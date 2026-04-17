Fessées et claques : un tiers des familles ignorent la loi et peinent à adopter une éducation sans violence

Fessées et claques, éducation, violence et loi… Je suis journaliste et je me pose une question simple : comment les familles peuvent-elles éduquer sans violence tout en respectant la loi et en protégeant les enfants ?

En bref

Le baromètre 2026 s’inscrit dans une démarche scientifique et offre la première étude française solide sur la maltraitance banale.

32% des parents estiment que certains enfants ont besoin de punitions corporelles pour apprendre le bon comportement, tandis que 67% estiment que ces punitions peuvent nuire à la santé mentale.

Un tiers des répondants ignore encore l’existence de la loi de 2019 interdisant les violences éducatives ordinaires, et 35% ne savent pas défnir clairement une VEO.

La majorité cherche des alternatives à la discipline violente et à des formes de punition qui dégradent le respect et la relation parent-enfant.

Élément clé Chiffres 2026 Interprétation rapide Part des parents jugeant les punitions corporelles utiles ≈ 32 % Coexistence de croyances traditionnelles et de remise en question Part jugant les violences potentiellement nocives ≈ 67 % Conscience croissante des risques pour la santé mentale Connaissance de la loi de 2019 ≈ 66 % ignorent, 34 % en ont entendu parler Besoin de sensibilisation continue Capacité à définir une violence éducative ordinaire ≈ 35 % ne savent pas Pratique pédagogique encore mal comprise

Comprendre le cadre et les chiffres en 2026

Cette année, le baromètre de la Fondation pour l’enfance a pris une dimension scientifique grâce à la contribution d’une équipe de psychologues. Résultat : une vision plus robuste de la maltraitance banale et de ses mécanismes dans les foyers français. J’ai discuté avec des parents qui m’ont confié leur lassitude face aux stéréotypes, et j’ai observé une tendance lourde : la quête d’éducation sans violence est loin d’être un simple discours.

Dans mon entourage, j’ai remarqué que beaucoup associent encore « discipline » et « punition », alors que le sens profond de l’éducation moderne est plutôt d’accompagner l’enfant vers le respect et l’autonomie. Une mère m’a raconté qu’elle a remplacé les cris par des échanges structurés et des routines prévisibles, et que les résultats sur le comportement sont visibles sans souffrance.

Pour aller plus loin, voici des éléments à garder en tête :

La loi n’autorise plus les violences physiques ou psychologiques dans l’éducation des enfants et vise à protéger leur intégrité.

dans l’éducation des enfants et vise à protéger leur intégrité. Le sens de la discipline évolue : il s’agit moins d’imposer que d’accompagner, d’expliquer, d’ajuster et d’exemplarité.

: il s’agit moins d’imposer que d’accompagner, d’expliquer, d’ajuster et d’exemplarité. La sensibilisation et l’information public restent primordiales : mieux connaître les mécanismes de la VEO aide à prévenir les récidives.

Pour mieux comprendre la réalité sur le terrain, vous pouvez consulter des exemples récents de discussions publiques sur les violences en contexte périscolaire et les réactions communautaires :

Cas récent et problématique en écoles maternelles : violences éducatives et périscolaire, et des débats sur les mécanismes de recours pour les familles en difficulté. Un autre regard utile porte sur les dynamiques familiales et la responsabilisation face à des actes violents : violences conjugales et prévention.

Face à ces constats, je me suis souvenu d’un échange autour d’un café avec une éducatrice : « On ne brûle pas les étapes, on réapprend à dialoguer ». C’est exactement le sens des approches non violentes : elles s’appuient sur la communication, la routine et le renforcement positif plutôt que sur la peur ou la honte.

Comment passer d’une éducation violente à une discipline respectueuse

Passer d’un réflexe de punition à une approche constructive demande méthode et pratique. Voici des conseils concrets, découpés pour être utilisables au quotidien :

Établir des règles claires et cohérentes : expliquez-les une fois, puis appliquez-les avec constance.

: expliquez-les une fois, puis appliquez-les avec constance. Utiliser le renforcement positif : valorisez les comportements désirés plutôt que de réprimander les écarts.

: valorisez les comportements désirés plutôt que de réprimander les écarts. Privilégier le dialogue et le temps calme : quand la tension monte, prenez quelques minutes pour respirer et revenir vers l’enfant.

: quand la tension monte, prenez quelques minutes pour respirer et revenir vers l’enfant. Éviter les critiques publiques et les humiliations : cela mine le respect et crée des blessures émotionnelles durables.

: cela mine le respect et crée des blessures émotionnelles durables. Mettre en place des routines et des choix limités : la prévisibilité réduit l’opposition et améliore l’autorégulation.

Pour aller plus loin dans l’appropriation de ces idées, voici deux ressources pertinentes :

Une table ronde et des témoignages apportent des perspectives complémentaires sur l’éducation et la prévention des violences dans les familles : sensibilisation et éducation et prévention et sécurité.

Des exemples concrets d’outils à adopter

Pour que les idées restent vivantes, je partage trois outils simples que j’ai vus fonctionner :

Un tableau des responsabilités : chaque enfant choisit une tâche et reçoit une reconnaissance lorsqu’elle est accomplie. Des choix limités : proposer 2 options positives plutôt que des ordres vagues. Des moments de connexion : ritualiser un temps unique avec chaque enfant pour renforcer le lien et le respect mutuel.

Tableau récapitulatif des enjeux et des pistes d’action

Ce tableau synthétise les points clés et les axes d’action pour les familles qui veulent évoluer vers une éducation non violente :

Thème Ce que disent les données Ce que l’on peut faire concrètement Violence éducative ordinaire Présence encore importante dans certaines fratries et cercles sociaux Discuter, dédramatiser les règles et privilégier l’écoute Connaissance de la loi Un tiers des parents ignore l’interdiction, un autre tiers n’en comprend pas le contour Informations publiques claires et accessibles Vécu psychologique Les punitions mécaniques sont associées à des risques de troubles mentaux Renforcement positif et stratégies de gestion du stress

Pour compléter, je vous propose de consulter des ressources complémentaires sur les dynamiques familiales et les enjeux sociétaux autour de l’éducation et de la violence : cas d’accompagnement éducatif et prévention des violences conjugales.

Je me rappelle qu’un soir, en parlant avec un parent en difficulté, il disait qu’il avait l’impression de « recommencer à zéro » chaque jour. Ce n’est pas une faiblesse, c’est une opportunité : chaque jour offre une chance de réapprendre une forme de discipline qui respecte l’enfant et la loi.

Pour ceux qui souhaitent approfondir, voici une autre voie d’information utile : réflexions sur les mécanismes institutionnels.

Enfin, pour clore ce tour d’horizon, je crois que l’avenir passe par une sensibilisation plus large et des mesures concrètes qui soutiennent les familles dans leurs efforts éducatifs, sans violence et avec le respect comme boussole.

Qu’est-ce que les violences éducatives ordinaires (VEO) ?

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Les VEO regroupent des pratiques telles que les fessées, les claques, les insultes ou les humiliations qui visent à corriger un enfant. Elles sont interdites par la loi depuis 2019 et leur banalisation peut nuire durablement à la santé psychologique et au développement.

Comment peut-on réduire les violences dans l’éducation ?

En passant par des règles claires, le renforcement positif, le dialogue, des routines prévisibles et des alternatives non violentes à la punition. L’objectif est d’accompagner l’enfant vers l’autonomie et le respect mutuel.

Quelle est l’importance de la sensibilisation et de l’information publique ?

Elle permet d’expliquer la loi, de démystifier les idées reçues et de donner des outils concrets aux parents, afin de prévenir les violences et de soutenir les familles dans leur quotidien.

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