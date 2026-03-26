Découvrez les temps forts de la 7e édition du Festival Format Court – CNC

Festival Format Court est au cœur des regards sur le court-métrage en 2026: je vous propose un tour d’horizon des temps forts, des surprises et des rendez-vous clés qui feront vibrer le Studio des Ursulines à Paris. Cette 7ᵉ édition s’impose comme une vitrine robuste de talents émergents, avec une compétition serrée, des rétrospectives et des focus thématiques qui parlent autant au grand public qu’aux professionnels du secteur. La programmation se joue sur plusieurs scènes: des films en compétition, des rencontres, des masterclasses et des regards croisés sur les tendances actuelles du format court.

Édition Dates Lieu Films en compétition 7ᵉ édition 8 → 12 avril 2026 Studio des Ursulines, Paris 5ᵉ 23 films Iran en focus, rétrospectives, séances spéciales masterclass, séance d’ouverture marquante

Une programmation dense et variée

Je constate que cette année, la sélection privilégie la diversité des styles: fictions, documentaires, animations et approches expérimentales coexistent pour offrir un panorama riche. Sur les 23 films en compétition, chaque épisode promet une expérience distinctive et des voix inattendues prennent la lumière.

Pour tirer le meilleur parti de cette édition, voici ce qui mérite votre attention:

Une compétition dynamique avec des prévisions de coups de cœur et des surprises narratives.

avec des prévisions de coups de cœur et des surprises narratives. Un focus Iran qui ouvre une fenêtre sur des préoccupations contemporaines et des regards singuliers sur la société

qui ouvre une fenêtre sur des préoccupations contemporaines et des regards singuliers sur la société Des rétrospectives pour revisiter des œuvres marquantes et comprendre les évolutions du format court

pour revisiter des œuvres marquantes et comprendre les évolutions du format court Des masterclasses animées par des réalisateurs et professionnelles du secteur

Pour visualiser l’atmosphère et explorer les before/poster qui font le sel du festival, regardez cette bande-annonce officielle et suivez les échanges qui s’ouvrent après les projections.

Après une première impression, je me remémore mes expériences passées autour d’un café: une salle comble, des échanges animés entre réalisateurs et jeunes talents, et ce moment où une image, une réplique, change tout.

Des rencontres et des expériences à vivre sur place

Chaque édition offre des opportunités précieuses pour échanger, apprendre et s’inspirer. Voici quelques temps forts que je ne manquerai pas de suivre:

Rencontres avec les réalisateurs après les séances

après les séances Masterclass thématique animée par des professionnels du secteur

animée par des professionnels du secteur Séance d’ouverture en présence d’un parrain ou d’une marraine, avec une séance spéciale dédiée

Pour enrichir ce panorama, je partage ci-dessous deux ressources utiles qui fournissent des éclairages complémentaires sur l’actualité du secteur : une opération salvatrice dans le port breton et un regard sur le cadre législatif et la sécurité. Ces articles offrent des angles complémentaires sur la culture et les enjeux contemporains qui irriguent aussi le cinéma court.

Dans ce cadre, j’évoque aussi des publications et des analyses qui montrent comment le format court peut devenir un tremplin pour des trajectoires remarquables. Pour continuer la découverte, vous pouvez lire ces analyses et regarder les débats suscités par les propositions présentées dans cette édition.

Ce que j’emporterai de cette 7ᵉ édition

En tant que journaliste spécialisé, mon expérience m’a appris à repérer les signaux forts: des thématiques qui résonnent avec l’air du temps, des talents qui prennent place sur scène et des formats qui expérimentent sans renier l’émotion. Cette année, le mélange entre ratures esthétiques et narration claire crée une dynamique qui parle aussi bien au cinéphile qu’au curieux occasionnel.

Pour ceux qui s’interrogent sur la façon dont ces courts-métrages s’inscrivent dans l’écosystème culturel, la programmation offre des points d’entrée simples et accessibles:

Des sessions publiques et des échanges directs avec les créateurs

et des échanges directs avec les créateurs Des regards internationaux sur le court, avec des œuvres françaises et étrangères

sur le court, avec des œuvres françaises et étrangères Des performances hybrides mêlant musique, image et mouvement

Pour approfondir et élargir le cadre du festival, je recommande la consultation de contenus complémentaires et l’écoute des discussions autour des œuvres présentées. Par exemple, l’actualité culturelle et les débats autour du cinéma court se reflètent aussi dans d’autres rubriques et articles, comme ceux accessibles via des dossiers thématiques.

Qu’est-ce que le Festival Format Court ?

C’est une vitrine annuelle pour les courts-métrages, mêlant compétitions, rétrospectives et masterclasses, avec des regards sur les tendances actuelles du format court.

Quand et où se déroule-t-il en 2026 ?

La 7ᵉ édition se tient du 8 au 12 avril 2026 au Studio des Ursulines à Paris (5e arrondissement).

Quelles œuvres et thèmes ressortent de cette édition ?

La programmation balance entre fiction, documentaire et expérimental, avec un focus notable sur l’Iran et des séances spéciales qui mettent en lumière des talents émergents.

En somme, cette 7ᵉ édition rappelle que le court-métrage sait condenser des univers multiples en quelques minutes: émotions intenses, regards ciselés, et une énergie communicative qui peut marquer durablement la scène cinématographique. Pour ceux qui veulent suivre le fil, le rendez-vous est pris: Festival Format Court restera une référence en matière de narration concise et audacieuse, et j’y reviendrai avec mes notes et mes impressions sur ce qui a vraiment compté pendant ces jours de projection. Festival Format Court

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