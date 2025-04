Fermetures de magasins Darty : faut-il vraiment s’inquiéter ? Non, il y a encore de nouvelles ouvertures !

Tableau récapitulatif des fermetures et ouvertures Darty (2024 – début 2025)

Type Ville Date Statut Fermeture Vitré (Ille-et-Vilaine) Fin 2024 Fermé Fermeture Parthenay (Deux-Sèvres) Début 2025 Annoncée Ouverture Cysoing (Nord) Fin 2024 Ouvert Ouverture Landerneau (Finistère) Fin 2024 Ouvert Ouverture Honfleur (Calvados) Avril 2025 En cours

Un sujet qui fait grincer des dents

Je me suis récemment retrouvé à discuter avec un voisin au sujet de la fermeture du Darty de Vitré. Il m’a lancé : “Mais qu’est-ce qu’il se passe avec Darty, ils mettent tous la clé sous la porte ?” Franchement, je me suis posé la même question. En tant que consommatrice attachée à certaines enseignes historiques, ce genre de nouvelle a de quoi bousculer nos habitudes. Alors j’ai creusé.

Une réalité plus nuancée qu’il n’y paraît

Oui, certains magasins ferment. Et c’est souvent ce qu’on retient en premier. À Vitré ou Parthenay, l’annonce a été brutale pour les habitants et les salariés. Mais ces magasins étaient franchisés, c’est-à-dire gérés par des commerçants indépendants sous le nom Darty. Leur fragilité financière les rendait plus vulnérables.

Mais en parallèle, d’autres points de vente ouvrent. L’enseigne a investi dans des villes comme Landerneau, Cysoing ou encore Honfleur. Ça m’a fait réfléchir : la marque est loin d’être en train de disparaître, elle se réorganise.

Fnac-Darty ne va pas si mal

Ce qui m’a rassurée, c’est de découvrir que le groupe Fnac-Darty affiche même des résultats en progression :

Chiffre d’affaires proche de 8 milliards d’euros en 2024

Résultat opérationnel courant en hausse de 6 %

Acquisition du groupe Unieuro en Italie

Autrement dit : ce ne sont pas les fermetures qui définissent la santé du groupe, mais bien une stratégie d’adaptation à un marché qui change vite.

Pourquoi autant de remous dans le secteur ?

Aujourd’hui, le commerce évolue à une vitesse folle. Depuis la pandémie, je fais comme beaucoup : j’achète en ligne, je compare sur mon smartphone, je privilégie parfois les petits commerçants près de chez moi.

Darty n’a pas eu d’autre choix que de :

Réduire les magasins non rentables

Miser davantage sur le site e-commerce , toujours actif

, toujours actif S’implanter dans des zones à fort potentiel

Ce que ça change pour nous

En tant que client(e) :

On peut continuer à commander sur darty.com

On voit arriver des nouveaux points de vente modernes dans certaines villes

dans certaines villes Les fermetures ne signifient pas une fin de service, mais un redéploiement

En tant qu’observateur(trice) du commerce :

On assiste à une recomposition du paysage commercial

Les enseignes historiques doivent sans cesse réinventer leur modèle

Quelques conseils simples à retenir

Pour ne pas être pris(e) au dépourvu :

Vérifie toujours si un magasin est franchisé ou non : les risques de fermeture varient

Utilise les services en ligne quand le magasin local ferme

Suis l’actualité du groupe pour anticiper les changements près de chez toi

Un modèle en mutation, mais pas en déclin

Je ne vous cache pas que les fermetures m’ont d’abord inquiétée. Mais après avoir fait le tour de la question, je vois désormais un groupe qui s’adapte, un peu comme nous tous dans cette époque mouvementée.

Fnac-Darty ne disparaît pas. Il se transforme, à la croisée des chemins entre innovation digitale et présence locale.

Le mot de la fin ? Même si certains magasins ferment, les ouvertures de Darty témoignent d’une stratégie de repositionnement, pas d’un effondrement.