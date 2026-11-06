Arrêt de travail : quelles indemnités pour les salariés, les fonctionnaires et les indépendants ?

Vous êtes en arrêt de travail et vous vous demandez combien vous allez réellement toucher ? Pour les salariés, les fonctionnaires et les travailleurs indépendants, les indemnités journalières ne suivent pas les mêmes règles : le montant dépend du statut, du revenu antérieur et parfois de la convention collective ou du contrat de prévoyance. En 2026, il faut aussi distinguer l’indemnisation versée par l’assurance maladie du maintien de salaire et du complément employeur. Ces sommes peuvent se cumuler, mais pas dans tous les cas ni dès le premier jour.

Je conseille de commencer par une question très concrète : qui vous rémunère pendant l’absence, et à partir de quelle date ? Une salariée du privé peut recevoir des indemnités après un délai de carence, puis un complément de son employeur si elle remplit les conditions requises. Un agent public relève d’un régime différent, tandis qu’un indépendant voit le calcul lié à ses revenus cotisés. Le tableau ci-dessous donne les principaux repères ; il ne remplace pas l’examen de votre situation, notamment si votre arrêt est prolongé ou si votre convention prévoit des garanties plus favorables.

Situation Versement principal Point à vérifier Salarié du privé Indemnités journalières de l’assurance maladie, parfois complétées par l’employeur Délai de carence, ancienneté, salaire et convention collective Fonctionnaire Traitement maintenu en partie selon la durée et le type de congé maladie Date de début du congé et règles propres au statut Travailleur indépendant Indemnités calculées à partir des revenus professionnels déclarés Affiliation, cotisations et régime professionnel

Arrêt de travail dans le privé : indemnités et complément employeur

Pour un salarié, l’assurance maladie verse en principe des indemnités journalières après trois jours de carence pour un arrêt maladie ordinaire. Leur montant correspond généralement à 50 % du salaire journalier de base, calculé à partir des rémunérations précédentes, dans la limite du plafond applicable. Les conditions d’indemnisation tiennent aussi à la durée d’affiliation et au nombre d’heures ou au montant de cotisations.

Le complément employeur est une aide distincte. Sous réserve de remplir les conditions légales, dont une ancienneté minimale, le salarié peut obtenir un maintien partiel de rémunération après un délai de carence de sept jours. Une convention collective ou un accord d’entreprise peut prévoir un régime plus avantageux : je vérifie toujours ce point avant de conclure que le montant des indemnités journalières constitue le revenu final.

À titre de repère officiel, les indemnités journalières maladie du régime général sont en principe fixées à 50 % du salaire journalier de base, avec un plafond. Depuis le 1er avril 2025, le plafond de salaire pris en compte pour certains arrêts a été abaissé de 1,8 à 1,4 fois le Smic. Le montant effectivement versé dépend donc de la date de l’arrêt et du salaire concerné.

À faire rapidement : transmettre l’arrêt à l’employeur et à la caisse dans les délais indiqués.

transmettre l’arrêt à l’employeur et à la caisse dans les délais indiqués. À contrôler : les dates de carence, les retenues et le détail des versements sur les décomptes.

les dates de carence, les retenues et le détail des versements sur les décomptes. À demander : à l’employeur ou au service RH, si un maintien de salaire est prévu par votre convention.

Dans un exemple fictif mais fréquent, Lina, salariée depuis plusieurs années, pense que l’assurance maladie compensera seule toute sa perte de revenu. Elle découvre que son employeur applique un complément prévu par la convention collective. Le détail qui change tout n’est donc pas toujours le calcul de l’indemnité, mais le texte qui s’ajoute à celle-ci.

Le maintien de salaire ne signifie pas toujours salaire intégral

Le maintien de salaire peut être partiel et limité dans le temps. Son niveau dépend de l’ancienneté, des dispositions collectives et, parfois, d’un contrat de prévoyance. Pour comprendre la différence entre ces garanties, je recommande de vérifier les clauses du contrat collectif de l’entreprise et les règles applicables à votre branche.

Une scène classique illustre le problème : un salarié reçoit un premier versement inférieur à son salaire habituel et croit à une erreur. En réalité, la carence, le calendrier de paie et le complément employeur peuvent entraîner des paiements décalés. Pour les absences qui se prolongent, il est également utile de distinguer les démarches médicales et administratives, comme l’explique ce point sur les arrêts de travail prolongés.

Fonctionnaires : une indemnisation qui dépend du congé maladie

Les fonctionnaires ne relèvent pas exactement du même mécanisme que les salariés du privé. En congé de maladie ordinaire, leur traitement est maintenu selon des règles statutaires et la durée de l’absence. Depuis le 1er mars 2025, les agents concernés perçoivent 90 % de leur traitement pendant les trois premiers mois, puis la moitié pendant les neuf mois suivants, sous réserve des règles propres à leur situation.

Ce chiffre officiel montre pourquoi il faut regarder au-delà du mot « maintien ». Il ne signifie pas nécessairement que l’agent conserve sa rémunération habituelle dans son intégralité. Les primes, les indemnités et les garanties complémentaires peuvent suivre des modalités différentes ; le service des ressources humaines ou le gestionnaire de paie peut préciser leur traitement.

Dans un cas fictif que j’utilise souvent pour expliquer la différence, Marc, agent territorial, compare son bulletin à celui d’un collègue du privé. La comparaison ne tient pas : les statuts, les délais et les éléments de rémunération ne sont pas identiques. Pour un congé maladie, le bon réflexe est de demander un décompte détaillé plutôt que de se fier à une règle entendue de seconde main.

Travailleurs indépendants : calcul des indemnités journalières

Pour les travailleurs indépendants, le montant des indemnités dépend des revenus professionnels déclarés et soumis à cotisations. Le calcul repose généralement sur une moyenne de revenus antérieurs ; si ceux-ci sont faibles ou si les conditions d’affiliation ne sont pas remplies, l’indemnisation peut être réduite ou inexistante. Les professions libérales doivent également vérifier les particularités de leur caisse et de leur régime.

Un arrêt peut donc provoquer une double difficulté : la baisse de revenu personnel et la continuité des frais professionnels. Je pense au cas fictif d’un artisan qui avait prévu ses dépenses d’entreprise, mais pas plusieurs semaines sans facturation. Une garantie de prévoyance peut alors compléter les indemnités du régime obligatoire, selon les exclusions, les franchises et les plafonds du contrat. Les différences entre couverture santé et prévoyance sont détaillées dans ce guide sur le contrat collectif santé ou prévoyance.

Le repère officiel à retenir est que le calcul des prestations des indépendants est lié à leur revenu annuel moyen, avec des plafonds et des conditions d’accès. Il n’existe donc pas un montant unique valable pour tous : deux professionnels exerçant la même activité peuvent recevoir des sommes différentes selon leurs revenus déclarés et leur régime.

Les démarches à ne pas laisser traîner

Un dossier incomplet ou transmis tardivement peut retarder les versements. Pour limiter les mauvaises surprises, je recommande de réunir dès le début les documents utiles et de vérifier le suivi auprès de la caisse, de l’employeur ou du régime professionnel.

Respecter les délais d’envoi de l’arrêt et conserver une copie des documents transmis. Consulter les décomptes de l’assurance maladie et les bulletins de paie pour repérer les périodes sans versement. Contacter la caisse si le paiement tarde ou si le montant paraît incohérent avec les revenus retenus. Relire les garanties de prévoyance, en particulier le délai de franchise et les exclusions.

Une prolongation de l’arrêt ne déclenche pas automatiquement les mêmes démarches ni le même niveau de prestation. Il faut vérifier les dates, la transmission du certificat et les règles de durée applicables. Pour un indépendant comme pour un salarié, une question posée tôt évite souvent une régularisation tardive.

Comment estimer le revenu pendant un congé maladie

Pour obtenir une estimation réaliste, additionnez les sommes susceptibles d’être versées : indemnités journalières, complément employeur et éventuelle prestation de prévoyance. N’additionnez pas automatiquement les montants bruts et nets : les prélèvements et les périodes couvertes peuvent différer, ce qui explique certains écarts sur le compte bancaire.

Je retiens une règle simple : le statut donne le cadre, mais les documents personnels donnent le montant. Pour un arrêt de travail, vérifiez les indemnités journalières, le maintien de salaire et les conditions d’indemnisation auprès des organismes concernés avant d’établir votre budget de congé maladie.

Autres articles qui pourraient vous intéresser