Arnaques aux panneaux photovoltaïques / solaires : comment les éviter

Dans un contexte où la transition énergétique est au cœur des préoccupations, je constate que de nombreux ménages souhaitent s’équiper en panneaux photovoltaïques. Malheureusement, ce marché en pleine expansion attire aussi des entreprises peu scrupuleuses qui exploitent la méconnaissance des consommateurs. Aujourd’hui, je vais vous partager mon expertise sur les arnaques aux panneaux solaires et les moyens de les éviter efficacement.

Les principaux types d’arnaques photovoltaïques en 2025

Tableau comparatif des arnaques les plus fréquentes

Type d’arnaque Méthode utilisée Signaux d’alerte Impact financier Faux conseillers officiels Usurpation d’identité d’organismes connus Demande d’informations personnelles et bancaires Très élevé (plusieurs dizaines de milliers d’euros) Démarchage téléphonique Appels non sollicités malgré l’interdiction Insistance et pression pour obtenir un rendez-vous Modéré à élevé Bons de commande déguisés Document présenté comme une « simple étude » Signature demandée dès la première visite Élevé (10 000 à 40 000 euros) Crédits à la consommation Financement proposé à taux excessifs Prêt arrangé sans votre demande explicite Très élevé (remboursement sur 10-20 ans) Promesses irréalistes Autonomie énergétique totale promise Rendements annoncés proches de 100% Variable selon l’installation

Des témoignages qui font réfléchir

L’année dernière, j’ai rencontré un couple de retraités qui m’a raconté leur expérience avec une entreprise de panneaux solaires. Ils avaient signé ce qu’ils pensaient être une simple étude de faisabilité, pour découvrir quelques semaines plus tard qu’un crédit de 40 000 € avait été souscrit à leur nom ! Ce genre d’histoire est malheureusement devenu courant.

Comment reconnaître les arnaques ?

Les offres trop belles pour être vraies

Quand j’entends parler de « panneaux solaires à 1€ » ou « installation 100% remboursée par l’État », mon alarme interne se déclenche immédiatement. Ces offres n’existent tout simplement pas en 2025. Si une entreprise vous propose des panneaux gratuits ou presque, méfiez-vous : c’est le signe d’une probable arnaque.

Le démarchage téléphonique insistant

Il y a quelques mois, j’ai reçu un appel d’une personne se présentant comme « conseiller en transition énergétique » mandaté par l’État. Sachant que le démarchage téléphonique pour la rénovation énergétique est interdit depuis 2020, j’ai immédiatement raccroché. Faites de même !

Les promesses d’autonomie totale

Attention aux vendeurs qui vous promettent une autonomie énergétique complète ! Dans la réalité, même avec une installation optimale, l’autoconsommation atteint rarement plus de 60% de vos besoins, sauf cas très spécifiques et avec des systèmes de stockage coûteux.

Les mesures de protection essentielles

Pour éviter les arnaques aux panneaux photovoltaïques, voici mes conseils les plus importants :

Ne signez jamais de document lors d’un premier rendez-vous , quel que soit son intitulé

, quel que soit son intitulé Exigez systématiquement plusieurs devis détaillés d’entreprises différentes

d’entreprises différentes Vérifiez les certifications de l’installateur (RGE, QualiPV, Qualibat, etc.)

de l’installateur (RGE, QualiPV, Qualibat, etc.) Méfiez-vous des prix anormalement bas ou élevés par rapport au marché

par rapport au marché Lisez intégralement tout document avant de le signer, y compris les petites lignes

avant de le signer, y compris les petites lignes Ne communiquez jamais vos informations bancaires à des démarcheurs

Quels recours en cas d’arnaque ?

Si malgré toutes les précautions, vous pensez avoir été victime d’une arnaque :

Utilisez votre droit de rétractation de 14 jours par lettre recommandée Contactez une association de consommateurs comme l’UFC-Que Choisir ou le GPPEP Faites appel à un conciliateur de justice pour une résolution amiable Déposez plainte auprès du procureur en cas d’escroquerie caractérisée

Je me souviens d’avoir aidé un ami à annuler un contrat signé sous pression. L’envoi d’une lettre de rétractation bien argumentée, suivie d’un signalement à la DGCCRF, avait suffi à faire annuler l’ensemble du dossier, y compris le crédit associé.

Choisir un prestataire de confiance

Pour un projet photovoltaïque réussi, privilégiez :

Des entreprises établies depuis plusieurs années

Des installateurs disposant de certifications officielles vérifiables

vérifiables Des professionnels proposant une étude technique personnalisée de votre toit

de votre toit Des sociétés présentant des références vérifiables de clients satisfaits

Restez attentifs aux signaux

Les arnaques aux panneaux photovoltaïques solaires sont malheureusement nombreuses, mais avec vigilance et informations, vous pouvez les éviter. Restez attentif aux signaux d’alerte, prenez le temps de comparer les offres, et n’hésitez pas à solliciter des conseils indépendants. Un projet solaire bien mené peut être un excellent investissement pour votre autonomie énergétique et la planète, à condition de choisir le bon partenaire pour son installation.