vérité.

Aspect Description Surveillance Collecte massive de données, traçage des comportements en ligne, influence invisible Contrôle de l’information Filtrage et censure, algorithmes biaisés, diffusion de fausses nouvelles Manipulation algorithmique Personnalisation des contenus, création de bulles informationnelles, influence sociale Sharing economy Partage amplifié, dépendance, perte de contrôle sur ses propres données Vie privée Disparition progressive du recul nécessaire face à la collecte et l’exploitation des données personnelles

Comment le contrôle de l’information façonne nos opinions ?

Les réseaux sociaux, en étant à la fois plateforme de partage et de manipulation, orchestrent une véritable operation de casting numérique. La manipulation algorithmique ne se contente pas d’orienter nos achats ou nos clics, elle forge de véritables opinions publiques à la demande. La création de bulles de filtre empêche la confrontation aux idées divergentes, renforçant ainsi la polarisation. Un exemple ?Les dits « influenceurs » jouent parfois un rôle clé dans la diffusion de discours polarisants ou de désinformation, manipulant subtilement l’opinion sans que nous nous en rendions compte. La société de surveillance capitalise là-dessus pour orienter nos choix, parfois à notre insu. Se pose alors la question : dans quelle mesure sommes-nous encore maîtres de nos décisions ?

Partage libérateur ou piège du contrôle social ? La face cachée de la sharing economy

Le concept de sharing economy, souvent présenté comme une avancée démocratique, cache derrière ses atouts une mécanique de contrôle insidieuse. En échange d’un accès facilité à diverses plateformes, nous abandonnons notre autonomie au profit de sociétés qui exploitent nos données pour influencer nos comportements. Le partage devient alors un outil d’influence sociale contrôlé, fabriquant une dépendance qui va bien au-delà de la simple commodification. La dynamique de partage amplifiée par les réseaux sociaux peut alors renforcer une forme de pouvoir concentré, où la participation devient une forme de consentement silencieux. Le vrai défi réside dans la compréhension de ce que cette économie de partage implique pour notre liberté et notre vie privée, deux piliers en passe d’être érodés par une logique commerciale et techno-politique.

Aspirations et enjeux pour l’avenir

Face à cette évolution, plusieurs acteurs appellent à une vigilance accrue. La régulation, l’éthique dans l’usage des données et la transparence algorithmique sont des leviers essentiels pour freiner cette dérive totalitaire — ou tout du moins, préserver la démocratie. Mais l’enjeu majeur reste la capacité de chacun à conserver un esprit critique face à cette imposante machine de contrôle. La sensibilisation à la société de surveillance et à la manipulation algorithmique doit devenir une priorité pour préserver notre vie privée et garantir que ces réseaux sociaux ne se transforment pas en un outil de domination silencieuse. Plus que jamais, la vigilance collective et individuelle est essentielle dans cette bataille contre un totalitarisme numérique qui s’insinue dans chaque aspect de notre vie quotidienne.

