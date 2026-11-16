La série d’espionnage Slow Horses ira-t-elle jusqu’à l’essoufflement ? Avec le renouvellement pour deux saisons supplémentaires, Apple TV+ répond clairement non : l’équipe de Jackson Lamb est attendue pour les saisons 9 et 10. Cette annonce prolonge une aventure de télévision britannique qui préfère les agents cabossés aux héros impeccables, et les manœuvres discrètes aux explosions à répétition.

Le calendrier rappelle que la saison 5 et la saison 6 font partie d’un récit déjà solidement installé, mais les nouvelles commandes vont bien au-delà. Pour les amateurs d’espions, l’intérêt ne tient pas seulement au nombre d’épisodes à venir : il repose sur la possibilité de laisser évoluer les personnages et leurs rivalités. Je trouve que c’est là la force de la série : Jackson Lamb peut être odieux, mais il n’est jamais prévisible. Une longévité rare, à condition de continuer à surprendre.

Repère Information Plateforme Apple TV+ Nouvelles saisons commandées Les saisons 9 et 10 Dernière étape mentionnée La saison 6, composée de six épisodes selon les informations communiquées Personnage central Jackson Lamb, incarné par Gary Oldman

Slow Horses renouvelée : les saisons 9 et 10 déjà commandées

Le renouvellement porte sur deux saisons supplémentaires, soit les saisons 9 et 10. La décision donne à la série une perspective peu commune dans le paysage actuel du streaming, où beaucoup de fictions doivent convaincre à chaque nouvelle commande.

Le chiffre est simple : deux saisons de plus. Il ne signifie pas que l’histoire est déjà écrite dans ses moindres détails, mais il confirme que la plateforme veut poursuivre l’adaptation et conserver son équipe d’espions à l’écran. Pour le public, c’est une promesse de continuité ; pour les scénaristes, un espace supplémentaire pour faire évoluer les alliances et les conséquences des missions.

Une commande qui dépasse le cap de la saison 6

La saison 6 marque une étape importante dans la diffusion de la série, mais elle ne constitue pas son horizon final. La commande des saisons 9 et 10 permet de voir plus loin, sans pour autant révéler qui sera présent dans chaque épisode ni comment les intrigues vont se dénouer.

Dans mon regard de spectateur, l’annonce est surtout intéressante parce qu’elle laisse le temps aux personnages secondaires de compter vraiment. Dans une série d’espionnage, un collègue jusque-là cantonné au fond du bureau peut devenir le maillon décisif d’une opération. C’est souvent plus convaincant qu’un nouvel agent présenté comme exceptionnel dès sa première scène.

Pourquoi la série d’espionnage peut-elle durer ?

La formule de Slow Horses repose sur un contraste efficace : des dossiers sensibles, des rivalités internes et des agents que personne ne prend tout à fait au sérieux. Jackson Lamb, avec son humeur acide et ses méthodes peu orthodoxes, donne à cette mécanique un centre de gravité singulier.

La série évite ainsi de réduire ses espions à des silhouettes en costume. Les erreurs, les frustrations et les petits calculs ont autant de poids que les opérations secrètes. J’y vois une anecdote de mise en scène récurrente : une conversation banale dans un bureau peut parfois créer davantage de tension qu’une poursuite, précisément parce que chacun y cache quelque chose.

Le pari narratif de Jackson Lamb et de son équipe

Prolonger la série oblige à renouveler les menaces sans effacer ce qui la rend reconnaissable. La personnalité de Lamb offre un point d’ancrage, tandis que les autres membres de son équipe peuvent porter des intrigues différentes, entre loyauté, ambition et survie professionnelle.

Ce choix a aussi une limite : une longue série ne peut pas se contenter de répéter la même humiliation de bureau ou le même retournement de situation. Les saisons à venir devront donc déplacer les rapports de force. La commande ouvre une porte, mais c’est l’écriture qui devra empêcher les espions de tourner en rond.

Ce que le renouvellement change pour les spectateurs

Pour celles et ceux qui suivent la série depuis la saison 5 ou qui découvrent la saison 6, l’annonce confirme que l’univers va se poursuivre au-delà des intrigues immédiates. Elle ne précise pas, à elle seule, la date de diffusion des saisons 9 et 10 ni le retour de chaque interprète : mieux vaut distinguer une commande de saisons d’un calendrier de production détaillé.

Les repères disponibles sont néanmoins parlants : deux saisons ont été commandées, et la saison 6 compte six épisodes selon les informations fournies. Ces chiffres dessinent une trajectoire, pas une garantie sur la qualité de chaque nouvel épisode. À mes yeux, le meilleur indicateur restera la capacité de la série à conserver son humour grinçant sans transformer Jackson Lamb en simple caricature.

En misant sur deux saisons supplémentaires, Apple TV+ confirme la place de Slow Horses parmi les séries d’espionnage britanniques les plus durables de son catalogue. Les saisons 9 et 10 devront encore prouver que Jackson Lamb et ses espions ont de nouvelles histoires à raconter, mais le renouvellement leur en donne l’occasion.

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