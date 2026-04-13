Découvrez l’origine des numéros mystérieux au fond des verres Duralex®

Les numéros mystérieux au fond des verres Duralex intriguent encore après des décennies. Pourquoi ces chiffres existent-ils, et que signifient-ils réellement aujourd’hui ? Je me suis penché sur cette question en regardant les archives d’après-guerre, les pratiques industrielles et les usages quotidiens dans les cantines. Au fil de l’enquête, il devient clair que ces marques ne révèlent pas l’âge des enfants, mais une logique de traçabilité et de production qui a perduré. Dans ce texte, je vous explique simplement ce qu’ils signifient, comment ils sont apparus et ce que vous pouvez en faire chez vous.

Chiffre au fond Signification probable Intérêt pratique 1 Numéro de machine ou de moule utilisé Aide à retracer l’origine du verre en cas de défaut 12 Lot ou groupe de production spécifique Permet une isolement rapide des séries concernées 24 Identifiant de l’atelier ou de la ligne Facilite le contrôle qualité et la traçabilité 48 Fin de série ou dernier moule d’un lot Historique utile pour les audits

Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la documentation, voici deux liens utiles qui expliquent les chiffres au fond des verres et leur origine. dossier sur les chiffres au fond des verres Duralex et article sur l’origine des chiffres Duralex.

Ce que révèlent réellement les chiffres au fond des verres Duralex

On pourrait croire à une énigme enfantine, mais ces chiffres ne parlent pas d’âge ni de tours de magie. Ils décryptent une chaîne de fabrication qui a traversé les années et les crises. En pratique, ils servent surtout à repérer rapidement l’origine d’un verre en cas de défaut, et à faciliter les contrôles internes. Voici pourquoi cela a du sens, même aujourd’hui.

Traçabilité claire : chaque chiffre pointe vers une machine, un moule ou un lot précis, ce qui permet d’isoler rapidement les anomalies sans devoir démonter tout le stock.

: chaque chiffre pointe vers une machine, un moule ou un lot précis, ce qui permet d’isoler rapidement les anomalies sans devoir démonter tout le stock. Rétroaction efficace : en cas de défaut, l’équipe qualité peut cibler précisément la partie de la chaîne problématique et corriger le tir sans pertes inutiles.

: en cas de défaut, l’équipe qualité peut cibler précisément la partie de la chaîne problématique et corriger le tir sans pertes inutiles. Histoire industrielle : les chiffres reflètent une pratique post-guerre où l’on cherchait à rationaliser la production et à assurer une durabilité maximale des produits domestiques.

Interpréter les chiffres dans le cadre de la fabrication

Pour moi, comprendre ce système demande de distinguer quelques notions simples. Tout n’est pas gravé sur le verre par hasard; chaque chiffre est une clé pour lire l’histoire de sa fabrication :

Traçabilité renforcée : le chiffre au fond permet de rattacher le verre à une machine ou un moule spécifique, facilitant les retours en cas de défaut.

: le chiffre au fond permet de rattacher le verre à une machine ou un moule spécifique, facilitant les retours en cas de défaut. Contrôle qualité ciblé : les séries associées à un chiffre permettent de vérifier des lots entiers sans éparpiller les ressources.

: les séries associées à un chiffre permettent de vérifier des lots entiers sans éparpiller les ressources. Référence historique : ces numéros témoignent d’un mode opératoire qui a évolué sans forcément disparaître, même si les genèses et les méthodes ont changé.

Comment interpréter ces chiffres chez soi

Si vous déballiez une boîte de Duralex et que vous repérez un chiffre au fond, voici comment agir sans devenir détective privé :

Examinez le chiffre et comparez-le à la table ci-dessus pour estimer s’il s’agit d’un moule, d’un lot ou d’une machine.

et comparez-le à la table ci-dessus pour estimer s’il s’agit d’un moule, d’un lot ou d’une machine. Vérifiez l’état du verre : présence de défauts, fissures, rayures — les chiffres peuvent aider à retracer l’origine exacte en cas de réclamation.

: présence de défauts, fissures, rayures — les chiffres peuvent aider à retracer l’origine exacte en cas de réclamation. Conservez l’information : prenez une photo du fond et notez le chiffre; cela peut être utile si vous devez discuter avec le SAV.

: prenez une photo du fond et notez le chiffre; cela peut être utile si vous devez discuter avec le SAV. Utilisez les ressources : pour approfondir, consultez les pages spécialisées et les articles comme ceux évoqués ci-dessus.

Pour ceux qui veulent pousser l’analyse, vous pouvez aussi explorer des ressources internes qui expliquent les processus de fabrication et les contrôles qualité. l’histoire de Duralex et le contrôle qualité en fabrication vous apporteront des éclairages complémentaires sur cette thématique.

En pratique, ces chiffres ne servent pas à jouer les archivistes poussiéreux dans votre cuisine, mais à garantir que chaque verre soit traçable et conforme. En croisant les chiffres avec les informations de production, on peut reconstituer une partie de l’itinéraire industriel et comprendre comment Duralex a su préserver sa réputation de robustesse et de clarté sur des décennies.

J’en retire une leçon simple: même les objets du quotidien, comme un verre, portent une trace d’histoire technique et humaine. Et c’est exactement ce que racontent ces chiffres : numéros mystérieux au fond des verres Duralex.

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