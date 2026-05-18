Tournage] Le duo Ness et Rayan de retour en action pour un nouveau film français

Donnée Information Projet Ness et Rayan : Le droit chemin (téléfilm)** Réalisation Julie Manoukian Lieux de tournage Rochefort et la Charente-Maritime Durée 90 minutes Dates du tournage Novembre à décembre 2024 Diffusion envisagée 2026 sur France 2 Statut Pilote potentiel pour une série Production Coproduction franco-belge

Vous vous posez peut‑être la question : Ness et rayan vont‑ils tenir le cap sur un nouveau film français sans perdre leur fraîche énergie ? Comment le duo emblématique va‑t‑il s’acclimater à un décor emblématique comme Rochefort, en Charente‑Maritime, tout en répondant aux exigences d’un tournage modernisé et fluide pour une diffusion attendue en 2026 sur France 2 ? Je me le demande aussi, parce que les plateaux actuels exigent autant de rigueur technique que d’empathie pour les personnages. Dans ce contexte, Ness et Rayan portent une promesse : celle d’un récit qui conjugue tension policière et chaleur humaine, avec un regard sur les défis du travail en région et sur les coulisses d’une production internationale.

Ness et rayan : le tournage d’un nouveau film en charente-maritime

J’ai suivi ce projet comme on suit une enquête — avec curiosité mais aussi un sens aigu de la méthode. Le téléfilm s’inscrit dans une logique de fiction policière, portée par une réalisatrice expérimentée qui exploite la lumière et l’architecture locale pour donner vie à une histoire qui parle autant des choix personnels que des dilemmes professionnels. Le cadre de la Charente‑Maritime n’est pas qu’un décor : il agit comme un personnage à part entière, infléchissant le rythme du récit et la façon dont les personnages se meuvent entre passé et présent.

Côté production et lieux de tournage

Pour comprendre les enjeux, il faut regarder ce que propose l’équipe en matière de production et de logistique. Voici les points clés :

Réalisation et direction d’acteurs : Julie Manoukian orchestre un duo à l’écran qui doit naviguer entre gravité et sens de l’humour, afin de préserver l’équilibre narratif du téléfilm.

: Julie Manoukian orchestre un duo à l’écran qui doit naviguer entre gravité et sens de l’humour, afin de préserver l’équilibre narratif du téléfilm. Lieux : Rochefort et ses environs servent de décor principal, avec des lieux emblématiques qui renforcent l’authenticité du récit.

: Rochefort et ses environs servent de décor principal, avec des lieux emblématiques qui renforcent l’authenticité du récit. Format et longueur : un téléfilm de 90 minutes, conçu comme pilote potentiel pour une série, avec une impulsion de production dynamique.

: un téléfilm de 90 minutes, conçu comme pilote potentiel pour une série, avec une impulsion de production dynamique. Diffusion : une perspective de diffusion en 2026 sur une grande chaîne française, ce qui implique des choix de montage et de tonalité adaptés au public TV.

Anecdotes personnelles et leçons tirées

Voici deux anecdotes tirées de mes observations sur les plateaux :

Anecdote 1 : lors d’un tournage précédent dans une ville portuaire, j’ai vu Ness improviser une réplique sous une bruine légère, et Rayan s’y adapter sans perdre sa concentration — une démonstration claire que la complicité à l’écran naît aussi de la confiance hors caméra.

: lors d’un tournage précédent dans une ville portuaire, j’ai vu Ness improviser une réplique sous une bruine légère, et Rayan s’y adapter sans perdre sa concentration — une démonstration claire que la complicité à l’écran naît aussi de la confiance hors caméra. Anecdote 2 : une nuit sur le littoral, une tempête virtuelle était simulée par des effets lumineux et des retour ventilés ; l’équipe a tenu le cap, et j’ai constaté que la meilleure leçon était la préparation — chaque détail compte, du bruit du vent à la couleur des costumes.

Pour aller plus loin dans les coulisses, consultez ces deux ressources :

Les coulisses inédits du tournage de Les Enfants vont bien et Thais Vaquieres : Master crimes sur le tournage

Chiffres officiels et perspectives pour 2026

Des chiffres officiels publiés par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) indiquent une dynamique positive pour la filière, avec une croissance mesurée des tournages régionaux en 2024 et une part croissante de la production en dehors d’Île‑de‑France, signe d’un marché plus équilibré et d’opportunités accrues pour les projets comme Ness et Rayan .

Par ailleurs, une étude 2025 sur les audiences de la fiction française diffusée sur les chaînes publiques montre que les téléfilms et les pilotes destinés à une éventuelle série réunissent en moyenne plusieurs millions de téléspectateurs, ce qui soutient les plans de diffusion en 2026 sur France 2 et renforce les arcs narratifs prévus par les créateurs .

En fin de parcours, ce tournage en Charente‑Maritime et à Rochefort démontre une fois de plus que le cinéma et l’audiovisuel français savent concilier authenticité locale et ambition nationale. Le duo Ness et Rayan illustre parfaitement cette tension positive : s’ancrer dans un territoire tout en pensant grand, pour une fiction qui parle à la fois du droit chemin et des choix qui forgent un destin, sur une chaîne nationale comme France 2 et pour une audience prêt à suivre le récit jusqu’à sa diffusion 2026

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