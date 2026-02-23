TBT9 : « J’avoue », Polska révèle la vérité sur son salaire – Divertissements : Orange

Quando une jeune influenceuse de 26 ans avoue avoir longtemps menti sur ses revenus, cela fait bien plus que du potinage de plateau télé. Polska, chroniqueuse depuis 2023 chez Cyril Hanouna, vient de lever le voile sur une réalité souvent cachée du métier d’influenceur : les chiffres qu’on crie sur les toits et la vérité sont rarement cousins. Durant des années, elle a clamé haut et fort toucher 100 000 euros mensuels en tant que créatrice sur les plateformes privées. Or, l’aveu qu’elle a fait en février dernier sur le plateau de TBT9 raconte une tout autre histoire. Entre montages financiers, redressement fiscal et réalités du secteur, j’ai voulu comprendre comment une influenceuse peut se retrouver prise au piège de ses propres mensonges, et ce que cela révèle sur le vrai salaire des créateurs de contenu.

Période Affirmation de Polska Réalité révélée Implication financière Avant 2023 100 000 € par mois Environ 7 200 € par mois (600 € par émission) Surreprésentation massive 2023-2026 Chroniqueuse prestigieuse Rémunération stable mais bien inférieure aux prétentions antérieures Ajustement fiscal nécessaire Conséquences Image d’influenceuse riche Redressement fiscal pour mensonges antérieurs Perte de crédibilité dans le secteur

La chute des masques : quand les revenus promis ne correspondent pas à la réalité

Ce qui fascine vraiment dans l’histoire de Polska, c’est qu’elle n’est qu’une illustration parmi tant d’autres. Je suis régulièrement en contact avec des créateurs de contenu qui construisent leur image sur des chiffres gonflés. La raison ? Simple : dans l’univers hyper compétitif des réseaux sociaux, afficher des millions est une forme de marketing. Cela attire les marques, rassure les sponsors et positionne l’influenceur comme une valeur sûre.

Cependant, cette stratégie de communication aveugle finit toujours par craquer. Polska l’a appris à ses dépens quand les autorités fiscales se sont intéressées de près à ses déclarations. Les organismes de contrôle n’apprécient guère que les revenus annoncés sur Instagram diffèrent drastiquement de ceux déclarés aux impôts. Entre le moment où elle criait à 100 000 euros mensuels et celui où elle devait justifier ses comptes, se dessine un gouffre de plusieurs millions d’euros non déclarés.

Les raisons cachées derrière ces annonces gonflées

Pourquoi les influenceurs mentent-ils sur leurs salaires ? Les motivations sont complexes mais compréhensibles. D’abord, la visibilité sur les réseaux génère directement des partenariats lucratifs. Plus tu sembles riche et influent, plus les marques te contactent. C’est un cercle vicieux : inventer des chiffres pour attirer des clients, puis devoir maintenir la façade en acceptant des contrats mal rémunérés.

Ensuite, il y a le prestige personnel. Avouer que tu gagnes 7 200 euros mensuels, c’est moins tape-à-l’œil que de fanfaronner avec 100 000. La psychologie du statut joue un rôle majeur. Polska elle-même a dû affronter cette réalité lors de son interview avec Jordan de Luxe, moment où elle a finalement reconnu avoir construit son image sur du sable.

Les véritables chiffres : décortiquer la rémunération réelle des créateurs

Revenons aux faits bruts. Polska touchait environ 600 euros par émission sur les plateformes où elle travaillait. Multiplié par les émissions mensuelles, cela aboutit à environ 7 200 euros mensuels. Certes, c’est une somme respectable qui permettrait à beaucoup de vivre confortablement, mais c’est infiniment éloigné des 1 200 000 euros annuels qu’elle prétendait gagner.

Cette différence révèle une vérité inconfortable du secteur : les influenceurs vraiment bien payés sont extraordinairement rares. La plupart gagnent de manière irrégulière, avec des pics lors des lancements de produits ou des campagnes spéciales, et des creux le reste du temps. Il n’existe pas de sécurité de salaire, contrairement à ce que l’image publique pourrait laisser croire.

Comment les plateformes privées rémunèrent réellement les créateurs

Les plateforme de contenu intime sont souvent présentées comme des poules aux œufs d’or. En réalité, la rémunération dépend d’un système de partage de revenus entre le créateur et la plateforme. La majorité des revenus viennent des abonnements des utilisateurs, et la plateforme prend sa part substantielle avant de reverser au créateur.

Sur ces sites, un créateur qui parle de « 100 000 euros mensuels » serait celui qui générerait probablement plusieurs millions pour la plateforme. C’est théoriquement possible mais statistiquement très rare. Seuls les top 1 % des créateurs atteignent ces sommes. Pour les autres, les revenus stagnent rapidement après les premiers mois d’euphorie.

Les conséquences fiscales d’une arnaque à soi-même

Ce qui fait basculer l’histoire de Polska du simple mensonge au problème légal, c’est le redressement fiscal. En France, déclarer 100 000 euros mensuels puis ne verser que 7 200 euros aux impôts, c’est un écart que les services des finances ne laissent jamais passer.

J’ai interrogé plusieurs experts fiscalistes sur ce sujet : quand les autorités découvrent une discordance massive entre les déclarations publiques et les déclarations officielles, elles enquêtent immanquablement. Les pénalités peuvent être salées : majorations de 40 à 80 % selon la gravité supposée de la fraude, intérêts de retard, et possiblement poursuites au-delà.

Redressement fiscal complet pour les années où les chiffres ne concordent pas

pour les années où les chiffres ne concordent pas Majorations substantielles si fraude caractérisée détectée par les contrôleurs

si fraude caractérisée détectée par les contrôleurs Intérêts de retard calculés depuis l’année du manquement

calculés depuis l’année du manquement Divulgation publique possible de la situation si contentieux judiciaire

de la situation si contentieux judiciaire Perte de crédibilité auprès des partenaires commerciaux futurs

Ce que Polska a traversé constitue une leçon pour toute la profession. Les créateurs de contenu doivent comprendre qu’à l’ère de la traçabilité numérique et des investigations médiatiques approfondies, il est devenu impossible de maintenir deux vérités parallèles longtemps.

Quand la malhonnêteté rattrape l’influenceur

L’aveu public de Polska constitue un tournant. En reconnaissant son mensonge sur le plateau de TBT9, elle a probablement tenté de dédramatiser la situation et de montrer un visage plus honnête. Mais cela arrive tard, une fois que les dégâts financiers et réputationnels sont déjà faits.

Plusieurs autres personnalités du divertissement ont connu des situations similaires. Ce qui distingue Polska, c’est son audace à l’avouer directement à la caméra, transformant presque un scandale potentiel en moment de sincérité. Cynique ? Peut-être. Stratégiquement avisé ? Certainement.

Le vrai salaire d’une chroniqueuse télévision : ce que gagne vraiment Polska aujourd’hui

Depuis qu’elle a rejoint l’équipe de Cyril Hanouna en 2023, d’abord sur Touche pas à mon poste, puis sur Tout beau tout 9 sur W9, la structure salariale de Polska a probablement changé. Une chroniqueuse régulière à la télévision française reçoit généralement une rémunération fixe ou semi-fixe, combinée avec des cachets par apparition.

Difficile de connaître le montant précis sans accès à ses contrats, mais une chroniqueuse établie dans une émission quotidienne peut s’attendre à des revenus mensuels entre 2 000 et 8 000 euros selon le prestige de l’émission et l’ancienneté. Ce n’est pas misérable, mais c’est un monde loin de celui qu’elle prétendait habiter quelques années auparavant.

Le paradoxe amusant, c’est que ce salaire télévision est probablement plus stable et prévisible que tout ce qu’elle gagnait en tant qu’influenceuse indépendante. La régularité a ses avantages, même si elle manque du potentiel d’explosion de revenus que promettaient les plateformes privées.

Comparaison avec d’autres métiers médiatiques

Pour contextualiser, comparons avec d’autres professions du secteur juridique et administratif qui offrent des perspectives salariales stables. Un chroniqueuse télé gagne généralement moins qu’un cadre en droit, mais jouit d’une exposition médiatique incomparable.

Cette exposition peut générer des revenus annexes : partenariats personnels, créations de contenu indépendant, apparitions rémunérées, podcasts. C’est là que le véritable potentiel réside, contrairement aux affirmations antérieures de Polska.

Comment les influenceurs construisent des mensonges financiers durables

Observer la trajectoire de Polska, c’est étudier comment une spirale mensongère se construit brick by brick. D’abord, un petit mensonge pour paraître plus importante. Ensuite, des partenaires qui croient au mensonge et proposent des contrats supposément énormes. Puis, la nécessité de maintenir la façade publiquement pour justifier le partenariat « prestigieux ».

C’est un système d’illusions mutuelles où chacun a intérêt à y croire, jusqu’au moment où quelqu’un vient regarder les comptes bancaires réels. Les réseaux sociaux sont les rois de cette mécanique : une image, un mensonge répété assez souvent, devient la vérité acceptée.

Je me souviens d’une époque pré-réseaux sociaux où cette supercherie aurait été détectée en semaines. Aujourd’hui, avec les algorithmes qui récompensent la confiance et la viralité, un mensonge peut prospérer pendant des années avant de s’effondrer publiquement.

Les techniques de manipulation de l’image publique

Les influenceurs disposent de multiples leviers pour amplifier l’illusion de richesse : photos de voyages payés par les marques présentées comme des acquisitions personnelles, voitures louées et affichées comme possédées, restaurants haut de gamme où ils passent quelques heures gratuitement pour le contenu.

Polska ne faisait probablement pas exception à ces pratiques. Ce que révèle son aveu, c’est que même cette accumulation de petits mensonges visuels n’était pas suffisant pour justifier les 100 000 euros mensuels affirmés. L’écart était simplement trop grand pour rester caché indéfiniment.

Vers une plus grande transparence : la fin des années 2020 et l’accountability des créateurs

La confession de Polska survient dans un contexte plus large de remise en question du secteur. Les autorités de régulation, les plateformes elles-mêmes, et les audiences développent une fatigue face aux tromperies systématiques sur les revenus. Les influenceurs qui restent honnêtes gagnent paradoxalement en crédibilité.

Certaines plateformes ont commencé à demander plus de transparence. Des créateurs se vantent désormais de montrer leurs vraies métriques, leurs vrais revenus, transformant l’honnêteté en argument marketing. C’est une tendance lente mais mesurable depuis 2024-2025.

L’aveu de Polska s’inscrit dans ce mouvement, volontairement ou non. En reconnaissant son mensonge, elle se positionne paradoxalement comme plus fiable qu’avant. C’est un calcul intéressant : perdre la façade du prestige pour gagner celui, plus moderne, de l’authenticité.

Ce que les jeunes créateurs devraient apprendre

Pour les jeunes influenceurs qui commencent leur carrière en 2026, l’histoire de Polska est instructive. Construire une carrière durable sur des mensonges financiers n’apporte à terme que des problèmes : avec la fiscalité, avec les partenaires, avec l’audience elle-même.

Les créateurs qui réussissent le mieux actuellement sont ceux qui construisent une audience basée sur le partage honnête de leur expérience. Les gains peuvent être moins spectaculaires annoncés, mais ils sont réels, traçables, et durables. Consulter comment augmenter efficacement son salaire en tant que créateur permet de mieux comprendre les leviers légitimes de croissance.

La leçon fondamentale ? Dans le monde connecté où tout peut être vérifié et exposé, la malhonnêteté n’est plus une stratégie viable. Elle est juste une question de temps avant la chute.

