Sirāt d’Oliver Laxe : Entre Illusion et Offense – Analyse Hors Série

Quand un film provoque autant de débat qu’une déflagration cinématographique, c’est qu’il touche à quelque chose d’essentiel. Sirāt d’Oliver Laxe est précisément ce type de création qui divise, fascine et refuse les sentiers battus. Présenté en compétition officielle à Cannes en 2025, ce quatrième long-métrage du réalisateur franco-espagnol a remporté le prix du jury avant d’être nominé aux Oscars. Mais au-delà des distinctions, c’est l’expérience singulière qu’il propose qui mérite qu’on s’y attarde : une plongée sensorielle dans le désert marocain où un père part à la recherche de sa fille, perdue dans une rave clandestine. Entre narration documentaire et expérimentation formelle, entre beauté hypnotisante et malaise palpable, le film incarne une vision du cinéma contemporain où l’image prime sur la clarté narrative.

Éléments clés de Sirāt Caractéristiques Genre cinématographique Drame expérimental, documentaire narratif Réalisateur Oliver Laxe (franco-espagnol, 43 ans) Festival de présentation Cannes 2025, compétition officielle Distinction majeure Prix du jury, nomination aux Oscars Cadre spatial Désert marocain, rave underground Esthétique dominante Méditative, hypnotique, polyphonique

Une vision cinématographique hors des normes conventionnelles

Lorsque je découvre un film comme Sirāt, je me demande toujours ce qui le distingue des productions habituelles. La réponse réside dans l’absence presque totale de concession narrative. Oliver Laxe refuse la structuration classique du récit : point d’exposition limpide, développement prévisible, dénouement catégorique. À la place, il nous offre une atmosphère, une tension permanente, un sentiment de dérive qui colle à la peau bien après la projection.

Le film fusionne plusieurs registres : la recherche d’une personne disparue fonctionne comme prétexte narratif, tandis que la texture du désert, les sons fragmentaires et les présences humaines forment une polyphonie inévitable. Cette fusion entre forme et contenu crée une expérience où le spectateur n’est jamais vraiment confortable, mais continuellement hypnotisé. C’est là qu’intervient la dimension transgressive du projet : cette inconfort ne relève pas d’une maladresse, mais d’un parti pris assumé.

Une approche sensorielle plutôt que narrative

Ce qui frappe d’emblée, c’est que l’intrigue se dilue dans la sensation. Le père recherche sa fille, certes, mais le film privilégie la méditation sur la traversée, les rencontres fragmentaires, l’immersion sensorielle. Les plans du désert ne sont jamais des simples décors : ils deviennent des personnages à part entière, des entités mouvantes qui commentent l’action.

L’utilisation du son revêt une importance capitale. Plutôt qu’une bande sonore accompagnatrice, nous avons affaire à une stratification sonore où chaque couche porte un sens. Les murs de bruit créent une enveloppe enveloppante, presque étouffante parfois, qui amplifie l’émotion bien davantage que ne le ferait un dialogue explicatif. C’est une approche qui divise naturellement : certains y voient une profondeur poétique, d’autres une obstruction à la compréhension.

Le paradoxe entre illusion et offense : pourquoi le film trouble autant

Attardons-nous sur le titre même, Sirāt, qui renvoie au concept islamique du pont entre ce monde et l’au-delà. Ce choix onomastique n’est pas innocent. Le film se situe dans cet entre-deux, ce no man’s land où les certitudes s’effondrent. Entre la quête charnelle (retrouver un proche) et l’expérience métaphysique (traverser l’inconnu), Laxe construit un espace d’ambiguïté maximale.

L’illusion réside dans notre attente spectatorielle. Nous arrivons au cinéma avec l’espoir de suivre une histoire linéaire, compréhensible, rassurante. Or, Sirāt refuse systématiquement cette promesse. Il nous leurre en nous présentant les éléments d’un drame familial classique, puis les démantèle progressivement. Simultanément, cette stratégie peut sembler offensante pour ceux qui privilégient la transparence narrative et l’accessibilité du sens.

Les tensions thématiques qui fracturent le spectateur

Le film aborde plusieurs crises contemporaines sans jamais les traiter frontalement : les mouvements migratoires, les bouleversements politiques, l’effondrement écologique. Ces enjeux imprègnent chaque cadre, chaque échange dialogué, sans pourtant être explicitement nommés. C’est cette latéralité thématique qui génère une certaine tension.

Quelques dimensions structurent cette problématique :

L’absence de catégorisation : les personnages ne sont ni clairement victimes ni clairement responsables, brouillant les lignes morales habituelles

: les personnages ne sont ni clairement victimes ni clairement responsables, brouillant les lignes morales habituelles La dissolution des frontières : le désert efface les démarcations entre l’humain et la nature, entre le réel et le phantasmagorique

: le désert efface les démarcations entre l’humain et la nature, entre le réel et le phantasmagorique L’ambiguïté générationnelle : le père et le fils incarnent deux visions du monde irréconciliables, mais aucune n’est présentée comme définitive

: le père et le fils incarnent deux visions du monde irréconciliables, mais aucune n’est présentée comme définitive La rave comme métaphore : l’espace souterrain de la danse clandestine symbolise à la fois la liberté et le danger, l’émancipation et la perdition

Une mise en scène qui repousse les limites du cinéma classique

Ce qui rend Sirāt véritablement singulier, c’est la maîtrise technique au service d’une intention philosophique. Oliver Laxe ne jongle pas avec des effets spectaculaires ou des artifices visuels. Il travaille la profondeur de champ, la lumière naturelle, le grain de l’image pour créer une densité émotionnelle insurmontable.

Les paysages du désert ne sont jamais sublimes au sens romantique traditionnel. Ils sont bruts, minéraux, hostiles. Sergi López, incarnant le père, traverse ces étendues comme une figure mythologique confrontée à des obstacles insurmontables. Sa performance repose sur une immobilité faciale qui contraste violemment avec l’agitation mentale qu’on devine.

L’écho du cinéma contemplatif et de l’expérimentation

Je dois souligner comment cette démarche s’inscrit dans une filiation cinématographique spécifique. Laxe dialogue avec le cinéma lent des années 2010-2020, celui des réalisateurs privilégiant la durée et la texture à la rapidité narrative. Cependant, il s’en distingue par une approche plus combattive, moins apaisante. Où le cinéma contemplatif classique cherche la sérénité, Sirāt recherche l’inquiétude.

Cette stratégie ne plaît évidemment pas à tous. Beaucoup critiquent l’hermétisme apparent du film, son refus de faciliter l’accès au sens. Ces critiques ne sont pas infondées, mais elles ignorent un élément fondamental : l’opacité constitutive du film n’est pas un défaut, c’est le cœur de son projet esthétique. Laxe affirme que le cinéma doit aussi pouvoir déstabiliser, refuser, offenser.

Les enjeux contemporains tissés dans la narration

Quand je reviens sur Sirāt plusieurs semaines après sa projection à Cannes, ce qui persiste, c’est la sensation que le film parle de notre époque sans la nommer jamais directement. Les crises existentielles qui traversent le monde contemporain s’incarnent dans la quête d’un père au cœur du chaos.

Vous noterez que plusieurs critiques cinématographiques ont rapproché ce long-métrage de mouvements sociaux réels, de mobilisations clandestines, voire de protestations dépassant les frontières traditionnelles. C’est parce que Laxe, sans jamais sombrer dans l’agit-prop, tisse les préoccupations collectives dans un récit singulier. La clôture épique du film demeure énigmatique, refusant la résolution catégorique pour laisser le spectateur dans une perplexité productive.

L’humanité fragmentée au cœur du projet

Le véritable enjeu du film reste humanitaire au sens large. Les figures du migrant, du parent inquiet, du jeune en quête d’identité, du survivant des crises peuplent Sirāt sans jamais devenir des archétypes simplifiés. Chaque personnage porte une complexité singulière, une histoire qui dépasse le cadre du film.

Cette approche crée un paradoxe fascinant : plus le film refuse l’explication psychologique convenrue, plus nous projetons nos propres préoccupations sur l’écran. C’est pourquoi tant de spectateurs ont rapporté des expériences différentes du visionnage. Pour certains, c’est une méditation sur la mort. Pour d’autres, une allégorie migratoire. Pour d’autres encore, une critique de la surveillance technologique implicite.

L’accueil critique : entre adulation et rejet

Sincèrement, l’accueil mitigé du film me fascine autant que l’œuvre elle-même. Sirāt incarne presque caricaturalement le clivage contemporain entre cinéphilies rivales. D’un côté, une frange de cinéastes et critiques voit en Laxe un visionnaire capable de repousser les limites formelles. De l’autre, des spectateurs et professionnels estiment que cette approche privilégie l’hermétisme au détriment de l’accessibilité.

Le prix du jury à Cannes représente un compromis significatif : la reconnaissance institutionnelle sans l’adhésion unanime. La nomination aux Oscars amplifie cette reconnaissance internationale. Pourtant, au-delà des trophées, ce qui compte réellement, c’est l’impact durable que le film aura sur la conception même du cinéma.

Pourquoi l’offense devient intéressante

Revenons sur ce qui trouble : certains spectateurs se sentent offensés par ce qu’ils perçoivent comme un refus de raconter une histoire conventionnelle. Mais l’offense n’est-elle pas parfois salutaire ? Un film doit-il toujours nous rassurer, ou peut-il nous questionner radicalement sur nos attentes mêmes ?

Cela rappelle les débats autour d’autres réalisateurs provocateurs. Pensez à Sergi López qui plonge dans une transe hypnotique au cœur du désert avec Sirat. Son incarnation demeure suffisamment ambiguë pour que chacun y projette sa propre vulnérabilité.

Vers une redéfinition du spectateur cinéphile

Ultimement, Sirāt pose une question existentielle au cinéma lui-même. Dans un contexte où la majorité des productions vise l’efficacité narrative et l’émotion catégorisée, peut-on encore défendre l’opacité, l’ambiguïté, l’inconfort comme valeurs cinématographiques ?

Ma conviction demeure que oui. Non parce que tout film hermétique possède mécaniquement une valeur supérieure, mais parce que la diversité des approches enrichit le médium. Sirāt ne conviendra pas à tous, et c’est précisément ce qui le rend précieux. Il cartographie un ailleurs cinématographique, une dimension parallèle comme le suggère brillamment Oliver Laxe lui-même.

Le cinéma de Laxe exige une disponibilité différente du spectateur. Non plus passif, mais actif. Non plus cherchant la réponse, mais acceptant la question. Non plus attendant l’émotion prédigérée, mais la construisant à partir des fragments sensoriques proposés.

Sirāt comme point de basculement

Ce film marque potentiellement un point d’inflexion. Ou il disparaîtra comme une curiosité flatteuse mais marginal. Ou il catalysera une nouvelle vague de créateurs prêts à sacrifier l’accessibilité immédiate à la profondeur expérientielle. Les prochaines années nous le diront.

Ce qui demeure incontestable, c’est que Sirāt d’Oliver Laxe représente une vision singulière du cinéma contemporain, celle où la forme devient indissociable du fond, où le désert devient polyphonie, où un père devenant chercheur incarne nos propres quêtes fragmentaires. Le film entre illusion et offense, entre beauté méditative et malaise palpable, force le cinéma à se redéfinir constamment en tant que langage capable de troubler, interpeller et transformer ceux qui osent vraiment le regarder.

Autres articles qui pourraient vous intéresser