L’Université de Bordeaux : un phare de l’interdisciplinarité au cœur des territoires – Entretien avec Dean Lewis

Université de Bordeaux : un phare de l’interdisciplinarité au cœur des territoires

Université de Bordeaux, interdisciplinarité, enseignement supérieur, recherche scientifique — ce sont les leviers qui nourrissent mon enquête sur l’impact réel de l’institution dans les territoires. Je me suis entretenu avec Dean Lewis et avec d’autres acteurs locaux pour comprendre comment ces axes se transforment en actions concrètes, loin des mots d’ordre et au service des citoyens, des entreprises et des étudiants.

Domaine Initiatives Indicateurs Interdisciplinarité Projets transversaux et observatoire Portées et résultats des projets Territoires Partenariats locaux et coopérations Nombre de partenariats actifs Formation Parcours pluridisciplinaires Nombre de diplômes conjoints

Comment l’Université de Bordeaux intègre l’innovation académique et la coopération territoriale

Lors de mes échanges, il est devenu clair que l’innovation académique n’est pas qu’un mot à la mode : elle se vit en collaboration, dans des lieux qui brouillent les frontières entre les disciplines et entre le campus et la ville. J’ai vu comment les équipes bâtissent des ponts entre les sciences, les sciences humaines et les arts pour répondre à des défis concrets : urbanisme durable, santé publique, et transformation numérique du territoire.

Gouvernance et transparence : des comités transdisciplinaires qui ouvrent les décisions et les budgets à des partenaires externes.

Ressources humaines : des chercheurs et enseignants-chercheurs qui co-construisent les formations avec les professionnels locaux.

Formation et curriculum : des parcours qui combinent modules techniques et réflexions socio-économiques, afin de former des diplômés capables d'agir dans la complexité.

Pour mieux saisir les dynamiques associées, je vous propose ce regard croisé : d'un côté, l'observatoire dédié à l'interdisciplinarité, et de l'autre, les retours des réseaux universitaires locaux et internationaux.

Avec un regard personnel, je me rappelle d’un projet associant sciences environnementales et sociologie urbaine : la réhabilitation d’un quartier en mutation. Le travail a débuté par des ateliers citoyens, puis des expérimentations sur le terrain, et enfin des formations pour les étudiants participant à l’opération. Le chemin est exigeant — mais chaque étape montre que l’interdisciplinarité n’est pas un luxe, c’est une condition pour répondre aux attentes d’aujourd’hui et de demain.

Pour élargir le cadre, j'évoque aussi des partenariats internationaux qui nourrissent ces dynamiques, par exemple les échanges avec des institutions étrangères et les projets transfrontaliers. Cette approche s'inscrit dans une logique de coopération territoriale et d'intégration de réseaux universitaires.

Pour enrichir la discussion, voici un autre regard utile : une nouvelle école à Nice en 2026 pourrait devenir un laboratoire d'innovations pédagogiques partagées avec Bordeaux. Et le lien avec des projets locaux et régionaux se renforce lorsque les institutions discutent publiquement des résultats et des leçons tirées.

Cette impression générale est renforcée par des chiffres et des constats qui, en 2025, montrent une progression dans les projets transversaux, avec des retours positifs en termes d'employabilité des étudiants et de retombées locales.

Les défis et les perspectives associées à l’interdisciplinarité

Je ne cache pas les difficultés : coordination entre équipes, financement des projets transversaux, et nécessaire adaptation des formations. Cependant, les résultats observés — plus grande réactivité face aux enjeux sociétaux, coopération renforcée entre acteurs publics et privés, et une meilleure intégration des apprentissages dans le monde professionnel — montrent que ces choix ne sont pas des miroirs aux alouettes. Le débat autour du rôle social et de la responsabilité sociale des universités n’est plus une simple discussion morale : c’est une condition pour rester pertinent dans un paysage en mutation rapide.

Impact sur le développement urbain : des projets testables dans des quartiers pilotes et des communautés locales qui bénéficient des innovations.

Réseaux universitaires : des alliances accrues avec des partenaires nationaux et internationaux, pour des échanges de pratiques et d'étudiants.

Innovation et formation : des cursus qui préparent à la réalité du travail tout en favorisant la curiosité et l'expérimentation.

En regardant vers l’avenir, la question clé reste : comment faire durer cette dynamique en restant audible pour les habitants des territoires et pour les étudiants qui composeront les prochaines générations ? La réponse passe sans doute par une continuité des dialogues, une meilleure mobilisation des ressources et une ouverture accrue des programmes — tout cela en restant fidèle à l’esprit de coopérations et de responsabilités partagées, tel que l’illustre l’ensemble des initiatives de l’Université de Bordeaux.

Pour ceux qui souhaitent pousser plus loin l'exploration de ces enjeux, je vous renvoie aussi vers un autre exemple d'ouverture intellectuelle et institutionnelle — et vers de nouvelles opportunités de collaboration

et d'offres pédagogiques innovantes. Pour ceux qui veulent suivre les évolutions à l'échelle de la région, l'école Robert Badinter à Nice ouvre des pistes pertinentes.

Quels bénéfices pour les territoires et les réseaux universitaires ?

Le fil conducteur reste ce qui me frappe le plus : une véritable stratégie transversale — et non des mesures décoratives — qui associe territoires, formation, et recherche. Cette articulation est essentielle pour faire face aux défis urbains, sociaux et économiques de notre époque. Dans ce contexte, l’Université de Bordeaux s’affirme comme un acteur clé de la coopération territoriale et du développement urbain durable.

En fin de compte, ma perception est simple : l’interdisciplinarité est une méthode autant qu’un horizon. Elle demande des outils, des rituels et une gouvernance qui acceptent l’échec comme source d’amélioration. Elle exige surtout une écoute active des acteurs locaux et globaux — afin que les conseils, les projets et les formations ne restent pas dans les tiroirs, mais deviennent des réussites visibles dans la vie quotidienne des citoyens et des entreprises.

Pour nourrir la curiosité, lisez aussi ces exemples et expérimentez les idées sur vos propres territoires. L'objectif reste clair : faire converger l'excellence académique et l'impact social, en se plaçant comme un véritable levier de développement pour les années à venir, tout en restant fidèle à l'esprit d'innovation et de responsabilité sociale qui anime l'Université de Bordeaux, l'enseignement supérieur et les réseaux universitaires.

En dernière analyse, ce que je retiens, c’est l’importance de maintenir l’élan et de multiplier les occasions de dialogue, afin que chaque acteur — qu’il soit étudiant, enseignant, élu ou citoyen — puisse mesurer les avancées et les bénéfices concrets de l’interdisciplinarité au service du territoire et de la société.

Quelles areoles cles pour l’interdisciplinarité à Bordeaux en 2025 ?

Les axes prioritaires tournent autour de la coopération territoriale, des programmes pluridisciplinaires et de l’observatoire dédiés, avec un accent sur la transition urbaine et l’innovation pédagogique.

Comment l’observatoire de l’interdisciplinarité influence les projets ?

Il suit les collaborations transversales, mesure les résultats et facilite l’échange entre chercheurs, partenaires locaux et acteurs économiques.

Quelles sont les opportunités de collaboration avec des universités partenaires ?

Les partenariats internationaux et transfrontaliers permettent des échanges d’étudiants, des projets conjoints et le partage de pratiques exemplaires.

