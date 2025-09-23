Retrouvez-nous sur NOVO19 : aperçu et horaires de diffusion – Guide TV Ouest-France

Découvrir NOVO19 : la nouvelle chaîne TNT qui révolutionne le Guide TV Ouest-France en 2025

Depuis son lancement en 2025, NOVO19 ne cesse de faire parler d’elle, notamment pour ses horaires de diffusion innovants et ses programmes variés. La chaîne, diffusée en clair sur le canal 19 de la TNT, se distingue par son accessibilité et sa richesse de contenu, allant des documentaires aux séries en passant par l’info en direct. Alors, si vous vous demandez comment cette nouvelle venue s’intègre dans le paysage déjà saturé du Guide TV de Ouest-France, voici un aperçu complet pour ne rien manquer. La question que tout le monde se pose : NOVO19 peut-elle réellement concurrencer les grands noms comme Canal+, TF1, ou les programmations de France Télévisions ? La réponse se trouve justement dans sa grille et ses opportunités de replay.

Critère Détails Diffusion Canal 19 numérique, satellite, câble, IPTV Horaires Programmes en journée et en soirée, avec des événements en direct Contenu principal Documentaires, info en continu, séries, films, émissions en direct Particularité Soutien à la production locale, notamment via des interviews et reportages en direct

Le programme TV de NOVO19 : quoi regarder en 2025 ?

Connaissez-vous cette sensation de ne jamais tomber sur la bonne émission au bon moment ? Avec NOVO19, cette frustration s’efface. La chaîne offre une grille riche et diversifiée pour satisfaire tous les goûts :

Documentaires pour les passionnés d’histoire, science ou nature

pour les passionnés d’histoire, science ou nature Info en continu pour rester connecté à l’actualité locale et nationale

pour rester connecté à l’actualité locale et nationale Séries et films en replay ou en direct, pour tous les amateurs de divertissement

en replay ou en direct, pour tous les amateurs de divertissement Programmes en direct avec des événements locaux et régionaux, notamment des interviews exclusives avec des personnalités locales ou des propriétaires de PMU en direct, accessibles via ce lien

Et si vous souhaitez connaitre le programme précis de chaque journée, le Guide TV Ouest-France fournit une grille complète, actualisée quotidiennement. La nouveauté cette année ? La diffusion de certains événements en 4K, disponible via la plateforme Novo19.

Le replay, un vrai avantage pour les internautes pressés

En 2025, l’offre de replay est devenue essentielle. NOVO19 exploite pleinement cette tendance en permettant à ses spectateurs de revoir leurs émissions favorites, même plusieurs jours après leur diffusion. Une solution idéale pour ceux qui ont un emploi du temps chargé ou qui aiment simplement savourer leur programme à leur rythme. La facilité d’accès au replay se retrouve également sur la plateforme officielle, que ce soit via téléviseur connecté ou ordinateur.

Comment suivre facilement NOVO19 depuis votre canapé ?

Voici quelques astuces pour ne rater aucun programme :

*Ajouter NOVO19 à votre liste de chaînes favorites via votre décodeur ou application IPTV*

*Consulter régulièrement le Guide TV de Ouest-France pour les mises à jour de la grille horaire*

*S’abonner aux notifications pour recevoir les alertes sur les grands événements en direct ou en replay*

*Utiliser les fonctionnalités de recherche pour accéder rapidement à une émission précise*

La chaîne s’est aussi équipée d’un blog où sont partagés des interviews et des coulisses des programmes, accessible directement depuis le site Ouest-France TV.

Les enjeux et perspectives pour NOVO19 en 2025

Depuis ses débuts, NOVO19 a su capitaliser sur une stratégie régionale forte, en mettant l’accent sur la production locale. Elle s’impose désormais comme une alternative crédible face aux acteurs historiques. Sa capacité à s’adapter rapidement aux nouvelles technologies, notamment la 4K ou la diffusion en direct assistée par IA, lui confère un avantage certain, comme en témoigne la réussite de son lancement en direct, diffusé en simultané sur plusieurs plateformes. La chaîne a aussi innové avec des événements interactifs, où les spectateurs peuvent intervenir via leurs smartphones.

FAQ sur NOVO19 : tout ce qu’il faut savoir

Comment accéder à NOVO19 ? La chaîne est disponible sur le canal 19 de la TNT, ainsi que sur toutes les plateformes numériques comme IPTV, satellite ou câble. Quels programmes privilégier en 2025 ? Les documentaires et les émissions d’actualité locale ont remporté un franc succès cette année. Consultez également le Guide TV pour ne rien manquer. Le replay est-il gratuit ? Absolument. Tous les programmes en replay sont accessibles gratuitement sur le site officiel ou la plateforme dédiée. Quels autres médias sont partenaires de NOVO19 ? La chaîne est en partenariat avec Ouest-France pour la diffusion des programmes et la mise à jour du Guide TV.

