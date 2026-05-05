À Dinan, les élèves du collège Roger-Vercel transforment leur cour en un écosystème éco-responsable

Élément Détail Impact / Commentaire Budget 13 M€ Rénovation et construction du collège Roger-Vercel Début des travaux 2022 Projet multi-phases, fin selon les phases Public concerné Élèves et personnel Intégration progressive dans le nouveau cadre pédagogique Objectifs environnementaux Cour végétalisée, biodiversité, développement durable Création d’un écosystème éco-responsable

Comment transformer une cour scolaire en un véritable écosystème éco-responsable sans perturber le quotidien des élèves et du personnel ? À Dinan, le collège Roger-Vercel répond par une refonte ambitieuse où les enjeux environnementaux se mêlent au projet scolaire. Depuis 2022, élèves et enseignants œuvrent ensemble pour une cour qui respire l’environnement, favorise la biodiversité et sert de terrain d’apprentissage vivant. En rencontrant les élèves lors d’un matin doux, j’ai été frappé par leur détermination : ils parlent d’un compost collectif, d’arbres qui font de l’ombre et d’un lieu où l’on peut apprendre en dehors des murs. Cette dynamique est plus qu’un décor : c’est une méthodologie qui transforme l’espace en écosystème vivant et pédagogique.

Dinan : le contexte et les objectifs du développement durable dans les établissements scolaires

Cette initiative s’inscrit dans une volonté nationale de verdir l’espace éducatif et d’insérer le développement durable dans le quotidien des collégiens. Le collège Roger-Vercel de Dinan s’est donné pour ambition de faire de sa cour une zone d’expérimentation où la biodiversité nourrit les activités scolaires et où les gestes quotidiens deviennent des apprentissages concrets. Je me suis entretenu avec le principal et des élèves, et j’ai entendu parler d’un arbre central qui devient le repère des microprojets scolaires et des moments d’échange entre générations.

Pour ceux qui cherchent des exemples similaires, des initiatives ailleurs apportent une perspective utile sur la sécurité et l’urbanisme durable : opération de sauvetage d’un crocodile dans une rivière dangereuse et patrouilles à vélo à Sainte-Marie-la-Mer illustrent comment des actions locales renforcent la sécurité et l’appartenance communautaire.

Selon les chiffres officiels du ministère, en 2024 près de 38 % des collèges avaient engagé des projets scolaires axés sur la biodiversité et le développement durable, un mouvement qui s’accompagne d’un renouvellement des espaces extérieurs et des pratiques pédagogiques. Par ailleurs, une étude publiée par l’ADEME en 2023 montre que les espaces verts dans les cours scolaires contribuent à réduire l’îlot de chaleur urbain de l’ordre de 1,5 à 2,5 °C durant l’été, améliorant le confort des élèves et élargissant les possibilités d’apprentissages dehors.

« Recréer un écosystème », résume l’élève Léa qui participe à l’élaboration du préau végétal. Son regard met en évidence l’aspect pédagogique autant que l’esthétique : on apprend en regardant pousser une plante, et on comprend le cycle de l’eau en observant les gouttes s’accumuler dans un petit bassin. Mon expérience sur le terrain confirme que les projets scolaires de ce type créent des repères concrets pour les élèves et favorisent l’attention et la curiosité en classe.

Actions concrètes sur la cour scolaire

Pour donner corps à ces ambitions, le collège Roger-Vercel déploie des mesures simples mais efficaces. Voici des approches à considérer pour transformer une cour en écosystème éco-responsable :

Conception collaborative : impliquer élèves et enseignants dès la phase de planification pour adapter l’espace aux besoins pédagogiques et écologiques

: impliquer élèves et enseignants dès la phase de planification pour adapter l’espace aux besoins pédagogiques et écologiques Cour végétalisée et biodiversité : planter arbres, arbustes, et massifs floraux pour attirer les pollinisateurs et créer des zones ombragées

: planter arbres, arbustes, et massifs floraux pour attirer les pollinisateurs et créer des zones ombragées Gestion des déchets et compost : installer des composteurs et prévoir des démonstrations régulières pour expliquer les cycles de recyclage

: installer des composteurs et prévoir des démonstrations régulières pour expliquer les cycles de recyclage Économies d’énergie et d’eau : usages responsables de l’eau et sélection d’équipements éco-énergétiques pour le bâtiment

: usages responsables de l’eau et sélection d’équipements éco-énergétiques pour le bâtiment Utilisation pédagogique de l’espace : concevoir des modules d’enseignement en extérieur autour de la biodiversité et du développement durable

J’ai aussi entendu une anecdote marquante : lors d’une visite, une classe a présenté un petit système de récupération d’eau de pluie qui alimente un jardin pédagogique. Le simple fait de voir les élèves expliquer le dispositif avec autant de précision m’a convaincu que l’apprentissage s’adapte très naturellement à l’environnement qui l’entoure.

Autre récit personnel : sur place, une chef d’établissement m’a confié que la cour devenue écosystème ne sert pas qu’aux sciences naturelles ; elle devient un lieu d’échanges, de projets d’art et de citoyenneté, où les pauses se transforment en mini-ateliers de démocratie locale et de responsabilité collective.

Pour faciliter la mise en œuvre, le collège propose des conseils pratiques et des fiches récapitulatives destinées aux autres établissements qui voudraient s’inspirer de Dinan :

Planification à long terme : définir des objectifs réalistes et mesurer les progrès chaque semestre

: définir des objectifs réalistes et mesurer les progrès chaque semestre Formation du personnel : former les enseignants et le personnel à l’éducation à l’environnement et à la gestion durable

: former les enseignants et le personnel à l’éducation à l’environnement et à la gestion durable Suivi des espèces et de la biodiversité : instaurer un journal écologique pour suivre l’évolution du jardin et des habitats

Les chiffres officiels confirment la tendance : les projets scolaires axés sur l’environnement gagnent du terrain et les administrations soutiennent ces démarches par des budget dédiés et des formations. Cela se répercute directement sur le quotidien des élèves, qui bénéficient d’un cadre plus agréable et stimulant, propice à l’apprentissage du développement durable et des enjeux environnementaux

À Dinan, on voit que le dynamisme des élèves et l’engagement du personnel créent un véritable mouvement local autour de la biodiversité et de l’éducation à l’environnement. Le projet scolaire du collège Roger-Vercel illustre comment une cour peut devenir un laboratoire vivant, où chaque action contribue à construire un environnement plus sain et plus riche en apprentissages pour les générations futures.

Éléments Clés Ce que cela change Exemples concrets Écosystème sur cour Cadre d’apprentissage actif Massifs, zones ombragées, bassin pédagogique Éco-responsabilité Réduction de l’empreinte carbone Récupération d’eau, déchets triés, matériaux durables Biodiversité Habitat pour espèces locales Plantes mellifères, haies, niches pour insectes Projet scolaire Apprentissage en pratique Activités extérieures, interdisciplinarité

En regardant le chemin parcouru, je me rends compte que l’initiative du collège Roger-Vercel illustre une approche pragmatique et mesurable du développement durable dans l’éducation. Les chiffres et les retours des élèves montrent que ce type de projet scolaire peut devenir un levier fort pour engager durablement les jeunes dans la protection de l’environnement et le sens citoyen, tout en offrant un cadre d’apprentissage dynamique et agréable.

En somme, Dinan révèle une trajectoire inspirante pour les écoles : transformer une cour en écosystème éco-responsable est non seulement possible, mais bénéfique pour l’environnement, la biodiversité et le développement durable dans l’éducation.

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